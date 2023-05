I februar 2011 ble det gjennomført demonstrasjoner i Libya mot regimet og oberst Muhammar al-Gaddafi, som hadde styrt landet med hard hånd i over 40 år.

Demonstrasjonene var inspirert av opprøret i Egypt og Tunis, der folk gikk ut i gatene og forlangte demokrati og medbestemmelse.

Det resulterte i at diktaturet i Tunis ble styrtet og at den autoritære presidenten i Egypt måtte gå av tidlig i 2011.

Åpnet for militær-operasjon

Opprøret i Libya utviklet seg raskt, det var preget av mange års frustrasjon også innad i regimet, og flere hæravdelinger gikk over til opprørerne. Det som startet som demonstrasjoner eskalerte raskt, og gikk over til harde kamper og stor brutalitet, særlig fra sikkerhetsstyrkenes side.

22. februar 2011 fordømte FNs sikkerhetsråd voldsbruken mot demonstranter fra myndighetenes side.

17. mars vedtok FNs Sikkerhetsråd en resolusjon som åpnet for militær inngripen fra alle allierte medlemsland for å forhindre ytterligere sivile tap. Det ble ikke nedlagt veto, men blant annet Tyskland, Kina og Russland avsto fra å stemme. Frankrike og Storbritannia var de sterkeste pådriverne for resolusjonen.

Norsk uenighet

NATO tok på seg oppdraget med å koordinere den internasjonale inngripenen i borgerkrigen. To dager seinere startet de amerikanske angrepene. Dette førte også Norge med i krigen med flere F16-fly og personell som etablerte seg på Kreta. Norske jagerfly slapp nesten 600 bomber over landet mellom 24. mars og 1. august. Blant annet bombet de Gaddafis hovedkvarter inne i Tripoli. Flere sivile, blant dem barn, ble drept i forbindelse med de norske bombetoktene.



I en ny bok om Libya-krigen antyder forfatteren Henrik Thune at det var uenighet om den norske støtten til denne krigen mellom statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Utenriksministeren advarte om at det ikke fantes enkle militære løsninger på konflikten.

«Det var ikke godt å si om statsministeren, Jens Stoltenberg, tenkte likt. Han hadde ikke uttalt seg ennå. Men det var han som bestemte. Og det var ikke sikkert at de to var enige.» .

TV 2 har vært i kontakt med Støre. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere påstandene som kommer frem i boken, og viser til at han ikke har lest den.

To uker før de norske bombetoktene startet, den 10. mars 2011, begynte også et intenst norsk fredsdiplomati. Den norske forfatteren og frilansdiplomaten Henrik Hovland hadde fått en henvendelse fra en av sine kontakter i Midt-Østen. De lurte på om det fantes muligheter for et norsk initiativ for å få en slutt på krigen.

LIBYA-BOK. Forker og forfatter Henrik Thune har skrevet bok om de hemmelige forhandlingene som en liten gruppe i UD drev i 2011 for å få til en våpenhvile i Libya. Thune var selv en del av denne gruppen. Foto: Kagge Forlag

Historien kommer fram i boka Strengt Fortrolig, skrevet av Henrik Thune, om det hemmelige norske diplomatiet. Thune var i 2011 ansatt i Utenriksdepartementet som prosjektleder og ble med i en liten gruppe av embetsfolk som fikk i oppgave av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre å undersøke om dette initiativet kunne utvikles og forfølges, og kanskje ende opp i en våpenhvile mellom partene i borgerkrigen.

Initiativet kom fra Gaddafi-familien i Tripoli, nærmere bestemt Gaddafis datter Aisha, som samarbeidet tett med sin bror, Gaddafis eldste sønn, Saif al-Gaddafi. Henvendelsen kom fra disse to via Hovlands kontakt.

Farlig oppdrag

I boka beskriver Henrik Thune hvordan den lille gruppen på seks personer fra UD etablerte kontakter, gjennomførte møter, drev diplomatisk arbeid og førte partene i konflikten sammen til flere møter. Gjennom forfatteren Hovland holdt de kontakt med Gaddafi-familien.

Men alt måtte gjøres i dypeste hemmelighet. Også fordi initiativet kunne være livsfarlig for initiativtagerne, Gaddafis barn. Det fantes krefter i regimet med mye makt som kunne reagere negativt på dette, fordi det utfordret deres egne posisjoner og makt.

UD-gruppen arrangerte møter med partene i Istanbul, Tripoli, Paris, Tunisia og i Oslo. I løpet av disse dagene ringte utenriksminister Støre direkte til Gaddafis sønn, Saif, for å forsikre seg om at det var realisme og et oppriktig ønske fra regimet om en våpenhvile.

Og mens kampene utviklet seg til det verre, reiste Thune og kollegene rundt i området. Arrangerte møter, involverte allierte, særlig USA, Frankrike og Storbritannia. I boka beskriver Thune aktivitetene som en spion-roman. Det var svært utrygt å reise ut og inn av Libya i disse dagene. De norske fredsmeklerne reiste med bil gjennom krigsområder med regime-eskorte.

Kaos

Til TV 2 sier forfatteren at arbeidet var en følelsesmessig berg- og dalbane. Thune fikk et godt innblikk og en kjapp opplæring i hvordan stormaktspolitikk og diplomati fungerer når en krig herjer. Og det er ikke de klare linjene som dominerer.

– Det er mer kaos, mindre kommunikasjon og mye mer uklarhet enn man tenker seg. Det små land som Norge kan tilby, er kommunikasjon og kanaler på kryss og tvers, forteller Henrik Thune til TV 2.

NATOs bombing i Libya førte til at opprørerne fikk mer og mer kontroll. Da Gaddafis hovedkvarter i Tripoli ble bombet, ble ett av Aishas barn drept.

Ifølge Thune var det Frankrike og Storbritannia som ikke ville ha noen avtale. På et møte i Paris i juni mellom Støre og Sarkozys sikkerhetspolitiske rådgiver fikk den norske utenriksministeren klar beskjed om at Frankrike hadde til hensikt å fjerne Gaddafi.

Etter møtet var Støre opphisset. Han følte at Frankrike opptrådte illojalt, for Frankrikes planer gikk i mot FNs eget vedtak. Den norske utenriksministeren følte seg ført bak lyset. For dette var Norge ikke informert om. Sarkozy planla å fjerne regimet. I boka skriver Thune:

«Dette må de ha planlagt lenge», sa Støre. Han hørtes opprørt ut.



For det viste seg at Sarkozy og Storbritannias statsminister Cameron hadde satt i gang en egen militær operasjon. Noe amerikanerne ikke likte noe særlig, forteller Thune.

– President Obama har selv fortalt om dette, med kraftig kritikk mot både Sarkozy og Cameron. Han ville ikke at kaoset i Libya skulle bli USAs problem. Det var begrenset hva han kunne gjøre når Frankrike og Storbritannia kjørte sitt eget løp. Vi så det vi også. Det var nedslående, men verdt å prøve, før vi ga oss, forteller Thune.

KORRUPT. Den tidligere franske presidenten Nicholas Sarkozy mottok store summer til sin valgkamp fra Libya i 2007. Foto: AFP/AP montasje: TV 2

Korrupt franskmann

For Frankrike hadde sine egne interesser i Libya. Thune skriver at da president Sarkozy seinere reiste til Bengazi, hadde han med seg representanter fra to av de største franske selskapene, oljeselskapet Total og Vinci-konsernet.

Planen var at franske selskaper, som motytelse for fransk støtte, skulle bli prioritert når opprørsbevegelsen tok over styringen av Libya.

Tidligere hadde det også blitt avslørt at den franske presidenten før valget i 2007 hadde mottatt over 400 millioner kroner i bestikkelser fra Gaddafi, men at forholdet dem i mellom hadde surnet betraktelig i etterkant.

– Var Frankrike og Storbritannia uinteressert i å få til en våpenhvile?

– Det virket klart at de ikke ønsket en politisk løsning. Jeg tror de hadde andre mål og interesser. Og det kunne ikke vi gjøre noe med. Norge kan skape grunnlag for politiske løsninger. Men det blir ingen løsning uten stormaktene, forteller Thune.

Amerikanerne var viktige. Utenriksminister Hillary Clinton hadde flere telefonsamtaler med Støre underveis, selv om amerikansk etterretning ikke var helt fornøyd med den norske utenriksministeren. I boka skriver Thune at en intern amerikansk innberetning ble lekket, der Støre ble beskrevet som en mann som «tror han er moralsk overlegen og smartere enn de fleste».

For seint

Det store spørsmålet på slutten var hva som skulle skje med Gaddafi selv. I et siste møte midt i juli i Tunisia mellom USA og Gaddafis stabssjef var dette tema. De norske forhandlerne trodde fremdeles at en våpenhvile kunne oppnås hvis Gaddafi trådte tilbake.

Men det viste seg at det var for seint. Amerikanerne hadde på dette møtet ikke tenkt å forhandle. Norge hadde fått i stand møtet, de hadde tett kontakt med den amerikanske delegasjonslederen og Thune og en kollega befant seg på et hotell i nærheten.

– Støre var i direkte kontakt med utenriksminister Hillary Clinton i USA. Burde ikke hun ha gitt beskjed om at det norske forslaget var dødfødt?

ARVINGEN. Saif, Gaddafis eldste sønn og arving deltok i flere møter med de norske fredsmeklerne. Han var også kilden bak opplysningene om pengestøtten til Sarkozy. / AFP PHOTO / Mahmud TURKIA Foto: MAHMUD TURKIA

– Clinton og diplomatene hennes mente langt fra at de norske forslagene og prosessen var dødfødt. Tvert om. USA tok den norske prosessen veldig seriøst. Men NATOs luftkrig i Libya ble etter hvert i stor grad en fransk og britisk krig. De hadde sin egen agenda, og planla for militær regimeendring. Og Gaddafi nektet å trekke seg frivillig uten en avtale. Derfor låste det seg fast, og det var til slutt ingenting Norge eller andre diplomater kunne gjøre, forteller Thune.

I ettertid har det vært diskutert om NATOs bombing i Libya gikk utover Sikkerhetsrådets resolusjon som krevde umiddelbar våpenstillstand og åpnet for en flyforbudssone. Da vedtaket i Sikkerhetsrådet kom 17. mars, satt Thune med to kollegaer i UD, Jon Hanssen-Bauer og Henrik Hovland, i Gaddafis palass i Tripoli sammen med Saif al-Gaddafi og fulgte med på CNN. Ifølge boka til Thune forsto ikke Saif al-Gaddafi konsekvensene av vedtaket. Bare to dager seinere startet amerikanerne bombingen av landet.

Nedslående og naivt

– Min vurdering er at verken Norge eller NATO som sådan gikk utover FNs vedtak. Men jeg tror det er god grunn til å spørre om britenes Cameron og Frankrikes Sarkozy på egen hånd gikk utover FNs beslutning. Jeg tror svaret er ja. FN bestemte eksplisitt at det ikke skulle brukes styrker inn i Libya, og ga ikke noe mandat for militær regimeendring. Men Sarkozy og Cameron planla, og gjennomførte nettopp dette, på siden av rammen av NATOs operasjon.



– Kunne – og burde – hele krigen vært unngått?

OVERLEVDE. Saif al-Gaddafi (t.v.) overlevde borgerkrigen i Lybia. Han satt fem år i arrest fram til 2017. Bildet er fra 2021 da han registrerte seg som kandidat til presidentvalget i Libya. Foto: AP / NTB

– Jeg tviler på at Gaddafi hadde sluttet å slåss mot opprørere og sivilbefolkningen frivillig. En trussel om krig var nok nødvendig. Men jeg tror selve krigsutbruddet kunne vært forhindret fra det øyeblikket FN hadde fattet sitt vedtak, uten at krigen faktisk begynte. Dette er et av boken og fortellingens mest nedslående øyeblikk. Vi satt i Tripoli med Gaddafis arving og sønn den kvelden krigen ble vedtatt. På det tidspunktet, da Tripoli så krigen var på vei, ville regimet antakelig ha bøyd av og gått med på en politisk løsning. Men da var det for sent. Og ting gikk for fort. Det er synd at det ikke ble satt av tid til seriøst diplomati før NATOs allierte begynte å bombe. Da kunne historien og hele den store tragedien for Libya kanskje vært unngått. Jeg er ganske sikker på det, men ingen vet, sier Thune.

– I ettertid har vi sett fullt kaos i Libya. Dette visste dere jo, det var jo ett av alternativene dere listet opp. Dette kan jo ikke ha vært fremmed for Frankrike og Storbritannia heller. Er det ren kynisme og egeninteresser som preger internasjonal politikk?

– Jeg tror det var snakk om kortsynthet mer enn kynisme. I Libya trodde Paris og London at det å gi makten til opprørerne ville skape orden alene i Libya. Men det fantes ikke en eneste plan, og det må kalles naivt å tro at en gruppe opprørere bestående av ungdom, avhoppere fra Gaddafis regjering og islamister, skulle greie å skape orden uten langvarig hjelp fra Europa, eller avtale med et regime som hadde styrt landet i mer enn førti år, avslutter forfatteren av boken om det norske forsøket på å stoppe krigen i Libya.

Henrik Thune har vært medlem i Arbeiderpartiets Internasjonale utvalg. Fra høsten 2021 og fram til desember 2022 var han statssekretær i UD.