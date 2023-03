Avslører myten om «den hemmelige knappen» i lyskrysset

Med en trippelespresso fra Kaffebrenneriet i hånda, står du og tripper i lyskrysset på vei til jobb.

Signalboksen lyser ikke, men du minnes på at det finnes en hemmelig knapp – en knapp som først og fremst er forbeholdt synshemmede og eldre.

Du stikker hånda di under signalboksen, det kommer et pip, og like etter blir det grønn mann.

Gjorde du noe galt nå?

KNAPPETRYKKING: Sverre Fuglerud beskriver seg selv som en hyppig bruker av «den hemmelige knappen». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«Den hemmelige knappen»

TV 2 møter Sverre Fuglerud, lederen av Blindeforbundet, som selv er svært synshemmet, i et lyskryss på Bislett i Oslo.

Fuglerud sier han vanker mye i godt trafikkerte områder i Oslo. Derfor beskriver han seg som en flittig bruker av «den hemmelige knappen».

– Med stolpen som referansepunkt, klarer jeg å finne frem til signalboksen og knappen på undersida, sier han og trykker.

TRIGGERVARSEL: Den røde mannen får noen av oss til å trippe. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det begynner å pipe langsomt. Basert på intervallene mellom hvert pip, og med hørselen som veileder, kan Fuglerud nå trygt krysse veien.

– Et kjempeviktig hjelpemiddel, understreker han.

Men mange mener den grønne mannen på andre sida av veien titter frem fortere, dersom man trykker på knappen.

Myteknuseren fra Vegvesenet

– Er det tilfellet?

– På ingen måte.

STØYKRYSS: Ifølge Bente Christensen vil overbruk av knappen, føre til støy for naboer på natta. Foto: Privat

Det sier Bente Christensen, sjefsingeniør i Statens Vegvesen. Hun forklarer at knappefunksjonen er et forsøk på universell utforming: En orientering til synshemmede, som ikke ser signalet godt nok.

– De fleste har ingenting å hente på å trykke der, med mindre de har behov for lyden.

Signalboksene skrur lyden på den synlige knappen av mellom 20:00 og 23:00, og på igjen 07:00 – 09:00 på søndager og helligdager.

Dette er primært for å skåne naboer til lyskrysset for støy på natta. Men synshemmede er gjerne trafikanter etter klokka åtte på kvelden, og er avhengige av lyden.

– I de tilfellene blir det en belastning for beboerne rundt at andre trykker på knappen, forklarer Christensen.

ROCK 'N' ROLL: Knappen gjør det lettere for Fuglerud å ferde fritt i trafikken, i ekte Beatles-stil. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den hemmelige knappen gir også, i få lyskryss i Norge, tregere trafikanter noen få ekstra sekunder med grønt lys.

Men basert på det TV 2 og Blindeforbundet har oppfattet, har knappen også fått en ny funksjon.

Dårlig samvittighet, eller allmenn terapi?

De gangene Sverre Fuglerud kommer til en signalboks som allerede tikker, føler han ofte et behov for å trykke, gjerne flere ganger.

– Det er terapeutisk å trykke. Man føler både at det går fortere, og man gjør noe aktivt. Det er bedre å trykke enn å trippe.

Se TV 2 hjelper deg snakke med brukerne av knappen her:

Men det er ikke alle som har et like løst forhold til knappen som Fuglerud. For noen er den blitt et tveegget sverd, og samvittigheten har begynt å tære.

– Jeg har hørt at folk som er blitt kjent med knappen, og har tatt den i bruk, har fått dårlig samvittighet for det.

– Men er den dårlige samvittigheten berettiget?

– Nei, jeg synes ikke det. Men hvis det er midt på natta, og man ikke trenger lyden, da er det jo ikke nødvendig.