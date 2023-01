Avslører «hemmelig» flybillett-triks

Strammere økonomi stanser ikke nordmenns reiselyst. Her får du rådene for en rimelig reise.

I romjulen har nesten 60 prosent flere søkt reiser på FINN.no sammenlignet med samme tid i 2021.

UPÅVIRKET: Terje Berge i Finn reise rapporterer om 60 prosent økning denne romjulen. Foto: Finn.no

Dobler salget

Kommersiell direktør Terje Berge sier trykket for å bestille sommerferie er «overraskende høyt», og at det ikke ser ut som om strammere økononomi påvirker ferieplanene:

– Det ser ikke ut som inflasjon, strømpriser, og usikkerhet betyr noe for bestillinger til sommerferien.

TRYGGHET: Vings Marie-Anne Zachrissson sier kundene velger kjente og kjære reisemål. Foto: Ving

Ving sin Norgessjef Marie-Anne Zachrisson melder om fantastiske tall, også sammenlignet med 2019 (før pandemiårene 2020 og 2021).

– Vi selger veldig mye mer i år. Salget er dobbelt så stort som i fjor.

Hun forteller at det er denne og neste uke selskapet selger flest reiser, og at det er tydelig at nordmenn nå prioriterer charterferien.

– De som bestiller nå, bestiller til kjente og kjære reisemål som Mallorca på topp, så Kreta, med Rhodos som nummer tre. Kypros og mindre greske øyer er også populære.

Apollo har mer enn doblet salget av reiser den siste tiden. Sammenligner pressesjef Beatrice Rivera salget med 2019, som var et bra år, har Apollo en økning på ti prosent.

FERIE: Menton i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur sørøst i Frankrike. Fargerike hus og solnedgang. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Ferie gir lyst på mer ferie

I kampen om kundene er det flere kampanjer i disse dager, blant annet Flyr som lokker med nyttårsalg til 9. januar, og Norwegian sitt salg varer til 16. januar.

– Kampanjer kommer alltid rett etter ferier, rett etter jul og påske. For når folk sitter sammen og snakker, så har de lyst til å reise.

Odd Roar Lange er kjent som the travel inspector. Han har gitt ut reisehåndbok, fører prisstatistikk i Excelark og spøker selv med at han har svart belte i reising.

TRAVEL TID: Pressesjef Beatrize Rivera sier hver ferie gir økt salg i etterkant. Foto: Apollo

– Hvis flyselskap vet mer enn meg, blir jeg overrasket.

Han registrerer at kampanjene kommer tettere nå, for det er overkapasitet i luften.

Lange sier SAS sin forretningsmodell er å sette opp prisene sju dager før avreise, mens Norwegian og Flyr, som baserer seg på et gitt antall seter i hver prisklasse, øker prisen når de rimeligste setene er solgt.

Undersøkelser basert på bestillingssystem med 60 millioner flyreiser, viser at prisene er lavere søndag og natt til mandag. Statistikken viser at det kan lønne seg å bestille i helger og på nattestid.

DREVEN: Odd Roar Lange fører statistikk og deler råd om hvordan reise rimelig. Foto: Privat

Ikke bli grepet av panikk

Reiseguruen har flere tips i ermet om du vil spare penger:

1. Ta deg tid

– Det er en myte at prisene går opp om du forlater et nettsted for å sjekke andre sider. Ikke bli nervøs, eller grepet av panikk om det står få seter igjen.

2. Unngå fredag og lørdag

– Spør sjefen om du kan dra en dag før eller etter, så du slipper å reise når de fleste andre må dra.

3. Sjekk alternative flyplasser

– Er det en naboflyplass som er rimeligere å fly til? Da kan du eventuelt ta tog dit du har tenkt deg.

Reisejournalisten nevner eksempler som Torp istedenfor Gardermoen, og Gatwick istedenfor Heathrow hvis du skal sør i England.

4. Bruk etablerte reisebyrå

Han skryter av kompetansen og deres tilgang til data. Via, Berg-Hansen, Egencia og andre etablerte byrå har påslag, men Lange mener et par, tre hundre kroner i gebyr spiller liten rolle når du først er på tur.

– Når en familie skal bruke 50.000 kroner på en sommerferie, er det så lurt å være gjerrig på bestillingen?

Han understreker at reisen fort blir veldig dyr dersom noe går galt og du ikke kan stole på selskapet du har bestilt hos.

5. Styr unna søkemotorer

Lange sier han hver uke får henvendelser fra fortvilte reisende som ikke får tak i de ansvarlige for nettsiden de har bestilt fra. Han mener du kan bruke nettselskap til å søke etter hotell eller reisemål, men råder reisende til å bestille direkte fra flyselskap, reisebyrå eller hotell.

6. Velg rimelige reisemål

Han trekker frem Albania som et rimelig og vakkert reisemål. Ving foreslår Bulgaria og Tyrkia som billige land å feriere i.

FORLOKKENDE: Folk bestiller familieferien i juleferien. Dette bildet er fra Plakias sør på Kreta. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tar lengre ferier

Kommunikasjonsjef i Tui Norden, Adam Györki, sier strammere økonomi kan ha en uventet påvirkning på våre reisevaner. Noen velger all-inclusive for å få oversikt over hvor dyr ferien blir. Andre blir borte i flere uker når de først reiser. Det gjelder først og fremst vinterens populære reisemål Thailand.

– Lavere levekostnader kan bety at du sparer penger, og kanskje tjene inn igjen dyrere mat og strøm hjemme.

Thailand var det nest mest populære reisemålet hos Finn forrige uke, etter Spania.

Trege med å bestille

Berge sier nordmenn bestiller feriereiser til de samme destinasjonene som de alltid har gjort, men det som har forandret seg, er tiden mellom bestilling og avreise. Under pandemien begynte reisende å bestille senere, og det fortsetter vi med.

USIKRE RESTPLASSER: Spenning rundt hvorvidt overkapasitet i luften vil gi billige seter. Foto: Privat

– 27 prosent av de som bestilte i romjulen booket med avreise i januar, så trenden med å bestille sent fortsetter. Fjorten prosent bestilte sommerferien.

Det er lurere å velge vår eller høst når reiser er mye billigere enn i skoleferien, sier Tui. Hos dem har Hellas, som er rimeligere enn Spania, vært mest populært de siste årene.

Han råder deg til enten å bestille et år i forveien for å få en god pris, eller å ha is i magen og bestille en måneds tid før avreise i håp om rimelige restplasser.

REISELYST: Reisebyrå mer enn doblet salget av feriereiser i romjulen trass i nordmenns strammere økonomi. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Siden reisebyrå avtalte med flyselskap og hotell før strømkrisen og prisøkningen slo inn for alvor, tror Lange vi kan få flere restplasser. Selv om de siste dagers rekordsalg hos flere av de store reisebyråene vitner om at flere bestilte familieferien mens de fortsatt var på ferie.