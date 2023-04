Avslører detaljer om Zelenskyjs hemmelige besøk

Rett ved siden av en lekeplass kjører en kolonne med umerkede kjøretøy.

Plutselig, midt blant barna som leker og foreldrene som snakker, stopper den opp. Dørene på bilene røskes opp og ut kommer væpnede, uniformerte sikkerhetsvakter.

Sånn skildrer nyhetsbyrået AP president Volodymyr Zelenskyjs ankomst til den ukrainske byen Zaporizjzja.

Journalistene fra AP fikk være med på den 48 timer lange togreisen presidenten tok tidligere denne uken.

Når presidenten reiser på tvers av landet må absolutt alt tas høyde for, forteller Tom Røseth, førsteamanuensis ved Stabskolen.

– All risiko må bli gjort rede for. Man må ha tenkt gjennom hva man skal gjøre dersom et helikopter styrter eller framkomstmiddelet krasjer. Man kan ikke bli handlingslammet, sier han.

PÅ BESØK: Presidenten ble kjørt i en stor sort bil fra toget og inn til byen Zaporizjzja på mandag denne uken. Der besøkte han innbyggerne i den krigsrammede byen. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Omfattende

Zelenskyj takket pressen for at de ikke bare møter han i hovedstaden, men også er med til de mindre byene nær fronten.

Det er ikke ofte at Zelenskyj reiser rundt med journalister, og ifølge presidentens kontor skal det ha vært den mest omfattende reisen siden krigen brøt ut.

At reisen er godt planlagt er helt avgjørende for at viktige personer som Zelenskyj skal kunne reise rundt i skjul, forteller Røseth.

– Det viktigste er å ha reiserute og tidspunkter godt planlagt. Og så må du sikre ruten så godt det lar seg gjøre. Passe på at du har militær kontroll der presidenten skal være, luftvern og annen beskyttelse fra mulige angrep, sier han.

FORSVARSEKSPERT: Tom Røseth, ved forsvarets høgskole forteller hva som er viktig når viktige personer skal fraktes på hemmelig vis. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Slik reiste han

Reisen foregikk for det meste med tog. Flere andre statsoverhoder, blant annet Amerikas president Joe Biden, har også benyttet seg av Ukrainas velfungerende togsystem på reise i Ukraina.

Togene er nesten alltid i rute, det er nesten som de trosser usikkerheten som resten av landet lever i.

Ifølge AP skal Zelenskyjs tog ha vært spesialutstyrt. Men fra utsiden skal toget ha sett helt likt ut som resten av de statlige togene som jevnlig krysser landet.

Reisen gikk i en trekantform. Nyhetsbyrået hang på og underveis fikk de intervjuer og bilder med Zelenskyj og sikkerhetsteamet hans.

REISEN: Kartet viser hvilke områder som er under ukrainsk kontroll, og ikke. De rød pilene illustrerer hvor Zelenskyj og AP reiste tidligere denne uken. Foto: TV 2

EKSKLUSIVE INTERVJU: På reisen gjennom Ukraina fikk journalister fra nyhetsbyrået AP intervjuer med president Zelenskyj. Foto: Efrem Lukatsky/ AP

Ifølge AP var han ikke mer enn et par timer i hver by, og hvor han befant seg ble ikke offentliggjort før etter han hadde dratt.

Det er også en ting som er helt avgjørende for å «smugle» overhoder rundt i risikofylte områder som dette, ifølge Røseth.

– Det er avgjørende at kun et begrenset antall mennesker får vite hva som skjer, før det skjer, sier han.

Fra by til by i nattemørket

Søndag kveld forlot han Kyiv og reiste i ti timer til Zaporizhzhia, sør-øst i landet, nær fronten. Der skal han ha besøkt tropper og delt ut medaljer til skadde soldater på et sykehus. I tillegg møtte han sjefen for FNs atomenergibyrå.

VIKTIG MØTE: På reisen møtte Zelenskyj Rafael Mariano Grossi, sjefen for FNs atomenergibyrå. De diskuterte atomkraftverket i nærheten av Zaporizjzja, som flere ganger har blitt rammet av russiske angrep. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Så gikk turen videre til tre byer nord-øst i landet, blant annet til Okhtyrka, en grenseby med rundt 50.000 innbyggere som ble hardt rammet i krigens første måneder.

– Disse menneskene reddet landet vårt mot russiske stridsvogner og væpnede kjøretøy, sa han til AP.

Innbyggerne tørket tårer da navnene på de drepte soldatene ble lest opp.

Etter snaue to døgn gikk toget tilbake til hovedstaden.

SYNGER: Okhtyrkas innbyggere sang nasjonalsangen under president Zelenskyjs besøk Foto: Efrem Lukatsky / AP

Viktig symbolikk

Formålet med reisen var å besøke soldater og byene som ofte havner i kryssilden.

Byen med lekeplassen, Zaporizjzja, ligger fem mil fra frontlinjen og ble angrepet i forrige uke. Ikke langt fra dumphusken og klatrestativet ble en person drept og 30 såret.

ØDELAGT: I byen Zaporizjzja ble et titalls leiligheter ødelagt under misilangrep i forrige uke. Denne uken besøkte Zelenskyj byen for å vise støtte. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Ifølge AP håper Zelenskyj at turene hans holder publikums oppmerksomhet på krigen, spesielt i deler av Ukraina hvor livet ofte kan se ut til å ha normalisert seg.

Røseth forteller at det at presidenten er ute blant folket og reiser til frontlinjen er viktig.

– Det er symbolikk i å vise at Ukraina klarer å skape trygge soner, våger å kjempe og har tro på å vinne denne krigen.

Må blende inn

Selv om sikkerheten rundt toppolitikere kan være høy her hjemme i Norge også, er den ekstra nøye planlagt på reise i krigsrammede områder, forteller NRK-journalist Simon Solheim.

TETT PÅ: Simon Solheim kom tett på norske livvakter i arbeidet med boken «Livvakt - på innsida av PST». Bildet er tatt på reise i Bagdad, Irak. Foto: Simon Solheim

I 2020 skrev Solheim en bok om PSTs livvakter. I arbeidet med boken kom han tett på livvaktene til Erna Solberg og Jens Stoltenberg.

Han var blant annet med på daværende statsminister Erna Solberg sin reise til Bagdad i Irak.

– Livvaktene ønsker som oftest å holde en lavest mulig profil i høyrisikoomrsåder, slik at færrest mulig legger merke til dem. Man vil ikke havne i en situasjon der man gjør det tydelig at «her er vi». Man vil gli inn i mengden og ting skal virke helt normalt, forteller han.

– Reiser til land i krig er veldig planlagt forteller han.

PLANLEGGER: To av livvaktene ser på kart og planlegger kjøreruter på ambassaden i Bagdad før Solbergs besøk. Foto: Simon Solheim (fra boken «Livvakt - på innsida av PST»).

Livvaktene reiser gjerne ned en uke før for å planlegge, og blir igjen etterpå for å samle samme utstyr og så videre. Hovedpersonen selv har ofte mindre enn en halv dag på bakken, forteller Solheim.

– Til Bagdad reiste livvaktene ned med kasser med våpen og utstyr. De var innom sykehus for å planlegge hvor de skulle dra hvis noe skulle skjer, og besøkte amerikanske militærbaser for å planlegge evakuering.

Solheim forteller at livvaktene gikk opp hver millimeter de skulle flytte seg. Den som skulle gå nærmest statsministeren lå og pugget på sengen for å memorere hvor man skulle gå, hvem statsministeren skulle snakke med og så videre.

– Alle detaljer var planlagt. Det er mye mer omfattende enn folk tror, forteller Solheim.