Avlyser Pride-markering på grunn av trusler: – Opprivende og trist

Saken oppdateres

Organisasjonen Redd Barna ser seg nå nødt til å avlyse barnefestivalen som var planlagt under Pride-arrangement i Bergen førstkommende søndag, på grunn av trusler.

– Vi synes dette er veldig opprivende og trist. Vi hadde gledet oss til lek, moro og regnbuefarger. Alle Redd Barna-arrangementer skal være trygge for barn og vi kan ikke risikere at barn kommer på et arrangement og opplever trusler.



Det sier leder for Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård.

Har anmeldt

Hun forteller at truslene har vært konkrete, og at de har overlevert alle til politiet. En er politianmeldt.

– Vi har tatt en beslutning om å avlyse på selvstendig grunnlag. Det skal være trygt for barna, sier Sydgård.



REDD BARNA: I et innlegg på Facebook forteller organisasjoner om trusler mot et Pride-arrangement. Foto: Skjermdump Facebook

Redd Barna meldte først om avlysningen på Facebook.

– Planen vår var å skape en trygg arena for barn med lek, moro, regnbuer, feiring av mangfold og god stemning. Men ingen barn som deltar på arrangementer i regi av Redd Barna skal måtte risikere å møte trusler, vold, eller trakassering fra voksne, skriver de.

Hensynet til barna skal alltid veie tyngst, og derfor velger Redd Barna heller å avlyse festivalen.

– Samtidig vil vi understreke at vi ikke lar oss true til stillhet, skriver organisasjonen.

– Alvorlig for ytringsfriheten

Festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen, Runa Eide Frøiland, sier hendelsene i fjor og det som skjer nå, viser at det de holder på med er nødvendig.



– Det er helt uakseptabelt og alvorlig for ytringsfriheten at arrangementer for minoriteter ikke kan gjennomføres på grunn av hat og trusler.

STARTER FREDAG: I Bergen går Pride av stabelen 2. juni, altså fredag. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Hun sier at dette var et barnearrangement som står for inkludering og mangfold.

– Mennesker som bryter med samfunnsnormer for kjønn og seksualitet opplever tusler og negative kommentarer. Det er flere som føler seg utrygge, og både hendelsene i fjor og det som skjer nå, viser at det vi holder på med er nødvendig, sier hun til TV 2.

Frøiland forteller at mange er lei seg, og at noen føler seg utrygge når det kommer fram negativ oppmerksomhet.

– Vi er både triste og ganske forbannet. Samtidig er det viktig å stå samlet, og vise støtte. Vi håper alle bidrar til dugnad i kommentarfeltet, og at myndigheter og samfunn stiller opp, slik at arrangementene våre kan gjennomføres.

– Rasende



Bergen-ordfører Linn Kristin Engø (Ap) sier Bergen skal være en by for alle.

– Dette gjør meg rasende. Jeg er dypt skuffet over at noen har sendt trusler i retning av Redd Barna. De tok initiativ til et fint og viktig arrangement for lek og mangfold for barn. Å fremsette trusler mot en barnefestival er ufattelig nedrig, sier Engø til TV 2.

RASENDE: Ordføreren i Bergen forteller at hun er rasende og skuffet. Foto: Marit Hommedal/NTB

Hun påpeker at denne hendelsen gjør at pridemarkeringene er viktig for byen.

– Dette viser at kampen for et inkluderende og trygt samfunn for alle slettes ikke er over og at Pride trengs. Jeg oppfordrer alle til å møte opp i paraden for å slå ring om det skeive miljøet og vise hvilken by vi vil ha.



Ikke mottatt trusler

I løpet av juni feires Pride over hele landet.

Oslo Pride, som går av stabelen 23. juni, er Norges største feiring av skeiv kjærlighet.

– Dette er utrolig trist å høre, men er nok et eksempel på holdningene som finnes der ute. Samfunnet har en vei å gå før alle kan føle seg inkludert, sier leder Dan Bjørke til TV 2.

Oslo Pride har ikke mottatt noen trusler rundt deres arrangementer.

– Vi har et tett og godt samarbeid med Oslo politidistrikt, og sammen gjør vi vårt aller ytterste for at våre arenaer er så trygge som mulig.

Regnbuedagene i Bergen går av stabelen 2.juni. Festivalsjef Frøiland påpeker at sikkerhet alltid har vært en stor del av festivalen.

– Sikkerhet har alltid vært en stor del av festivalen. Vi er jevnlig i kontakt med politiet og PST. Våre arrangementer skal både være trygge og oppleves trygt. Vi har flere fine arrangementer for barn, unge og familier som vi håper folk deltar på, sier hun til TV 2.