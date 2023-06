Avgjørende etterforskning fullført: – Nå vet vi hva vi står overfor

Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke.

Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling.

Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle.

Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet.

Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.