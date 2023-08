Avdøde var savnet over en lengre periode

ÅSTED: Krimteknikere jobbet på åstedet sent mandag kveld. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

En mann ble funnet død i en leilighet i Haugesund mandag ettermiddag. Politiet tror de står overfor et drap.

Sent mandag kveld meldte politiet at en person er siktet for drap etter funn av en død person i en leilighet i Haugesund.

Det er Ørjan Eskeland som er oppnevnt som forsvarer for siktede. Han har ikke anledning til å uttale seg om saken på tirsdag.



Derfor er det hans kollega, advokat Stian Kristensen, som uttaler seg på vegne av Eskeland.

– Per nå er det ikke mye jeg kan si. Jeg skal ha et møte med klienten i løpet av formiddagen, så jeg vet foreløpig ikke hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Kristensen til TV 2.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen svarer på vegne av sin advokatkollega, Ørjan Eskeland. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ikke avhørt

Politiet opplyste mandag kveld at de ville forsøke å gjennomføre et avhør med siktede. Det lot seg ikke gjennomføre, opplyser Kristensen.



– Nei, det ble ikke aktuelt. Men det er mulig at det lar seg gjøre i løpet av dagen, sier forsvareren.

Det var en relasjon mellom siktede og avdøde.

– Jeg ønsker foreløpig ikke å kommentere hva slags relasjon det var mellom de to, sier Kristensen.

FUNNET: Avdøde ble funnet i denne leiligheten i Haugesund, klokken 13.05 på mandag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Savnet over tid

Politiet opplyste mandag at politiet oppsøkte den aktuelle leiligheten i forbindelse med en savnetmelding.



Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet mener det er grunn til å tro at det er den savnede mannen som nå er funnet død.

Ifølge TV 2s opplysninger skal avdøde ha vært savnet over en lengre periode.

Sør-Vest politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag, utover at de varsler at det vil bli sendt ut en pressemelding.