Avdød siktet for drap

Politiet tror mannen i 70-årene har tatt livet av de to andre.

DRAPSSAK: Politiet har tatt ut siktelse for drap etter at tre personer ble funnet døde i en bolig i Trondheim i torsdag kveld. Foto: Frank Lervik / TV 2

Tre personer ble torsdag kveld funnet døde i en bolig på Singsaker i Trondheim. Politiet har nå siktet en av de tre avdøde for drap på de to andre. Den siktede er en mann i 70-årene.

De to andre avdøde er en mann i 20-årene og en kvinne i 50-årene, skriver politiet.

Politiet jobber med flere hypoteser, men mener det er overveiende sannsynlig at mannen i 70-årene har drept de to andre, for deretter å ta sitt eget liv. De har derfor tatt ut siktelse.

I SJOKK. Blomster utenfor huset hvor de tre ble funnet. Leder for Singsaker vel, Robert Astor Pedersen Winther, sier hendelsen preger hele nabolaget. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Etterforskningen fortsetter gjennom helgen og har fokus på å kartlegge bevegelsene til disse tre i forkant av hendelsen, avhøre omgangskretsen til de tre, og danne et bilde av hendelsesforløpet, sier Thomas Berg, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.00 torsdag kveld. De ble varslet av et vitne, som kjenner en av de avdøde. Alle de tre avdøde skal være i familie.