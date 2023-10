Avdekket ny utfordring i kaoset

Blåmandag ble bokstavelig talt hvitmandag for store deler av Sør-Norge.

Det første ordentlige snøfallet fører til trafikkaos flere steder. Dette til tross for at det ble meldt om mye snø gjennom helgen.

Det er ikke første gang vinteren kommer til Norge.

Likevel ble mange bilister tatt på senga med sommerdekk. Men et dekkselskap oppdaget et nytt problem.

– De sitter jo litt fast, fordi de kan ikke kjøre til verkstedet. Nå har det kommet et nytt problem for alle moderne biler, hvor det ikke følger med jekk, forteller Odin Alveng i selskapet Noddi, som reiser hjem til folk for å skifte dekk.

Jekk er et verktøy for å løfte bilen, slik at du kan skifte dekk.



Vekt-overraskelse

DEKKMANN: Odin Alveng i Noddi sier værskiftet førte til mange dekkskift. Foto: Joar Haaland

Ifølge NAF veier de fleste elbilene godt over to tonn. Bensin- og dieselbiler veier rundt 1,5 tonn.

– De tunge nye bilene krever en annen jekk enn den vi normalt har hatt. Elbiler er generelt tyngre, og hjul har blitt tyngre. Vi blir nedringt av folk som syns det er for mye arbeid, og det er en overvekt av elbiler, sier han.

Alveng beskriver dagen som et rent kaos.



– Det er helt ekstremt og voldsomt. Selv om vi oppfordrer til å bestille i forkant, er det mange som venter for lenge. Det er fryktelig mange som ikke har lagt om ennå, sier han.

Bom fast i mange timer

Robert Lato har sittet utenfor Dekkteam i snart tre timer når TV 2 er på besøk.

– Det var jo en overraskelse, men jeg var nødt til å bytte dekk. Vi har ikke så mye valg. Jeg skulle egentlig til Sandvika, men det var for mye risiko, forteller han.

VINTERGLAD: Selv om han har sittet timevis i kø, er Robert Lato like glad. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Snart kan han trille ut av verkstedet med vinterdekk, klar for enda en ny vinter.

– Det er alltid kamp om tiden, og skulle nok brukt mer av fritiden på noe annet enn å sitte i kø, sier han.

Utenom normalen

NOK: Det ble lite pauser for arbeidsgjengen i Dekkteam i Oslo. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Philip Oord er daglig leder av Dekkteam på Alnabru i Oslo. Da han kom på jobb mandag morgen, stod det 20 biler og ventet.



– Det har vært litt utenom det normale. Skal du bytte dekk i dag, må du regne med fire timer ventetid, forteller han.

– Det er mange som er desperate nå, selv om det er meldt, så blir folk like overrasket hver gang.

Den første bilen hadde møtt opp allerede i natt, forteller han. De forventer å skifte dekk til klokken 22.

Klar beskjed

Politiet advarer mandag ettermiddag om trafikkaos flere steder i Oslo, Bærum og Asker etter at snøen fortsetter å lave ned.

Vegtrafikksentralen kommer med en klar oppfordring til alle bilister.

– Hold god avstand. Alle med sommerdekk bør revurdere hva de driver med, sier Tale Eikeset, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.