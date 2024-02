Avdekket lovbrudd ved fertilitetsklinikk – fare for skader

AVDEKKET LOVBRUDD: Statens helsetilsyn har avdekket lovbrudd ved en fertilitetsklinikk. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Sebastien Jarry

Fertilitetsklinikken C-Medical Majorstuen får kritikk for håndtering av egg, sæd og embryo til assistert befruktning. Helsetilsynet mener forhold avdekker økt fare for feilmerking, skader og forbytting.

I snitt sliter 10-15 prosent av par i fruktbar alder med ufrivillig barnløshet i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Mange søker hjelp hos fertilitetsklinikker som tilbyr ulike former for assistert befruktning. Andelen barn født i Norge etter assistert befruktning har ligget rundt 5 prosent av alle fødte barn.

Håndtering av egg, sæd og embryo beregnet til assistert befruktning er strengt regulert for å ivareta pasientsikkerheten.

Lovbrudd

Helsetilsynet har ført tilsyn for å sjekke om C-Medical ivaretar donor og mottakere på en trygg måte.

ØKT ETTERSPØRSEL: De siste ti årene har et økende antall klinikker som tilbyr assistert befruktning etablert seg i Norge. Foto: Erik Edland / TV 2

Tilsynet har også sett på om klinikken har gode rutiner og prosedyrer som trygger sikkerheten og kvaliteten på egg, sæd og embryo og samtidig hindrer overføring av sykdom.

Helsetilsynet har avdekket lovbrudd ved privatklinikken C-Medical Majorstuen. Tilsynet mener ledelsen ikke har sikret «god nok etterlevelse av gjeldende krav og vilkår».

– Avgjørende for sikkerheten

– Vi anser kvalitet og sikkerhet ved håndtering av egg, sæd og embryo som avgjørende for sikkerheten til pasienter som mottar behandling, og for eventuelle barn som blir født etter behandlingen, sier seniorrådgiver Tone Blørstad i Statens helsetilsyn til TV 2.

«Pasientsikkerhet» handler her om pasientene i forbindelse med assistert befruktning og om å bevare kvaliteten på egg, sæd og embryo gjennom hele prosessen, sier seniorrådgiveren.

STOR PÅGANG: De siste årene har flere klinikker åpnet for å tilby assistert befruktning. Etter endringer i bioteknologiloven har pågangen til klinikker økt. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Pasienter som mottar behandling med assistert befruktning, skal kunne være trygge på at virksomheten har gode rutiner for å hindre forbytting av celler, forklarer Blørstad.

Eventuelle barn som blir født etter assistert befruktning, er ikke å anse som en pasient i forbindelse med behandlingen.

– Feil og hendelser knyttet til behandlingen vil likevel kunne få konsekvenser for barnet. Donorunnfangede barn har rett til å få opplysninger om sitt genetiske opphav ved fylte 15 år. Virksomhetene må derfor ha gode rutiner for å registrere opplysninger om egg- og sæddonorer, sier Blørstad, som påpeker at Helsetilsynet ikke har avsluttet tilsynet.

Helsetilsynet ser positivt på at klinikken startet sitt forbedringsarbeid umiddelbart etter tilsynet.



– Tar dette på alvor

Endringene i bioteknologiloven, økende barnløshet og lange ventelister på offentlige sykehus gjør at etterspørselen etter privat prøverørsbefruktning i Norge har økt de siste årene.

God praksis ved identitetskontroll og merking av cellene skal sikre tilbakesetting av rett embryo av god kvalitet til riktig kvinne Tone Blørstad, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn

Fakta om assistert befruktning Assistert befruktning – befruktning utenfor kroppen – defineres som befruktning utført med hjelp, altså på annen måte enn ved samleie. Dette er blitt en vanlig måte å hjelpe ufrivillig barnløse til å bli foreldre. Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn. Den enkleste formen for assistert befruktning er kunstig inseminasjon.

Den første vellykkede behandlingen med assistert befruktning som resulterte i et levende født barn skjedde i England i 1978. I Norge ble det første barnet født i 1984. På verdensbasis er det født mer enn åtte millioner barn etter assistert befruktning. I Norge er det født nesten 40 000 barn i løpet av de 36 årene som har gått siden det første barnet ble født. På de norske fertilitetsklinikkene utføres årlig mer enn 8000 behandlinger og det fødes 2500 barn hvert år. Det vil si at andelen barn født etter assistert befruktning er cirka fem prosent av alle fødte i Norge. Av om lag 55 000 barn som årlig blir født i Norge er rundt 5 prosent blitt til etter assistert befruktning. Rapportering av svangerskap etter assistert befruktning gjøres til Medisinsk fødselsregister i Bergen. Kilde: Store Norske Leksikon

– C-Medical er opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid og etterlevelse av sentrale lov- og forskriftskrav, og tar tilbakemeldingen fra Statens helsetilsyn på det største alvor, opplyser klinikksjef Anne Flo ved CMedical Majorstuen.



C-MEDICAL: Du kan få time på dagen annonserer C-Medical som opplyser til TV 2 at den nyetablerte klinikken hele tiden jobber for å sikre gode og trygge tjenester. Foto: Erik Edland / TV 2

Flo sier til TV 2 at tilsynet avdekket fire mindre mangler, som samlet sett utgjør ett avvik.

– Noen av disse forholdene beskrevet i rapporten var ledelsen åpne om under selve tilsynet og allerede definert som et forbedringsområde hvor utbedringsarbeidet allerede var påbegynt, sier hun.

– Hvordan skal kundene tolke at man ikke sikrer god nok etterlevelse av krav og vilkår for lokaler, utstyr, prosedyrer og evaluering av aktivitetene ved håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning. Og hvorfor skal ikke kunder av C-Medical bekymre seg?

– Pasientene våre kan være helt trygge på at de får behandling av høy kvalitet hos oss, og at tilsynet ikke gjelder selve pasientbehandlingen.

Helsetilsynet har bedt om å få tilsendt dokumentasjon innen 4. mars. Her må C-Medical fremlegge handlingsplan for korrigerende tiltak og beskrivelse av hvordan ledelsen ved C-Medical Majorstuen skal følge opp at iverksatte tiltak ved C-Medical fertilitet fungerer etter hensikten.

Garanterer god oppfølging

På de norske fertilitetsklinikkene utføres årlig mer enn 8000 behandlinger, og det fødes 2500 barn hvert år. Det vil si at andelen barn født etter assistert befruktning er cirka fem prosent av alle fødte i Norge.



«Velkommen til Nordens mest komplette, private fertilitetstilbud. Vår klinikk er den første i Norden med IVF-behandling og kirurgi samlet på ett sted. Vi kan garantere deg forskningsbasert behandling og personlig tilpasset oppfølging.»

På hjemmesiden til C-Medical Fertilitet tilbyr selskapet det nyeste innen teknologiske hjelpemidler og vektlegger trygghet.

INGEN VENTETID: På hjemmesiden reklamerer C-Medical for Nordens mest komplette fertilitetstilbud. Foto: Screenshot

Flo understreker at C-Medical hele tiden har hatt prosedyrer i tråd med gjeldende norsk lovverk og mener at ingen kunder har grunn til å føle seg utrygge.

– Derimot har Helsetilsynet påpekt mangler på ledelses- og systemnivå, som etter vår vurdering ikke har hatt direkte påvirkning på selve pasientbehandlingen, sier Flo.

Hun påpeker at flere i klinikkens fertilitetsteam har jobbet sammen på Norges største reproduksjonsavdeling på Rikshospitalet og embryologer som jobber ved klinikken er ESHRE-sertifiserte med stor internasjonal erfaring.

Etter endringene i bioteknologiloven ble det blant annet tillatt med assistert befruktning for enslige, eggdonasjon til par og tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide. De ulike lovendringene trådte i kraft i perioden juli 2020 til janaur 2021.