Avblåser Lufthansa-streik

Det var mandag at Lufthansas flygere vedtok at de skulle starte en ny streikerunde med start onsdag denne uken.

Tirsdag skriver den tyske storavisa Bild at streiken ikke blir noe av.

Ifølge opplysninger til Bild skal begge parter ha kommet til enighet om lønnskonflikten under samtaler tirsdag. Pilotforbundet, Vereinigung Cockpit (VC), har tidligere varslet at en streik kunne avverges dersom de fikk et «seriøst tilbud».

Dersom streiken hadde blitt gjennomført, ville det rammet passasjertrafikken ut av Tyskland. Fraktavdelingen til flyselskapet ville blitt rammet én dag. Lufthansas datterselskaper – Swiss, Austrian, Brussels og Eurowings – ville ikke blitt berørt.