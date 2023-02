Dette sier Alina Baibakova fra Ukraina. Hun og datteren Karina (20) kom til Norge i april i fjor, og nå bor de i Tromsø.

Her prøver de å skape seg en hverdag med mening.

Terapi

De lærer seg norsk på Voksenopplæringen – men enda bedre enn klasserommet er steder hvor de kan være sosiale og praktisere det nye språket.

HVERDAG MED MENING: Alina Baibakova (t.h. i midten) og datteren Karina (20) kom til Norge i april i fjor. – Når vi synger ukrainske sanger, kan jeg føle Ukraina inni meg, sier Alina. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Kafeen på Frelsesarmeen er blitt et slikt sted.

Siden krigen i Ukraina brøt ut har kafeen fungert som et samlingssted for flyktninger, der de også har kunnet få hjelp med ulike behov.

Utover høsten utviklet det seg – og kafeen er nå blitt til sangkoret «Libertas», med et tjuetalls sangere fra Ukraina, Russland og Norge.

– Å synge i koret er musikkterapi. Av og til kommer det bare tårer. Det du har gjemt dypt i deg, får komme ut, sier Katja Butouskaya.

TERAPI: Katja Butouskaya (t.h.) og Maria Marthinsen er fra Hviterussland, og prøver å gi de ukrainske flyktningene gode sangopplevelser. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hun er pianist, musikkpedagog og musikalsk leder i koret, mens sangpedagog Maria Marthinsen dirigerer koret.

Kor er bra

Begge er fra Hviterussland og har selv erfaring med å hvordan det er å komme nye til Norge og skulle finne fotfestet i en fremmed kultur og et nytt språk.

Da er kor bra, ifølge Katja og Maria, som byr på et repertoar av både norske og ukrainske sanger.

– De får både lære norsk og synge kjente og kjære sanger fra hjemlandet – både triste og glade. Det skal jo være gøy for dem også. Vi prøver å gi dem noe mer enn bare å være flyktninger sier Maria.

FORENT I SANGEN: Koret samler et tjuetalls sangere fra Ukraina, Russland og Norge. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Ingen grenser

Selv om det er flest nordmenn og ukrainere med i koret, er det også flere russere med – de fleste har bodd i Tromsø i flere år.

– Vi synes det er fint at russere og ukrainere kan stå side ved side, og synge sammen under en krig som snart har vart i ett år, sier velferdsleder Mark Leung i Tromsø korps i Frelsesarmeen.

Koret heter «Libertas» som betyr frihet. Et begrep som naturlig nok betyr mye for sangerne i det spesielle koret – også for russiske Anastasia Rychkova.

INGEN GRENSER: Russiske Anastasia Rychkova føler seg velkommen i koret «Libertas» som betyr frihet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hun nikker mot scenen, der koristene danser til rytmen av en lystig låt på ukrainsk.

– Disse herlige menneskene spurte om vi ville være med i koret. Kunst og musikk forener mennesker, og det er en glede å få være sammen i denne vanskelige tiden. Her er det ingen grenser, sier Anastasia.