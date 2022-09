Aurora (31) var livredd for å dra til gynekologen – ett møte endret alt

Ved fylte 25 år blir alle norske kvinner en del av screeningprogrammet for livmorhalskreft. Dette innebærer en påminnelse om å ta en celleprøve, minst hvert tredje år.

Men nærmere 400.000 avstår fra å gjøre nettopp dette. Det er særlig den yngste aldersgruppen mellom 25-33 og den eldste mellom 55 og 69 i livmorhalsprogrammet som er for dårlige til å sjekke seg, opplyste Kreftregisteret til TV 2 i forrige uke.

Influenser og psykatrisk hjelpepleier, Aurora Hoff (31), fikk sin første innkallelse som 25-åring. Først fem år senere tok hun sin første celleprøve. Det til tross for at hun er i riktig aldersgruppe og har to barn.

– Jeg har vært enormt redd for svaret. Og så har jeg vært redd for helheten og det å ta undersøkelsen. Selv om andre har sagt at det ikke gjør vondt, så vet man ikke selv om det gjør vondt. Jeg var redd for tiden etterpå, tiden før og det å ta initiativ til å ta prøven. Det er mange ting jeg synes har vært vanskelig rundt det, sier hun åpenhjertig til God morgen Norge.

Fikk hjelp av psykolog

Frykten tok overhånd for Hoff. Til tross for at hun selv jobber i helsevesenet og visste hvor viktig undersøkelsen er, fikk hun seg ikke til å gjøre det.

Til slutt oppsøkte hun hjelp hos psykologen sin. Sammen fant de ut hvordan hun kunne gjennomføre dette på best mulig vis, og løsningen ble en e-melding til fastlegen.

– Jeg kontaktet fastlegen min der og sa: «Du, jeg er skikkelig redd og jeg skammer meg litt over det, for alle tar celleprøve. Jeg har ikke turt å gjøre det og jeg er 30 år. Kan du sende en henvisning til en gynekolog som du forteller om frykten min til, sånn at jeg kan bli tatt godt imot?».

Kort tid senere fikk hun en henvisning. Hos gynekologen var hun dagens siste pasient.

– Hun viste meg med en gang jeg kom inn at hun hadde tid til meg, også så hun på meg og sa: «I dag har du gjort det viktigste, Aurora. Du kom hit», sier hun og fortsetter:

– Jeg ble så godt tatt imot. Hun snakket med meg gjennom hele prøven, og var både respektfull og forståelsesfull.

Gynekologen kunne fortelle henne at det var mange pasienter med en lignende historie som Hoff. Det har også influenseren selv fått erfare etter at hun delte sine tanker på Instagram.

– Jeg er absolutt ikke alene om å være redd for dette. Jo mer vi snakker enkelt om det rundt middagsbordet med venninner, jo større blir skammen og frykten fordi man ikke tør selv, påpeker hun.

Reduserer risikoen for kreft

Prøven til Hoff var heldigvis fin. Nå roser generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, 31-åringens åpenhet.

– Jeg tenker først og fremst at hun er veldig modig og at det er veldig viktig, for det er nok mange som kjenner seg igjen i hennes historie. sier Ingrid til God morgen Norge, og utdyper:

– De fleste av oss trenger bare en påminnelse og må dyttes over en terskel som er litt ubehagelig. Men for en del er den frykten helt reell og da må man møtes på en annen måte av helsepersonell.

OPPFODRER KVINNER TIL Å SJEKKE SEG: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, påpeker at celleprøver kan redusere risikoen for å få kreft. Foto: God morgen Norge

Det er flere årsaker til at såpass mange kvinner unngår å sjekke seg, ifølge generalsekretæren. Den vanligste er at det rett og slett går i glemmeboka. En annen årsak er at kvinnene tror det er veldig vondt. Enkelte vil heller ikke bry legen med en såpass «liten» ting.

– Det er feil. Det er en veldig viktig ting du gjør for å redusere egen risiko for å få kreft. Og noen tenker at de har så mye, så de kan ikke komme med dette også til legen, men det er utrolig viktig å huske på at fastlegene står klare for å ta imot folk og ta livmorhalsprøve. Det som kan skje hvis disse prøvene ikke blir tatt er at de får flere pasienter, så dette gjør vi for å unngå å komme i den situasjonen, sier hun og påpeker at programmet redder cirka 700 krefttilfeller i året.

Symptomer ved livmorhalskreft Symptomene på livmorhalskreft kan variere fra kvinne til kvinne og avhenger av hvor langt sykdommen har kommet. Blødning fra skjeden etter samleie eller fysisk aktivitet

Blodig, illeluktende utflod

Uregelmessig menstruasjon

Blødning etter at du har passert overgangsalderen og menstruasjonen har stoppet

Smerter i underlivet og/eller i korsryggen Kilde: Helse Norge

Lanserer selvtest

For å skape mer åpenhet rundt det å sjekke seg, har nå såkalte #sjekkdeg-kort blitt plassert på legekontor rundt omkring i landet. Dette har som hensikt å være en samtalestarter mellom pasienten og legen.

– Du kan ta kortet, krysse av på baksiden over hva det er du kvier deg for, og så kan du gi det til legen.

Generalsekretæren kan avsløre at det også er en helt egen hjemmetest på vei.

KAMPANJE: September er sjekk deg-måneden til Kreftforeningen. Nå er disse kortene på flere venterom rundt omkring i landet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det jobbes veldig hardt med dette. Det er satt av over 20 millioner kroner på statsbudsjettet i år for å få hjemmetestene ut. Men det krever datasystemer og laboratoriekapasitet, så det jeg har fått høre er at dette kommer i løpet av 2023.

– Da begynner man med de 200.000 kvinnene som ikke har tatt celleprøve på ti år eller mer. Vi tror at det er mange engstelige kvinner i denne gruppen som da kan gjøre denne undersøkelsen i sitt private hjem i stedet.

For Aurora Hoff sin del tror hun at det blir mye enklere å ta en ny test om to år.

– Forrige gang hadde jeg utsatt det i fem år, men nå kan jeg gjøre det med en gang jeg blir innkalt, sier hun.