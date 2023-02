Aurora (21) tok et drastisk valg for å få kontroll på livet

– Hvorfor må jeg drive med unødvendig scrolling hver eneste dag? Nå gidder jeg ikke mer. Jeg vil se hvordan er livet uten avhengighet, sier Lie.

21-åringen fra Eidsvoll studerer HR i Oslo. Som så mange andre bruker hun mye tid på telefonen og sosiale medier.

Nå tar hun et drastisk valg.

– Jeg vil leve her og nå igjen, ikke gjennom sosiale medier. Telefonen og sosiale medier er en så stor del av livet vårt. Jeg, som mange andre, er avhengig, forklarer hun.

Seks timer bruker hun på telefonen hver eneste dag. Snapchat står for to av dem, deretter er det TikTok med godt over én time.

I et forsøk på distansere seg, er det nå null sosiale medier i én måned.

SMIL TIL LIVET: Aurora Fjellvang Lie håper at hun er blir litt lykkeligere om én måned. Foto: Aage Aune / TV 2

– Ved å koble av får jeg se hvordan livet er uten. Jeg tror det kommer til å bli ensomt og rart. Samtidig tror jeg det blir en deilig følelse og slippe å følge med på hva alle andre gjør hele tiden, forteller Lie.

Aldri uten

Hun prøvde å få vennene til å bli med, men endte opp alene.

Hun følger nemlig «med på andre hele tiden». Enten hun ser film med venner, drikker øl ute eller ser på TV hjemme, så tar hun opp telefonen for å sjekke.

– Det er ikke bra at jeg må ha stimuli i tillegg til alt jeg gjør. Vi er ikke til stede i vår egen verden. Bare noen få sekunder med kjedsomhet, så er det opp med telefonen, sier hun.

Hvis mobilen er borte eller tom for strøm, blir hun stressa.

Hun er spent på sin egen reaksjon når hun nå kutter ut sosiale medier.

– Jeg vil se hvordan kroppen reagerer. Er jeg så avhengig? Det skal bli interessant å kjenne på hvilke følelser som kommer. Kommer det til å bli ensomt, eller blir det godt, spør hun seg selv.

HADEBRA: Lie forlot TikTok-verden mandag morgen. Foto: Aage Aune / TV 2

Lie tenker å laste ned appene igjen om én måned. Hun håper måneden uten gjør at hun ikke har samme trang til å sjekke hele tiden.

– Jeg håper at jeg kan få rutiner i livet og kommer lykkeligere ut enn tidligere.

TOMT: Kun noen få applikasjoner er igjen på telefonen til 21-åringen. Foto: Aage Aune / TV 2

Lie er sikker på at mange burde endre mobil-vanene.

– Jeg tror ikke folk er villig til å gå så langt som å slette appene. Men kanskje jeg inspirer noen, for jeg tror mange føler på at det tar for stor plass.

Mistet en del av verden

Psykolog John Petter Fagerhaug er ekspert i mobilavhengighet.

Han er ikke sjokkert over situasjonen til Lie.

– Hun er ikke alene, for vi alle blir distrahert av mobilen og det som som foregår i en slags digital verden, sier han.

STOPP: Psykolog John Petter Fagerhaug ber folk om å ta kontroll over tiden sin. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Vi er rett og slett mindre til stede i vår egen verden, men i en annen verden gjennom telefonen. Mobilen gir ikke en ekte stimuli. Du blir ikke mett av å se et matprogram. Du blir ikke ekte stimulert via sosiale medier.

Mange vil redusere

Ifølge en forskning fra FHI ønsker mange å bruke mindre tid på den digitale verden, forteller Jens Christoffer Skogen, forsker og psykolog hos Folkehelseinstituttet.

Gjennom spørreundersøkelser fra over 3000 videregående-elever er de i midt i forskning på hvordan unge opplever sosiale medier.

Ifølge undersøkelsene de har gjort, ønsker én tredjedel å bruke mindre sosiale medier.

– Den samme andelen ønsker å redusere bruken, sier Skogen.

Forskeren poengterer at det ikke er bare negative sider med sosiale medier, men presiser at én tredjedel sier at sosiale medier kommer i veien for andre aktiviteter.

– Som samfunn må vi følge med på sosiale medier og de store aktørene bak. Sammen med ungdom må vi få økt bevissthet rundt eget bruk og hvordan sosiale medier henger sammen med resten av livet, forklarer han.

Dette burde du tenke på

Dersom du vil kutte ned på bruken av sosiale medier, har psykolog Fagerhaug et par tips på veien.

– Hva ønsker du å bruke minuttene, timene på? Vil du bruke det på scrolling? Hvis svaret er nei, så er du langt på vei.

Føler du at det blir kjedelig, så anbefaler han å vri tankene over på hva du faktisk har gjort den dagen.

– Det er ingenting som heter dødtid, det er bare ekstratid du har istedenfor sosiale medier. Sett deg ned, tenk på alle menneskene du har pratet med den dagen. Nyt tiden og slapp av, forteller han.

Og ikke minst: Legg bort telefonen slik at du fysisk må gå og hente den.