AUF-lederen tar knallhardt oppgjør med Giske: – Han er en del av problemet

Ifølge AUF-leder Astrid Hoem er tidligere nestleder Trond Giske en del av årsaken til de dårlige meningsmålingene som Arbeiderpartiet nå opplever.

Bakteppet er Opinions siste måling for Dagsavisen, FriFagbevegelse og ANB. Der får Arbeiderpartiet en oppslutning på bare 16,9 prosent.

– Jeg mener bare at Trond også må anerkjenne at han er en del av problemet med at mange syns det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet, sa Hoem i Debatten.

Når Arbeiderpartiet nå gjør det dårlig, er partiets politikk en del av forklaringen, understreket hun.

– Men det handler også om at det har vært veldig krevende tider med personkonflikter og andre ting. Jeg må innrømme som AUF-leder at jeg syns også det er merkelig at Trond nå prøver å være en slags lederskikkelse på venstresiden, når jeg har vært med i et AUF og Arbeiderparti der jeg har sett at han har gått imot de viktigste sakene til AUF, sa hun.

Giske var på plass i studio.

– Jeg tror sånne diskusjoner er veldig lite konstruktive, svarte han.

Den tidligere Ap-nestlederen er i dag leder for Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim, som på kort tid er blitt Arbeiderpartiets største lokallag med mer enn 1.000 medlemmer.

Ifølge Giske må Ap søke å være en bred koalisjon.

– Det er når vi er den brede koalisjonen, som samler oss om de grunnleggende sosialdemokratiske verdiene, snakker hverandre opp, støtter opp om et bredt parti, at vi er sterke i Trøndelag, i Nord-Norge, i Vestland, blant ungdom, blant eldre. Det er da vi er store, sa Giske.

– Men hvis vi skal hakke på hverandre og ta interne kriger, da blir vi små.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Det har siden vært betydelig splittelse internt i Ap om hans videre rolle i partiet.