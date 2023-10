Aud (74) må betale millionsum for nytt fortau: – Uforståelig

NY VEI: Denne veien på Nordstrand skal bygges om og få fortau. Det har skapt stort hodebry for naboene. Foto: Marte Christensen / TV 2

I juni fikk Aud Hellstrøm og naboene beskjed om at bystyret ville endre de omstridte «fortaussakene». Likevel har ingenting skjedd.

En augustdag i 2021 fikk Aud Hellstrøm og ektemannen et brev i postkassen.

Brevet inneholdt en millionregning og henvisning til en lovbestemmelse ingen av dem hadde hørt om før.

– Det kom som lyn fra klar himmel, sier Hellstrøm.



UBEHAGELIG: Aud Hellstrøm synes det er ubehagelig å ha millionkravet hengende over seg. Foto: Privat

Sammen med elleve andre naboer fikk de beskjed om at kommunen ville ha ny vei og fortau utenfor deres eiendom på Nordstrand i Oslo.

Regningen på nesten ni millioner var det Hellstrøm og de andre naboene som måtte stå for.

– Det er fortsatt helt uforståelig, sier Hellstrøm.

Turte ikke sprette champagnen

TV 2 skrev i 2021 flere saker om naboene på Nordstrand. De siste to årene har de kjempet for å slippe å betale for den nye veien de ikke selv har bedt om.

I juni så det ut til at saken endelig ville løse seg. Da gikk et enstemmig bystyre inn for å endre fortauskravene.

– Da fikk jeg endelig litt av nattesøvnen tilbake, sier Hellstrøm.



Byutviklingsutvalget var enige om at det som hovedregel bare skal opparbeides vei uten fortau, og at utvalget må orienteres hver gang det er nødvendig med fortau.

I tillegg ble det vedtatt at man skal utarbeide nye retningslinjer, og at alle pågående saker skal vurderes på nytt i lys av dette.

Men over 100 dager senere har Hellstrøm og de andre naboene fortsatt ikke hørt noe mer om hva som skjer med deres sak.

– Klok av skade turte jeg aldri sprette champagnen i juni. Nå opplever vi at de bare trenerer og trenerer saken, sier Hellstrøm.

FLERE NABOER: TV 2 har tidligere intervjuet Line Heitmann som er en av de andre naboene som har fått krav om å betale for veien. Foto: Marte Christensen / TV 2

Lov fra 1924 skaper problemer

Veien som går utenfor huset til Hellstrøm er fem meter bred, og oppfyller derfor ikke kravene til en offentlig vei i Norge.

I mange tiår har beboerne fått unntak fra å fikse veien, men fordi det nå skal bygges ni nye boenheter i enden av gata har Oslo kommune bestemt at veien må opparbeides.

Det er utbyggeren av de nye boenhetene som har fått ansvaret for å fikse veien. Men på grunn av en lov etablert i 1924 har utbyggerfirmaet mulighet til å sende regningen videre til naboene.

Dette er mulig fordi husets eier på 1920-tallet signerte en erklæring som forpliktet alle fremtidige eiere til å ta regningen dersom det skulle opparbeides vei eller fortau.

ERKLÆRING: Denne erklæringen forplikter alle fremtidige eiere å betale for opparbeidelse av vei og fortau. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg tror ikke politikerne på den tiden innså hva dette ville bety for oss, nesten hundre år senere, sier Hellstrøm.

Verken ekteparet Hellstrøm eller noen av de andre naboene hadde hørt om denne erklæringen eller lovbestemmelsen før de fikk millionregningen i posten.

– Det er veldig ubehagelig. Vi er pensjonister og har jobbet hele livet for å betale ned på gjeld, og plutselig får vi denne regningen ut av det blå, sier Hellstrøm.

Mener det er sabotasje

James Stove Lorentzen i Oslo Høyre har lenge engasjert seg i fortaussakene.



– Vi mener at fortauskravene på Nordstrand skal trekkes tilbake og at det ikke skal opparbeides fortau på disse strekkene, sier Lorentzen til TV 2.

FORTGANG: Høyrepolitiker James Stove Lorentzen har lenge etterlyst fortgang i fortaussakene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Han reagerer sterkt på at byråd Arild Hermstad og Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke har gjort mer for å følge opp vedtaket.

– Jeg ser i PBE sine skriftlige svar på mine tidligere spørsmål at de aktivt saboterer bystyrets vedtak. Det hadde jeg forventet at byråden ryddet oppi, sier Lorentzen

Høyre vant valget i Oslo, og er nå på vei inn i bystyret. Lorentzen sier at de vil ta tak i saken så fort som mulig.

– Vi vil umiddelbart ta kontakt med PBEs ledelse for å legge fram vårt syn og forventer at de følger opp bystyrets vedtak, sier Lorentzen.

– Prioriteres høyt

Arild Hermstad, som er byråd for byutvikling i Oslo kommune, avviser at de ikke har gjort noe mer i saken siden juni.

– Vi prioriterer disse sakene svært høyt, skriver Hermstad i en e-post til TV 2.



JOBBER MED SAKEN: Det pågår nå et arbeid med å gjennomgå regelverket, sier byråd Arild Hermstad. Foto: Erik Edland / TV 2

Plan og bygningsetaten har ifølge Hermstad informert om at de vil ha utarbeidet de nye kriteriene innen utgangen av året, slik bystyret har bedt om.

– Så vil etaten straks gå gjennom vedtakene for en ny vurdering, sier Hermstad.