UMIDDELBART: Arbeiderpartiet og Senterpartiet har bestemt seg. Per Vidar Kjølmoen (Ap) opplyser til TV 2 at au pair-ordningen fjernes med umiddelbar virkning. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ordningnen fjernes med umiddelbar virkning, men au-pairer som allerede har kontrakt i Norge vil få en frist på to år til å avslutte forholdet, og reise hjem.

Det opplyser stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap) til TV 2.

Han mener ordningen har utspilt den rollen den en gang hadde.

– Fra starten handlet au pair-ordningen om kulturutveksling. Å gi unge, særlig kvinner, en mulighet til å få seg arbeid og et sted å bo, mot å yte hjelp i familien. Slik er det ikke lenger, sier han.

Har vært på høring

Avskaffelse av au pair-ordningen var et av punktene i regjeringserklæringen fra Hurdal.

I mars i fjor ble det kjent at et forslag om å skrote ordningen skulle sendes på høring.

Den prosessen er nå gjennomført og på bakgrunn av det har regjeringen altså konkludert.

– 85 prosent kommer fra ett land, Filippinene. De får betalt 50 kroner timen. En billig hushjelp til langt under det lønnsnivået alle andre har. Etter å ha lest alle høringssvarene om saken er konklusjonen klar. Ordningen må bort, sier han.



LO jubler

Regjeringen vil iverksette avviklingen umiddelbart, ved å endre forskriften for au pair-systemet.

LO konstaterer med dette at 12 års intenst arbeid for å få fjernet ordningen nå er kronet med gjennomslag.

– Dette er en stor seier for et ryddigere arbeidsliv i Norge. Vi kan ikke ha det slik at noen jobber for 50 kroner timen, sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO.

FORNØYD: Sissel M. Skoghaug i LO er fornøyd med regjeringens konklusjon. Foto: Marie Grensbraten Lorvik / TV 2

– De som trenger hjelp i huset eller noen som kan passe barna må heretter betale anstendig, sier hun videre.