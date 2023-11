Åtteåringen hadde ett bursdagsønske: – Vil hjem til Norge

Både tirsdag og onsdag kveld har det tikket inn en melding på mobilen til Mohammed Alsayed (44).

Rett i forkant hadde Utenriksdepartementet (UD) bekreftet at flere norske borgere hadde fått lov til å reise ut fra Gazastripen.

I snart seks lange uker har Alsayed fryktet for livet til kona Sherin (39) og barna Joanna (9) og Murad (8).

For første gang siden krigen brøt ut, trodde han på en løsning for sine kjære.

Meldingene som ga han håp var fra UD. Men da han kom til det fjerde ordet, knøt det seg på nytt i brystet.

– Jeg ble først litt sjokkert. Så ble jeg veldig lei meg, sier han til TV 2.

SAVNER: Mohammed Alsayed forteller fra Trondheim at han savner barna, som venter på å få lov til å reise hjem til Norge. Foto: Frank Lervik / TV 2

Fikk beskjed på bursdagen

Onsdag og torsdag har totalt 111 norske borgere fått utreisetillatelse fra Gaza.

Familien til Alsayed var ikke blant dem.



«Din familie står dessverre ikke på listen i denne omgang, men vi håper at dere også snart får muligheten til å krysse grensen», skrev UD i tekstmeldingen.

BESKJEDEN: Denne meldingen fikk Mohammed Alsayed fra Utenriksdepartementet tirsdag kveld. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kona og barna oppholder seg sammen med familie i et hus i byen Rafah, som ligger helt sør på Gazastripen ved grensen til Egypt.

– De har lite mat og drikke. Det begynner å bli katastrofe. De er også veldig redde, for man vet aldri hvor bombene og granatene treffer, sier han.

Alsayed har tidligere blitt intervjuet av Adresseavisen.



Han forteller at det er utfordrende å holde kontakt med familien, siden internett- og telefondekningen er ustabil og tidvis helt slått ut.

Da familien skulle snakke sammen tirsdag, gikk det bare å sende noen få meldinger frem og tilbake.

– Det var sønnen min sin bursdag. Han håpet selvfølgelig på at han skulle få reise hjem, så han ble veldig lei seg. Han er redd for å dø, sier han.

SOVER: Barna Joanna (9) og Murad (8) bor sammen med familie i Rafah. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Risikoen øker hver dag

Ventende hjemme i Trondheim, er Alsayed rastløs og nervøs.

– Det er veldig vanskelige og stressende tider. Jeg prøver å ikke være så mye hjemme, sier han.



For hver dag som går, vokser bekymringen for familien seg større.

– Jeg er veldig redd for at jeg skal miste dem. Når de sitter fast på Gaza, øker risikoen hver dag. Det er ikke trygt.

Alsayed følger konstant med i norske og egyptiske medier. I tillegg saumfarer han navnelistene som legges ut over personer som får passere grensen flere ganger daglig.

Han har forsøkt å kontakte norske myndigheter for å få informasjon, men det er som regel uten hell.

BEKYMRET: Mohammed Alsayed følger med på nyhetssendingene om krigen. – Det er grusomme bilder, sier han. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Mange borgere fra andre land har fått lov til å reise ut. Norge sier at de jobber med saken, men det går veldig treigt. De burde gjort mer og lagt mer press, sier han.

Familiefaren forteller at han er glad for at noen norske borgere fikk anledning til å reise ut fra Gaza onsdag. Samtidig sitter han igjen med flere spørsmål.

– Hvorfor fikk ikke min familie reise? De sa bare at navnene deres ikke sto på listen. Og hvorfor får andre lov?

VIL HJEM: Datteren Joanna på ni år venter også på beskjeden om at hun skal få lov å reise hjem til Norge. Foto: Privat

UD: Vil prioritere barn

På listen over de som fikk tillatelse til å reise ut fra Gaza onsdag, var det 27 barn og 24 voksne.

TV 2 har sendt UD flere spørsmål om hvordan disse 51 ble valgt ut.

Det skriftlige svaret er relativt ordknapt.

– Norske myndigheter legger vekt på utreise for barn og de aller mest sårbare i en svært vanskelig situasjon for alle i Gaza, sier pressetalsperson Cecilie Skjennald i UD.



– Hvem bestemte hvem som skulle på listen?

– Flere aktører har innflytelse over hvem som gis utreisetillatelse. Vi samarbeider med likesinnede og er i kontakt med alle som har innflytelse over prosessen om utreise for utenlandske borgere, sier Skjennald.

Hun vil ikke svare på om Norge hadde en direkte påvirkningskraft, men sier at de har jobbet langs alle spor for å bidra til at nordmenn blir prioritert.

NABOLAGET: Mohammed Alsayed forteller at bildet viser nabolaget på Gaza hvor han har huset sitt. Nå er det tanks der, og han frykter at huset er bombet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kan ikke gi en dato

Fortsatt venter cirka 200 norske borgere på å forlate Gaza.

– Når kan disse vente at de får reist over grensen?



– Vi kommer til å fortsette å presse på for at norske borgere snarlig kan reise ut. Men det har vært forsinkelser på grensen og det kan ta noe tid, sier Skjennald.

Hun viser til at reisen over grensen skjer i puljer ved at enkelte borgere fra noen land har fått tillatelse.

– Dette skal bidra til en mest mulig ordnet situasjon på grensen. Vårt mål er uansett at alle norske borgere i Gaza skal få reise ut så raskt som mulig.



Bekymret for fremtiden

Mohammed Alsayed forsøker å avfinne seg med at det kan ta tid å få familien ut av Gaza, men han sier at det er vanskelig.



– Jeg vil bare ha familien min hjem, sier han.

I tillegg tenker han mye på alle innbyggerne som bor på Gaza, som ikke har et utenlandsk statsborgerskap.

KONTAKT: Mohammed Alsayed forsøker å holde tett kontakt med familien sin som er i Gaza. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Hvis dama mi og barna får reise ut, er de heldige. Men hva med alle som er igjen? Hva med med alle som er skadet? Alle kvinner og barn? Jeg tenker mye på dem, og på hvordan fremtiden blir i Gaza.

Antall mennesker som er drept i israelske angrep på Gazastripen, har steget til 11.320, opplyste palestinske helsemyndigheter tirsdag. 4650 av de drepte er barn.

På israelsk side har 1400 personer blitt drept.