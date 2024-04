Åtte barn døde – lover ikke tiltak før om et år

Dette framkommer i svarene Kjersti Toppe (Sp) har sendt TV 2 på en serie spørsmål om hvordan hun vil følge opp rapportene om sårbare barn med psykiske lidelser og rusproblemer, som ikke får forsvarlig hjelp på barnevernsinstitusjoner.

Barne- og familieministeren opplyser at avgått helseminister, Ingvild Kjerkhol (Ap), har gitt sykehusene i oppdrag å planlegge ambulerende psykiatritilbud til alle barnevernsinstitusjoner.



Hun har også bedt dem sørge for at det gis tilbud om rusbehandling. Men hun oppgir ikke når dette skal være på plass. Det varsles heller ikke strakstiltak.

Først til våren

Dette til tross for at det har kommet flere alarmerende rapporter:

Om hvordan ungdom med psykiske lidelser blir kasteballer i systemet og ikke får hjelpen de har rett på.

Om tragiske dødsfall, som da tvillingene Mina og Mille døde for 15 måneder siden.

Lederen i barnevernsinstitusjonsutvalget, Erik Stene, uttalte for fem måneder siden at flere barn kan dø om det ikke handles raskt og forslag for å bedre systemet innføres.



– Hvis ikke regjeringen handler raskt nå, hva er konsekvensen, spurte TV 2 26. oktober i fjor?

– Da frykter jeg vi står med nye rapporter om dødsfall på barnevernsinstitusjoner fordi at vi ikke har maktet å gi dem hjelpen når de trenger det, sa Stene.



Kjersti Toppe framholder at arbeidet med å følge opp forslagene er høyt prioritert. Men først om et år vil hun legge fram forslag til Stortinget om endringer og tiltak.

– Endelige lovendringer og konkrete forslag skal leveres til Stortinget våren 2025. Barne- og familiedepartementet arbeider nå tett sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet om oppfølging av rapporten.



Her er spørsmålene TV2 stilte Toppe: Vil regjeringen reduseres antall barnevernsinstitusjoner slik det foreslås? (og gjøres det andre tiltak for å få slutt på at barn blir kasteballer i systemet og må flytte mye og brått?)



Vil regjeringen sørge for at alle institusjonene får tilknyttet heldøgns-bemannede helseteam/team fra psykiatrien?



Vi det sørges for at barn kartlegges umiddelbart, slik det foreslås?



Vil regjeringen gjøre tiltak for at barn med alvorlige rusproblemer tas ut av barnevernet (slik at rusproblemer hos barn defineres som et helseproblem)?



Vil det bli opprettet flere heldøgnsplasser i psykiatrien for barn og unge? Og hvor mange per år?



Vil det bli gjort tiltak for at ikke barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner rundt i Norge skal kunne være helgestengt? Vil det blitt gjort tiltak for en kraftig opprustning av kommunale botiltak?

Flere forslag

Toppe mener barnevernsinstitusjonsutvalget har pekt ut retningen for arbeidet til regjeringen.



Statsråden opplyser at hun i løpet av denne våren vil legge fram en strategi-plan.

– Den skal tydeliggjøre regjeringens ambisjoner og målsettingen for utvikling av fremtidens institusjonsbarnevern, som oppfølging av institusjonsutvalgets ulike forslag, skriver hun.

MØTE: Kirsti Skogsholm (t.h.) var til stede da barnevernsinstitusjonsutvalget la fram sin rapport. Her sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) (t.v.) og avgått helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Vi må legge om måten vi driver barneverninstitusjoner på i dag, med færre typer institusjoner slik at barna ikke flyttes, men får oppleve normalitet og være i ro. Barna må få bedre helsehjelp, sektoransvaret må tydeliggjøres og samarbeidet om barna må styrkes, skriver Toppe.

Flere departementer samarbeider om oppfølgingen av utvalgene som har vært nedsatt og tilsynsrapporten etter at Mina og Mille døde.

– Flere forslag blir med i høringsnotatet om endringer i barnevernsloven, som sendes ut i disse dager. Det gjelder forslag om økt bruk av kommunale botiltak, endring i kompetansekrav, varslingsplikt og endring i reglene om tvang. Vi foreslår også styrking av barns rettigheter, blant annet ved at alle barn skal kunne klage på flyttinger, skriver barne- og familieministeren til TV 2.

Svarer ikke

En del av forslagene til endring håndteres av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg kan vise til at helseministeren allerede har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å planlegge for at alle barnevernsinstitusjoner er tilknyttet et ambulant spesialisthelsetjenesteteam forankret i psykisk helsevern for barn og unge. Helseministeren har også bedt de regionale helseforetakene sørge for at et behandlingstilbud med nødvendig ruskompetanse blir gjort tilgjengelig for barn i barnevernsinstitusjoner.

Når disse tiltakene skal være på plass er ikke oppgitt.

Toppe svarer ikke på TV 2s spørsmål om barne- og ungdompsykiatriske klinikker, som er stengt i helgene, vil bli åpnet.

Spørsmålet om regjeringen skal opprette flere døgnplasser for barn, blir heller ikke besvart.

Hun skriver at forslag om å flytte ansvaret for rusbehandling fra barnevernet til helsesektoren skal vurderes.



– Jeg vurderer også å øke ruskompetansen i barnevernet og forslag om kartlegging av barn før de kommer på institusjon, framholder hun.