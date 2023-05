Astrid (28) syr sin egen festdrakt – derfor gjør mange unge dette nå

Ekspert tror det særlig er en grunn til at mange unge velger å sy seg egne festdrakter til nasjonaldagen.

På TikTok viser mange kvinner frem egensydde festdrakter, og sy-entusiastene og bunads-spesialistene bekrefter at trenden er økende.

Astrid Giske (28) er blant dem som har sydd sin egen festdrakt til 17. mai. Gamle gardiner og duker har nå fått et nytt liv.

– Det blir som en festdrakt med mange minner, sier Giske.

For hver drakt hun lager får hun nye ideer. Det er kreativiteten 28-åringen liker best med de såkalte «fantasi-stakkene».

– Man kan være så kreativ man vil med ulike mønstre og farger, også får den jo et veldig personlig preg, sier Giske.



RO: Giske forteller at å sy er som terapi for henne. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Stas

Med hjelp av mønstre og inspirasjon fra sosiale medier lærte hun seg raskt hvordan det hele skulle gjøres.

Giske forteller at det er stor stas å ha på seg de egensydde draktene. På 17. mai i år gleder hun seg til å ta i bruk det nyeste prosjektet.

– Jeg får som regel en del oppmerksomhet, i fjor var det flere som spurte hvor drakten min var fra, sier hun og smiler.

SELVLAGET: I fjor fikk hun flere spørsmål hvor om hvor denne bunaden var fra. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Selv har hun aldri eid sin egen bunad, og innrømmer at det har vært leit på nasjonaldager gjennom årene.

– Jeg har følt på at jeg ikke har vært så privilegert, det er jo et veldig dyrt plagg.

Hun forteller videre at moren hennes eier en arvet Sunnmørsbunad som er over hundre år gammel, og at den etter hvert skal bli hennes.

Kulturarven

Giske er overbevist om at festdrakt-trenden er kommet for å bli, men mener den likevel ikke er noen trussel for de tradisjonelle bunadene.

– Jeg tror ikke det at man bruker kreativiteten å endrer litt på tradisjonene gjør at kultuturarven står i fare.

Hun legger til at hun har stor respekt for tradisjonelt håndarbeid, og kulturarven. Det er nettopp derfor hun henter inspirasjon derfra.

ÅRETS: I år skal hun ta i bruk denne røde ullbunaden. Stoffet har hun kjøpt, men blusen er laget av en gammel duk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Bidrar til inkludering

Ingrid Vik Lysne, er selv gjenbruk og sy-entusiast. Hun er også en del av «Fæbrik», som har lansert mønstre til festdrakter.



– Vi ønsket å demokratisere festdrakter, og vil at så mange som mulig slenger seg på, sier hun til TV2.

Lysne mener trenden bidrar til inkludering – en bunad til noen titalls tusener er nemlig ikke mulig for alle.

– En hjemmesydd festdrakt er både inkluderende, og bærekraftig, sier Lysne.

FESTDRAKT: Lysne eier selv en bunad, men velger den hjemmesydde festdrakten på 17. mai i år. Foto: Adler

– Rørt

Videre sier Lysne at hun er imponert, og rørt, over å se alle de som har sydd egne festdrakter.

– Folk er så dyktige, og så kreative. Det er så gøy å se alle de fine variasjonen av festdrakter folk lager.

Det er enda en grunn til at Lysne tror festdraktbonansaen brer seg.

– Mange bruker gamle gardiner og stoffbiter for eksempel fra besteforeldrene sine, det blir en drakt full av minner.

Økt interesse

Camilla Rossing, leder for norsk institutt for bunad og folkedrakt, synes det først og fremst er positiv at flere unge har glede av å sy.

– Det er stadig flere unge som søker seg inn til bunadvirkerfaget også, det er gledelig, sier Rossing.

Hun tror at en hjemmesydd festdrakt passer godt til mange unge i dag, ikke bare på grunn av den økende interessen for søm og tradisjonelt handverk.

– Det gir dem muligheten til å utrykke seg som individ, det tror jeg mange unge føler et behov for.

FLERE VIL SY: Rossing forteller at hun opplever at stadig flere unge har glede av å sy. Foto: Privat

Personlig preg

Til forskjell fra en bunad peker altså en personifisert festdrakt mer på hvordan du er som person, mener Rossing.

Rossing ser heller ingen grunn til at festdrakttrenden truer den tradisjonelle bunaden.

– Så lenge man kaller en festdrakt en festdrakt og en bunad for en bunad, så gjør det ingenting.

Hun legger til at det er viktig å løfte blikket på nasjonaldagen, og ønske et mangfold av, bunader, festdrakter, og annet pentøy velkommen.

Hobbybasert

Giske er opprinnelig utdannet musikalartist, og jobber som freelancer i Oslo. Hun har hatt flere fremtredenen roller i oppsetninger både i Norge, og i Europa.

Men i 2020 satt koronapandemien en stopper for alt arbeidet hennes. Da måtte hun finne på noe annet å gjøre.

VIL KJØPE: Flere tar kontakt med Giske og ønsker å kjøpe drakter av henne. 28-åringen forteller at hun synes det er utfordrerne å sette pris på eget arbeid. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg trengte et sted å få utløp for kreativiteten min, forteller Giske.

Selv om dette er som fridssyssel for 28-åringen, får hun henvendelser fra flere som ønsker å kjøpe drakter av henne.

– Jeg har solgt unna noen av de jeg har laget, men jeg ønsker ikke at dette skal bli en jobb. Da er jeg redd for at det ikke blir like gøy lenger, sier Giske.