Aspartam havner trolig på kreftliste

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil erklære det populære kunstige søtningsstoffet aspartam som mulig kreftfremkallende, ifølge Reuters.



Aspartam er et veldig kraftig søtningsmiddel som brukes i en rekke matvarer, deriblant flere typer lettbrus, tyggis og søtningstabletter til kaffe og te.

Trolig på kreftliste

Fra og med juli vil WHOs kreftforskningsavdeling, International Agency for Research on Cancer, ifølge Reuters stemple aspartam som «mulig kreftfremkallende for mennesker». Det vil trolig føre til kraftig motstand fra mat- og drikkevareprodusenter.



Mattilsynet sier til TV 2 at de ikke har kunnskaper om hvor mye aspartam som blir brukt i norske næringsmidler.

– Tilsetningsforskriften er fullharmonisert med regelverket i EU og det er bestemt at vi skal forholde oss til EFSA sine risikovurderinger på lik linje med det EU gjør, opplyser Mattilsynets seksjon for kjemisk mattrygghet via pressevakten.

EFSA er den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet.

Jøran Hjelmesæth, seksjonsoverlege og helseekspert leder senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, beskriver en slik udokumentert lekkasje som veldig uheldig.

– Dette kan skape unødvendig angst blant folk, sier han.

Han fastholder det han har sagt inntil annen kunnskapsbasert informasjon er tilgjengelig, presiserer han overfor TV 2 torsdag formiddag.



Hjelmesæth har tidligere vært veldig tydelig på at det ikke er en helsefare knyttet til kunstig søtning.

NY FORSKNING: Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold har vært tydelig på at det ikke er noen helsefarer knyttet til varer med Aspartam. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Uenighet blant eksperter

– At lettbrus er farlig, er en myte. Jeg er hundre prosent trygg på at de kunstige søtningsstoffene du finner i lettbrus ikke har noen som helst helsefare, så lenge man ikke drikker mer enn fire-fem liter lettbrus om dagen – og det er det svært få som gjør, sa Hjelmesæth til Nettavisen i 2018.



FHI opplyser til TV 2 at de er kjent med nyhetsmeldingen til Reuters. Trine Husøy, ekspert på kunstige søtningsmidler ved FHI sier at de ikke er kjent med at det er kommet nye kreftstudier på aspartam.

– Vår vurdering er at aspartam er trygt i de mengdene vi får i oss i Norge, basert på tidligere vurderinger. Vi må avvente den nye rapporten for å se hva som er grunnlaget for konklusjonen på at aspartam muligens er kreftfremkallende. Det er viktig å vite at IARC-komiteen klassifiserer kjemikalier, og tar ikke hensyn til eksponering og risiko, sier Husøy til TV 2.

Både USA og Europa har tidligere fastslått at aspartam er trygt å konsumere i visse mengder.



WHOs kreftforskningsavdeling har vurdert risikoene med aspartam sammen med andre eksterne eksperter denne måneden. De har ikke tatt hensyn til hvor mye av et produkt en person trygt kan konsumere.

Avventer

Nyheten kom overraskende på norske dagligvarekjeder, men sier de følger med på situasjonen.

– Coop skal tilby produkter som kundene har tillit til. Vi forholder oss til norske helsemyndigheter når det gjelder denne type spørsmål, sier kommunikasjon- og myndighetskontakt i Coop, Knut Lutnæs.

Ringnes er storprodusenter av Pepsi Max og Solo Super som inneholder aspartam.



– Vi forholder oss til enhver tid til norske fagmyndigheter som har fastslått at aspartam er trygt, og som anbefaler brus med søtstoff foran sukkerbrus, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

Om lag 90 prosent av all brus Ringes produserer er uten tilsatt sukker og inneholder aspartam.

Bruusgaard legger til at de ikke kan kommentere ytterligere et upublisert dokument som ikke er blitt lest.

TV 2 har vært i kontakt ned en av Norges største dagligvarekonsern Norgesgruppen, som sier det er for tidlig å mene noe om dette.



Saken oppdateres.