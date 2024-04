Ask (18) har endret loven

– Dette er en merkedag for de det gjelder. Det å få 13 års skolegang vurdert i stedet for ikke vurdert handler om verdighet og det å bli sett for den man er.

Det sier en strålende fornøyd Ronnie Mag Larsen etter at TV 2 kunne fortelle at Kunnskapsdepartementet nå har endret ordlyden i vitnemålet til elever med Downs syndrom.

«Ikke vurdert»



Larsen er faren til Ask Larsen, eleven TV 2 fortalte om i fjor. Kunnskapsministeren sier at de i ettertid ser at formuleringen på vitnemålet slik den har vært til nå, har vært uheldig.

- Videregående opplæring skal være et sted der alle opplever å lære og høre til. Det er uheldig at det ser ut som eleven ikke er vurdert, når eleven har vært til stede og gjort en innsats i opplæringen, sier kunnskapsminisiter Kari Nessa Nordtun.

Nå har regjeringen endret vitnemålsvurderingen av skoleelever som Ask Larsen.

ENDRET VITNEMÅLET: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, Ap Foto: Torstein Wold / TV 2

Ask elsker skolen. Han er pliktoppfyllende, og selv om reiseveien er lang fra Tofte i Asker kommune har han så godt som null fravær.

– Elsker du skolen, Ask?

– Jaaaa, ropte Ask og strakk hendene i været da faren hans, Ronnie Mag Larsen spurten han i august fjor.

VARMT MØTE: Tonje Brenna ville ta tak i Ask Larsen sin sak. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Bekrefter endring

Det skjedde da daværende kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte familien i bokhandelen de driver. Hun hadde fått vite om Facebook-innlegget til pappa Ronnie, der han ga skrev om det de opplevde som uverdig behandling av skoleelever med Downs syndrom.

På vitnemålet får nemlig slike som han påskriften: «Ikke vurdert»

Nå har Kunnskapsdepartementet endret dette. Det skal ikke lengre stå «Ikke vurdert». Dette blir erstattet med «Vurdert i henhold til individuell læreplan».

- Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et nytt uttrykk. Det er viktig at elevene får et kompetansebevis de kan være stolte av og som stemmer bedre med opplæringen de faktisk har vært gjennom, sier Nordtun.

– SÅ stor forskjell!

Kunnskapsdepartementet bekreftet dette overfor TV 2 torsdag.

– Det er SÅ stor forskjell på å bli vurdert i motsetning til å ikke bli vurdert, sier en glad og lettet pappa Ronnie Larsen.

Det var moren til Ask, som selv jobber i skoleverket, som oppdaget at sånne som Ask fikk samme formuleringen på vitnemålet som unnasluntrere og skulkere. Det reagert familien kraftig på.

De mente at det var få som blir mer vurdert enn slike som Ask. Familien har jevnlige møter med et apparat som vurderer hva han er flink til og hva han er mindre flink til, og han han har daglig med seg en bok hjem der det står hvordan dagen har gått.

FORNØYD: Faren til Ask, Ronnie Larsen Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Etter 13 års skolegang er det da paradoksalt at det skal stå «Ikke vurdert» på vitnemålet, sa Ronnie Larsen da.

Når er altså saken løst.