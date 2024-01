Åshild (46) er isolert etter ras: – Hører ekstra etter om natten

Væromslaget fører til at flere kommuner er isolert som følge av ras.

Åshild Vetrhus (46) bor i Øvre Suldal og er vant til at dette skjer. Derfor har de vært godt forberedt på at det kan gå ras etter at det ble varslet et væromslag.

– Hadde det ikke vært for at det er planleggingsdag i dag, så hadde jeg holdt barna mine hjemme fra skolen på eget initiativ, sier tobarnsmoren.

– Lytter etter ras

Vetrhus jobber som avdelingsleder ved Ryfylkemuseet i tillegg til å sitte i formannskapet og kommunestyret i Suldal kommune.

Hun forteller at de er forberedt på at strømmen kan gå, noe som er vanlig hos de når det er slik vær som i dag.

– Vi er vant til at det går ras som isolerer oss, men om natten så ligger man og lytter litt ekstra etter om det går ras i fjellet.

ISOLERT: Stengte veier fører til at flere innbyggere i Ryfylke-området er isolert. Foto: Statens vegvesen

Selv om hun vet at huset hennes er bygd på et trygt sted, er de helt nødt til å passe på hvor de parkerer bilene sine og hvor barna kan leke. Når de er isolert som nå, er det beredskapen det snakkes om i vennekretsen til Vetrhus.

– Det som er utfordrende når det er slik er hva vi gjør dersom noen skulle trenge akutt hjelp. I dag har vi ikke fått noe info om hva som skjer med beredskapen. Jeg regner jo med at de har en plan, men jeg har ikke hørt noe, sier hun.

– Har god kontroll

Varaordfører Torbjørn Indrebø (KrF) i Suldal kommune forteller at de nå sitter i møte for å vurdere hva slags tiltak som kan være aktuelle for å sikre liv og helse.

– Vi har god kontroll på situasjonen og vi var tidlig ute med informasjon på kommunens hjemmeside etter rasene.

Indrebø forteller at det har gått ras der før og at kommunen har et system for hvordan de skal løse situasjonen.

– Per nå er det ikke noe liv og helse som er truet. Men dersom det er nødvendig med helikopter for eksempel, blir det prioritert.

Han påpeker at man skal gjøre som man alltid skal gjøre dersom det skjer noe akutt, nemlig å kontakte nødetatene.

Indrebø opplyser at det er etablert krisestab, men at de ikke kan si noe om hvilke tiltak de kommer til å sette i gang.



Har sett verre

Det både regner og blåser mye i Suldal i dag. Og med mye snø som smelter, er det og veldig mye vann i veibanen.

– Jeg har fått flere meldinger fra folk om hvor det ikke er lurt å kjøre fordi det er så mye vann i veibanen, sier Vetrhus.

Selv har hun hatt hjemmekontor fordi det er så utfordrende kjøreforhold, men også fordi det er stor rasfare i kommunen.

– Dette er ikke det verste vi har sett. Men det er jo fortsatt alvorlig når det går ras over her. Det er en veldig rasutsatt vei som også er skolevei for mange barn. Så jeg håper at veien kan bli prioritert for rassikring snart, forteller hun.