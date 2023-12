Asbjørn Øyhovden slutter i TV 2: – På tide å jobbe mindre

Asbjørn Øyhovden føyer seg inn i rekken av TV 2-profiler som i disse dager forlater kanalen. Han forteller selv i et innlegg på Facebook at han slutter til sommeren neste år.

Ifølge Øyhovden er dette noe han har tenkt på i over et år, og ikke et resultat av kuttprosessen i TV 2.

– Jeg har tenkt at jeg vil ha mer frihet, og at det er på tide å jobbe mindre. Jeg har også fått barnebarn, og har lyst til å være mer sammen med dem, sier han.

Siden debuten med storflommen på Østlandet i 1995 har Øyhovden, med unntak av et år i Dokument2 i Oslo, vært TV 2s mann i Innlandet.

– Når du dekker hele Innlandet, blir det mange lange turer, sier han.

– Mange gode folk

Etter snart 29 år synes Øyhovden det «nesten er umulig» å plukke ut enkelthistorier han vil huske. Skup-prisen i 2011 for avsløringer om sykehjemskøene i Norge er likevel noe som vil sitte igjen.

– Det er jo det som er det viktige med journalistikken. Når det blir konsekvenser, har du gjort jobben, sier han.

FLOM: Å være reporter i Innlandet fører også med seg dekning av flommer. Foto: TV 2

Flere møter med foreldre som har mistet barna i barnevernssaker er også noe Øyhovden vil huske.

– Jeg har vært overrasket over hvor flotte mennesker mange av dem er, når de blir fremstilt som noe annet i dokumentene, sier han.

– Dette er møter som vil sitte igjen. Det er mange gode folk i landet vårt.

«Opprør mot konformitet»



I tillegg til de mer alvorlige sakene, tar Øyhovden med seg møter med mennesker som er «annerledes, og kanskje litt morsomme», noe han kaller et «opprør mot konformitet».

– For de unge i dag, som jeg har inntrykk av at blir presset til å være like, tror jeg det er viktig å vise at det er bra å tørre å være seg selv.

PINNEVENN: I 2009 overrakte Øyhovden vandreprisen «Pinnevennprisen» til Kong Harald. Foto: Terje Pedersen ANB

Hvor veien går videre, har ikke Øyvhovden landet på helt enda.

– Jeg har fortsatt lyst til å fortelle TV-historier, og kommer nok til å gjøre det på en eller annen måte. Eller så følger jeg kanskje drømmen om å bli privatdetektiv. Det er mange artige ting jeg har lyst til å gjøre, så vi får se hvordan det blir.

– Finnes ikke bedre bedrift

Øyhovden forlater TV 2 i en tid preget av millionkutt og sluttpakker.

– Da har jeg lyst til å få frem at det ikke finnes en bedre bedrift å jobbe i, sier han.

Veteranen har tro på at TV 2 vil klare seg godt også i fremtiden, selv om han nå forlater skuta.

– Særlig mine beste venner i distriktene. Det er ikke noen som jobber så bra som dem, og det er gøy å se at de nesten hver dag slår NRK, sier han.

– Så er det fint å se hvor gode vi har blitt på nett. Det er der mange slag skal stå i framtiden.