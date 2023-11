TIDLIG UTE: Vilde Dahle Aandahl og Jørund Dahle sier de kjente i beina at det var årets første tur. – Kjempeartig, sier hun. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Bjorli skisenter ble først i landet med sesongåpning. I helgen går også startskuddet for flere av landets største alpinanlegg, og her får du vite hvor.

– Hva tenker dere om å være blant de første i Norge i skibakken?

– Oi, er vi det? Det var overraskende. Dette var bare en spontantur, men vi kommer nok til å være her hele sesongen, sier pappa Jørund Dahle.

– Jeg kjenner det i legger og lår, men det går bra, sier datteren Vilde Dahle Aandahl.

De var fornøyde med føret på sesongens første dag, selv om føret var litt mykt.

– I morgen er det sikkert litt hardere når snøen har fått satt seg, så da er det nok perfekt, sier Jørund, og kommer med en aldri så liten innrømmelse:

– Når en først har muligheten, så er det jo litt artig å vise dette til de som sitter på kontoret. Det gjør litt godt, sier han og ler.

KLARE: Også Robin og pappa Tenguy Cogels fra Belgia hadde tatt turen til Bjorli for å få første smak av alpinsesongen. – Veldig deilig, sier Tenguy. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Kvitfjell åpner fredag

Åpningen av Bjorli skisenter markerer startskuddet for årets alpinsesong, og til helgen åpner flere av landets største anlegg.

Fredag er det sesongåpning i Kvitfjell alpinanlegg i Fåvang i Gudbrandsdalen.

Her er det i første omgang familieheisen og familiebakken ved midtstasjonen som åpner for skikjøring.

Alpinanlegget melder at deler av traseen er forbeholdt treningsgrupper, men mellom klokken 11 og 13 er hele nedfarten ryddet for porter og åpen for alle.

Norefjell og Nesfjellet åpner lørdag

Lørdag følger Norefjell og Nesfjellet Alpin i Hallingdal

Nesfjellet melder at snøproduksjonen har pågått for fullt i en god periode nå, og de er ivrige etter å komme i gang med det som nå tyder på å bli en lang skisesong!

PUDDER: Det er slike forhold man drømmer om på Norefjell. Her fra årets påske. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

I første omgang er Tverrlia og barnebakken åpne.

Ved Norefjell åpner alle heisene i Bøseter. Tre av 30 nedfarter åpner. Det er Hotellbakken, Nedre Bøseter og Bøseterbakken.

– Godt for sjela

Daglig leder Anne Cathrine Enstad ved Bjorli skisenter gleder seg over kulda, som har gjort det mulig å produsere nok snø til å være det første anlegget med sesongåpning.



– Ja, dette gjør godt for sjela. Vi har hatt 19-20 minusgrader og ingen vind, slik at vi har fått dekt en hel løype med snø, forteller Enstad.

– I første omgang har vi åpnet en nedfart på 1400 meter i full bredde. Hvis kulda holder seg, vil vi åpne de andre nedfartene i tur og orden.

GLEDE: Driftsleder Stian Amundsen og daglig leder Anne Cathrine Enstad er glade for tidlig sesongåpning ved Bjorli Skisenter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

I tillegg har de gjort klar en langrennsløype for skøyting og klassisk på 2100 meter.

Driftsleder Stian Amundsen sier de har rundt 80 centimeter snødybde i bakken.

– Livet er herlig. Det er dette vi jobber for hele sommeren og høsten, sier han.

Godt forhåndssalg av sesongkort



Ifølge generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, er rekorden for tidlig start på Norefjell 2. november.

Dermed må det være lov å si at 4. november også er rimelig tidlig.

– Det er herlig å være i gang. Nå durer det i snøkanoner, snø måkes og preppes døgnet rundt ute i anleggene. Slik pleier vi å fortsette hele veien frem til jul – så for de skiinteresserte er dette den beste julekalenderen man kan tenke seg, sier Clausen.



Generalsekretæren sier mange av alpinanleggene melder om et godt forhåndssalg av sesongkort.

JUBLER: Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner sier mange alpinanlegg melder om godt forhåndssalg av sesongpass. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Tidlig start gjør at sesongkortinnehaverne i år får mange måneder med skikjøring for pengene, sier hun.

– Det er kjempebra intro til sesongen med så rask overgang fra høst til fine vinterlige forhold.

Til sammen 14 alpindestinasjoner planlegger å åpne bakkene i løpet av november.

På Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoners side Fnugg får du oppdatert informasjon om over 130 skianlegg i hele landet.