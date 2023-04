Det er fortsatt flekker av rød og oransje spraymaling i snøen ved siden av parkeringsplassen, der den drepte mannen ble funnet.



Krimteknikerne har jobbet med å sikre spor frem til tidlig morgen lørdag.

Mannen i 20-årene ble fredag funnet død ved Løkenåsen skole i Lørenskog.

Lørdag ettermiddag bekreftet politiet at mannen ble drept.

Hendelsen har satt en støkk i nabolaget.

– Jeg håper de finner ut av hva som har skjedd, så vi kan føle oss litt mer trygge, sier Artan Ahmeti.

SPOR: Sperringene er opphevet og politiet har dratt fra åstedet. Sporene i snøen er det eneste som vitner om drapet lørdag morgen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Bekymret for datteren

Ahmeti bor knappe 50 meter fra åstedet. Det er bare et lite skogholt mellom hagen hans og parkeringsplassen der mannen ble funnet.

Han forteller at hans åtte år gamle datter bruker en snarvei som går rett ned til funnstedet, når hun går til skolen.

– Dette er ubehagelig for barna. Siden det skjer midt på skoleveien, blir jeg litt bekymret for datteren min, sier han.

LIKE VED: Artan Ahmeti peker på skogholtet som skiller hagen hans fra parkeringsplassen hvor mannen ble funnet drept. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Politiet etterforsker saken for fullt, for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Lørdag ettermiddag var ingen personer pågrepet for drapet. Politiet har heller ingen mistenkte.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye bekrefter at de har åpnet drapsetterforskning.



– Vi etterforsker saken som drap basert på observasjonene patruljene gjorde da de kom frem. Foreløpig er det for tidlig å være spesifikk om nærmere omstendigheter rundt hendelsesforløpet, sier han til TV 2.



KARTLEGGER: Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye forteller at politiet jobber med å kartlegge omstendighetene rundt drapet. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Tar grep

Inntil politiet har fått bedre oversikt over saken, planlegger Ahmeti å ta forholdsregler.

– Det er litt rart å tenke på at de har funnet en død mann her. Derfor føler jeg for å kjøre datteren min frem og tilbake fra skolen, frem til jeg får noen svar på hva som har skjedd, sier han.

Det er ikke første gang det har gått en drapsalarm i Lørenskog denne måneden.

Torsdag 7. april ble en kvinne funnet død i en bolig. I etterkant ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap.

– Det føles jo som det skjer mer kriminalitet enn før. Vi får bare vente og se, frem til vi vet mer om hva som faktisk har skjedd, sier Ahmeti.

Politiinspektøren ønsker å berolige innbyggerne som bor på Lørenskog.

– Det er ingenting som tilsier at de som bor her bør være bekymret, sier Reinholdt-Østbye.

SIKRER SPOR: Politiet har jobbet på åstedet gjennom natten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– For tidlig

Politiet har nå sikker identitet på fornærmede. Avdøde er en mann i 20-årene, som var bosatt i en annen kommune.

TV 2 har vært i kontakt med pårørendes bistandsadvokat, Monica Melgård, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsen.



Politiet opplyser at de jobber med å kartlegge fornærmedes bakgrunn og tilknytning til Lørenskog.

– Vi jobber også med andre taktiske og tekniske etterforskningsskritt med nødvendige ressurser, sier politiinspektør Reinholdt-Østbye.

Politiet har ikke ønsket å kommentere hvilke funn de gjorde rundt den avdøde, eller hva slags skader han hadde.

Det var tilfeldige forbipasserende som fant mannen og meldte fra til ambulanse og politi.