Arrangerer krisemøte for foreldre etter «dramatisk utvikling»

– Nå kommer vi på banen for å vise at vi står sammen om dette, sier tenåringsforeldrene.

30. oktober i fjor stjal tre gutter på 13–14 og 15 år øl fra kjøpesenteret Sartor i Bergen. En politibetjent som rykket ut ble slått i bakhodet.

Dagen etter ble en 14 år gammel gutt truet med en machete på Nesttun. Gjerningspersonen var 16 år.

To dager senere ble en 11-åring slått i ansiktet av en 14 år gammel gutt på Lagunen storsenter.

Hendelsene føyer seg inn i en lang rekke med tilfeller av kriminalitet der gjerningspersonen er under 18 år. Politidistrikt over hele landet har meldt om en stor økning i ungdomskriminalitet det siste året, og har bedt foreldre om hjelp.

BEKYMRET: Politi over hele landet må stadig oftere rykke ut på saker der gjerningspersonen er tidlig i tenårene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

En gruppe foreldre i Bergens sørlige bydeler har tatt oppfordringen på alvor og dannet en aksjonsgruppe som jobber for å sikre en tryggere ungdomstid.

– Politiet har sagt at foreldre må på banen. Nå kommer vi, sier tenåringsmor og prest Kjersti Gautestad Norheim.



Bakgrunnen er at politiet i Bergen har uttrykt bekymring over økt kriminalitet hos yngre aldersgrupper.

Det handler blant annet om normalisering av rusmiddelbruk, tyverier, seksualisert vold og mobbing.

Flere unge blir kriminelle

Økning i ungdomskriminalitet er sterkest blant 13- og 14-åringer og mange er førstegangskriminelle.



– Utviklingen er dramatisk, sier tenåringsmoren.



Aksjonsgruppen har nå invitert til det de selv betegner som et krisemøte for foreldre som har barn på ungdomsskolen og første trinn på videregående.

UNGDOMSKRIMINALITET: Hensikten til aksjonsgruppen er å gi foreldre bedre verktøy for å forhindre at barna deres havner hos politiet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Med seg har de FAU ved samtlige ungdomsskoler i Fana og Ytrebygda, alle idrettslag i området, Natteravnene, Den norske kirke Human-Etisk Forbund, Ung Arena og andre frivillige.

Møtet blir i Fana arena 15. april, og interessen er stor. Det var Bergens Tidende som først omtalte arrangementet.

Stor respons

– Den har vært overveldende. Facebookgruppen for arrangementet har allerede 1100 agert på, så det viser at det er mange foreldre som bærer på en uro som de kanskje ikke helt vet hva de skal gjøre med, sier Norheim.



I Fana arena stiller politiet, Utekontakten, skolehelsetjenesten og Mobystiftelsen for å informere og gi råd til tenåringsforeldrene.

En av dem som kommer er Øystein Samsonsen, fagleder for forebyggende arbeid ved Bergen Sør politistasjon.

POSITIV: Øystein Samsonsen jobber til daglig med forebygging ved Bergen Sør politistasjon. Foto: Privat

– Vi støtter initiativet. Det er veldig bra at foreldre organiserer seg og lager nettverk, sier Samsonsen.



Filmer tyveri

Han jobber tett på ungdomsmiljøene og peker på flere utfordringer i tiden vi lever i.

– Stjeling har for eksempel flere årsaker. Det kan være press for å ha de riktige tingene, trender på sosiale medier om å utfordre hverandre og legge det ut videoen for anerkjennelse. Innføring av selvbetjeningskassene representerer også en ny fristelse for ungdommen, sier Samsonen.



Selv om han støtter foreldreaksjonen, er han litt uenig i at de kaller det et krisemøte.

– Jeg synes vi skal være litt forsiktige med å bruke slike katastrofebegrep. Selv om vi har utfordringer med ungdommen og noen foreldre nok er litt naive, er de aller fleste flotte og greie, sier Samsonen.



Ikke bare et lokalt problem

Både han og foreldregruppen påpeker at utfordringene ikke er enestående for disse bydelene i Bergen, men er en indikator på en større nasjonal utfordring.

Det var i 2023 en økning i registrert kriminalitet blant barn og unge, en økning som politiet selv beskriver som bekymringsfull.

21.800 straffbare forhold ble begått av barn og unge under 18 år. Det er en økning på 28 prosent sammenlignet med fjoråret. Barn under 15 år står for 36 prosent av forholdene.

FOREBYGGER: Monica Johannesen Mørk i politiet mener foreldre bør vurdere å bli flinkere til å sette grenser for barna sine. Foto: Politiet.

– Både politi, næringsliv, skole, barnevern og frivillige har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet. Alle har et ansvar for å forebygge at noe skjer, eller at det skjer igjen, sier Monica Johannesen Mørk, som for tiden har et overordnet koordineringsansvar for forebygging i Stor-Bergen, Askøy og Øygarden.

– Foreldrene er viktige

Hun roser foreldrene bak aksjonen.

– Foreldrene er den viktigste primærforebyggeren, så vi i politiet er helt avhengige av dem i dette arbeidet, sier Mørk.

Hun har tidligere bedt foreldrene komme på banen, og stiller spørsmål ved om en del foreldre er for engstelige til å si nei til sine barn. Samt at de opplever det som vanskelig å melde fra til politiet eller andre foreldre.

– Vi bør kanskje oftere sette grenser når ungdom skal på farten på kveld eller helg, sier Mørk.

Kan spre seg

Mye tyder på at arrangementet i Bergen er starten på et større initiativ fra foreldre andre steder i landet.



Initiativtakerne forteller at de har fått flere henvendelser fra andre kommuner som vil høre mer om prosjektet.

– Jeg tror dette treffer bredt. Vi er mange som trenger å lytte til de som har førstehåndskjennskap til hvordan ungdommen oppfører seg, sier initiativtaker Kjersti Gautestad Norheim.



Hun oppfordrer til å lage foreldrenettverk for å få bedre kontroll.

– Skal du for eksempel hente din ungdom på fest, så fyll opp bilen. Vær kjørbar når ungen din er ute, eller sørg for at andre er det, sier Norheim.



– Mindre robuste?



Hun har flere teorier om hvorfor stadig yngre ungdom begår kriminalitet.

– Vi er nok en foreldregenerasjon som har fulgt barna veldig tett som små. Vi er til og med med på trening. Slik var det ikke før, sier Norheim.



Hun tror det kan ha ført til at unge blir mindre robuste til å takle ungdomstiden når de skal klare mer på egen hånd.

– Jeg tror det handler om at overgangen til ungdomslivet blir litt brå. De trenger oss lenger enn vi tror, sier Norheim.