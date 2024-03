Arne Slaatten (59) siktet for trippeldrap: – Vårt verste mareritt

Frem til trippeldrapet var Slaatten en uomtalt mann i politets straffesaksregistre.

Av naboer og bekjente beskrives han som en hyggelig og rolig mann.

På sosiale medier fremstår han som en familiekjær far med interesse for natur og biler.

Nå er han altså siktet for å ha drept kona Ingunn (53) og barna Sander (22) og Signe (18) mens de lå og sov i familiens hjem i den lille bygda Torpo.

På jobb dagen før drapet

Den siktede 59-åringens advokat har advart mot å anse ham som «en våpengal mann» bare fordi han har lagt ut flere bilder av skytevåpen på Facebook.

Både han og kona hadde lovlige våpen registrert på seg, og det er et av disse våpnene politiet mener ble brukt til drapene.

I mange år har han jobbet Hallingdal Kraftnett, som holder til i nabokommunen Gol.

ARBEIDSPLASSEN: Hallingdal Kraftnett har lokaler bare noen minutters kjøring fra Gol sentrum. Foto: Lage Ask / TV 2

Daglig leder i selskapet, Audun Grynning, ønsker ikke å snakke med TV 2, men viser til kommentarer han har gitt til lokalavisen Hallingdølen.



– Når jeg skal svare på hvem han var, må jeg fokusere på den han var i arbeidstiden. Og da har jeg tre ord som skildrer han: Han var en dyktig, grundig og allsidig kollega, sier Grynning.

– Sjokk og vantro

TV 2 er kjent med at 59-åringen var på jobb som vanlig fredag. Det bekrefter også Grynning overfor lokalavisen.

Senere på dagen har politiet video av at han var på et apotek.

TIL SKOGS: Den drapssiktede mannens arbeidsplass ligger i landlige omgivelser. Foto: Lage Ask / TV 2

For Slaatten sin sjef var det et sjokk å få beskjed at hans kollega sto bak trippeldrapet.

– Det var med sjokk og vantro at vi tok imot nyheten. Det er vårt verste mareritt, sier Grynning.

Mangler motiv

Arne Slaatten var også nestleder i Torpo Idrettslag mellom 2011 og 2015. Ledelsen i idrettslaget ønsker ikke å uttale seg til TV 2.

Han har også hatt styreverv i en forening som driver med bobiler, og i et selskap som driver med eiendomsforvaltning.

Fire dager etter drapene står politiet fremdeles uten en klar teori om hva som kan ha vært motivet for handlingen.

– Vi håper å kunne gi noen svar og at vi kan finne mer ut av bakenforliggende årsaker. Vi håper det, men per nå har vi ikke klart svar på det, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til TV 2.



De har avhørt mer enn 30 vitner og vil fortsette å snakke med alle som kan vite noe om familien.

Onsdag gikk politiet ut med at de ikke mener siktede har brukt lyddemper på våpenet sitt.

Tente lys for siktede

Skjærtorsdag formiddag var det sørgegudstjeneste i Torpo kirke. Da ble det også tent lys for den drapssiktede.

– Vi har tent fem lys. Ett for hver av de døde og det femte lyset skinner for oss som lever videre, innledet prost Sveinung Hansen i kirken.

Biskop Jan Otto Myrseth deltok også i gudstjenesten. Etterpå sa han til TV 2 at han mener Torpo har en helt spesiell evne til å stå samlet i vanskelige situasjoner.

– Jeg opplever at dette er et lokalsamfunn med masse flotte kvaliteter. De er opptatt av at her på Ål og i denne kommunen er det godt å bo, og her vil vi høre til. Og det er et godt utgangspunkt, når man må håndtere de tunge og vanskelige dagene, sier han.

FINT: Biskop Jan Otto Myrseth synes det var fint å samle bygda til sørgegudstjeneste torsdag. Foto: Lage Ask / TV 2

Biskopen opplevde torsdagens sørgegudstjeneste som viktig.

– Midt i det tragiske og vonde ble det en veldig god opplevelse av samhold og samhørighet, og som vi har fått bekreftet av de som bor i bygda. Dette var viktig for dem, sier Myrseth.

– På hvilken måte er det viktig?

– Det er farlig når vi går for lenge å bærer på det som er tungt og vanskelig alene. Det å komme sammen, i en ramme som kirken også gir, for det som handler om død og sorg, det er en hjelp på veien.