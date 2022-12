Arne Olav (54) gjør elleville stunts for å hjelpe andre

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Rullestolen er ingen hindring for Arne Olav Hope, som denne uken markerte et viktig budskap med et spektakulært fall.

For 32 år siden var Arne Olav Hope (54) på hyttetur med gode venner. En ball ble sparket opp i et tre og eventyrlystne Arne Olav meldte seg til å få den ned.

– Etter at jeg hadde fått ned ballen, så knakk greina jeg stod på og jeg falt i bakken. Jeg pådro meg et kompresjonsbrudd, hvor en skive mellom to ryggvirvler skadet ryggmargen kraftig, forteller han til God morgen Norge.

Arne Olav, som ellers hadde levd et aktivt liv, ble lam fra hofta og ned. Selv om han beskriver seg selv om den samme før og etter ulykken, innrømmer han at den første tiden etter ulykken var tung.

– Alle går gjennom ulike faser. For min del var det et stort fall mentalt sett. Fra å være aktiv til å se for seg et liv i rullestol. Men jeg tenkte at jeg måtte brette opp armene og gjøre det beste ut av situasjonen.

Han bestemte seg for å gjøre livet så bra som mulig. Det til tross for at han da som 22-åring levde i et samfunn som var lite tilrettelagt for mennesker i rullestol.

Arne Olav har mange eksempler på dette, som da han skulle ta høyere utdanning og måtte gå på en privat høyskole, da han ikke kom seg inn i forelesningssalen på den offentlige skolen. Eller da han skulle ta en master og ikke fant et sted å bo i Oslo.

– Jeg har opplevd diskriminering i mange tilfeller. Det har jeg alltid sloss imot, og det er det du har som alternativ.

Elsker ekstremsport

Heller ikke den aktive livsstilen ville han legge på hylla etter ulykken.

– Jeg har prøvd mye. Jeg tok en del seilflytimer. Jeg dykket litt i militæret og det tok 30 år fra jeg fikk skaden til jeg prøvde meg på dykking igjen, og det var veldig gøy. Også prøvde jeg for litt siden å lette fra land med paragliding, men det gikk ikke så bra og jeg havnet rett i vannet, sier han lattermildt.

INGEN HINDRING: Arne Olav Hope bestemte seg raskt for at rullestolen ikke skulle være noen hindring for å gjøre det han elsker mest. Foto: Miobpa

Nylig testet han ut en ny gren innenfor ekstremsport.

Arne Olav har engasjert seg i Norges Handikapforbund (NHF) i 13 år, og er nå nestleder i regionen Sørvest. For å markere FN-dagen for funksjonshemmede, som er 3. desember, bestemte han seg for å dødse fra timeteren i en svømmehall i Bergen – med rullestolen.

– Jeg fikk mye motstand. Det var en kompis som sa: «Er du den yngste i NHF, for hvorfor skal gamlingene ellers holde på sånn?».

Det var også en reell fare for at han kunne pådra seg et nytt brudd. Likevel stoppet det ikke 54-åringen, og nylig gjennomførte han dødset.

I forkant sørget han for å ha god balanse på stolen. Det viktigste var å vippe framover og beskytte hodet. Etter å ha tatt sats over kanten, var det flere tanker som gikk gjennom hodet hans.

– Jeg var målbevisst og tenkte: «Dette må gå bra». Da jeg falt fra treet tenkte jeg: «Dette går til helvete», så nå skulle jeg tenke det motsatte og det gikk fint. Jeg hadde aldri gjort det før, og det var første forsøk, så jeg er fornøyd.

– En inspirasjon

Med seg på laget hadde han en av verdens beste dødsere, Arne Veim Haugland. Han innrømmer at han ble en smule overrasket da han først fikk forespørselen fra Arne Olav.

– Min første tanke var; «Herregud, så gøy!». Men så kom jeg på at han faktisk sitter faktisk i rullestol, så det hadde jeg stor respekt for, forteller han til God morgen Norge.

IMPONERT: Arne Veim Haugland, en av verdens beste dødsere, er imponert og inspirert av hva Arne Olav får til. Foto: Knut Erik Skistad / God Morgen Norge

Dødseren driver med flere former for ekstremsport, og forteller at det finnes en rekke mennesker i for eksempel fallskjermmiljøet som sitter i rullestol, og som likevel velger å kaste seg utfor et fly. Han synes at de, og Arne Olav, er svært inspirerende.

– Mest av alt fordi jeg vet at det er en risiko for meg å havne i rullestol selv, på grunn av alt det jeg gjør. Det å se han gjør at jeg pusher meg selv og tenker at hvis det mot formodning skulle gå galt, så er det ikke verdens undergang og jeg kan faktisk fortsette med mye av det.

Viktig budskap bak stuntet

I jobben som BPA-rådgiver lever Arne Olav av å hjelpe andre mennesker med en funksjonsnedsettelse til å få et bedre liv. Han ønsker å bryte barrierer og sørge mer likestilling i samfunnet.

Dette er også budskapet bak stuntene han gjennomfører.

– Det handler litt om mestringsfølelse og kompensere litt for det du ikke har. Jeg gjør ting som «vanlige» folk kanskje ikke hadde turt å gjøre, og med det håper jeg at jeg kan være en inspirasjonskilde for andre.

– Hvor langt er det igjen til et samfunn som er like tilrettelagt for rullestolbrukere som for gående?

– Det er langt igjen. Det vi slåss mest på er å få innført FN-konvensjonen, CRPD, som handler om at lovverket i Norge på mange måter ikke er god nok til å ivareta våre rettigheter. Det er fortsatt mange plasser jeg ikke kan gå inn – og steder hvor jeg ikke kan gå på toalettet. I tillegg må vi få flere ut i jobb. Det er mange som vil, og NAV har mange gode programmer, men vi slipper ikke til.

Nå håper han at hans stunt kan bidra til at flere får med seg hans og NHF sitt budskap. I mellomtiden planlegger han sitt neste stunt, og kan avsløre såpass at de muligens dukker opp under Ekstremsportveko på Voss.

– Lederen av region Sørvest har funnet på slagordet: «When you go to extreme, we are your team» og det må vi følge, sier han lattermildt.