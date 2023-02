Arne Oddvar (52) hylles som en helt

LYNRASK BESLUTNING: Arne Oddvar Nilsen satte i gang en evakuering av rundt 20 biler. Det kan ha vært avgjørende for at skredet på RV 80 mellom Bodø og Fauske ikke endte i en katastrofe. Foto: Robin Jensen / TV 2

Bare minutter etter at veivakten i Mesta, Arne Oddvar Nilsen, fikk evakuert 20 biler fra et farlig område, kom skredet dundrende ned fjellsiden.

– Jeg blir litt skjelven bare over det å være tilbake her. Det gikk greit da vi skulle rydde veien etter skredet, men når jeg ser den store iskanten, så er ikke det behagelig, sier Arne Oddvar Nilsen (52).

RASUTSATT: På kommunegrensen mellom Bodø og Fauske gikk det et stort skred 25. januar. Store snøhauger ligger fortsatt på stedet mellom riksveien og jernbanen. Foto: Robin Jensen / TV 2

Handlet lynraskt

Den 25. januar tidlig på morgenen ble han kalt ut til Riksvei 80 mellom Bodø og Fauske. Der hadde det gått et mindre sørpeskred.

Strekningen er en av de mest trafikkerte i hele Nord-Norge og er hovedveien inn- og ut av fylkeshovedstaden Bodø.

Det passerer fire tusen biler i døgnet og mange er pendlere.

Da Nilsen kom fram, så han at det var flere bilister som prøvde å ta seg igjennom skredet. Det hadde samlet seg en liten kø med biler som var utålmodige og ville videre.

OPPRYDDING: Riksvei 80 mellom Bodø og Fauske var stengt i flere dager i frykt for flere skred. Her er man i ferd med å rydde veien for sørpe og snø. Foto: Arne Oddvar Nilsen

Nilsen skjønner fort at området var farlig og handlet lynraskt.

– Vi måtte forklare folk at det rett og slett var farlig å være der, sier han.

Nilsen begynner umiddelbart å evakuere biler og trailere bort fra skredområdet.

– Totalt så får jeg vel snudd rundt 20 biler. Det var blant annet ett vogntog som måtte rygge ut og komme seg i sikkerhet, forklarer Nilsen.

NYTT REKKVERK: 60 meter av det gamle rekkverket ble revet opp og kastet på havet. Nå sikres området på nytt etter skredet. Foto: Roy-Arne Salater/ Reporter

Det hadde kommet store mengder med regn de siste dagene, og fortsatt lå det store mengder med snø i fjellet.

Kort tid etter at veien blir stengt og ryddet for biler, kommer et nytt og stort skred feiende over både veien og jernbanen like ved.

Unngikk en katastrofe

60 meter med autovern blir revet opp og kastet på havet.

– Fra vi hadde sikret området til skredet kom, så gikk det vel en rundt 15 minutter, forklarer Nilsen.

Skredet var flere meter høyt og over 50 meter bredt. Heldigvis klarte Nilsen å stenge veien i tide.

– Hva kunne ha skjedd dersom bilene fortsatt stod der?

BETENKT: Det er bare to år siden at Arne Oddvar Nilsen mistet en god kollega i et sørpeskred på nøyaktig samme sted. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Da tror jeg vi ville ha vært utsatt for en dødsulykke med flere involverte. Potensialet var stort. Det var store krefter i sving. Tunge masser kom ned, så det hadde vært farlig, forteller Nilsen.

Det er bare to år siden han mistet en god kollega på nøyaktig samme sted.

Den gangen var det også gått et sørpeskred. Skred nummer to kom mens en ansatt fra Mesta var på befaring. Han ble klemt under bilen og døde av skadene.

Det er mange venner og kollegaer av den avdøde som fortsatt er preget etter hendelsen.

DØDSULYKKE: I februar 2021 døde en ansatt i Mesta etter at en bil veltet som et følge av et sørpeskred. Foto: 330-skadronen avd. Bodø

– Det er derfor at man kanskje er litt skjelven når man står her i dag og vet potensialet av hva et skred kan føre til. Det er veldig tragisk for oss som mistet en kollega den gangen. Samtidig er det barn som har mistet sin far, og kone som har mistet sin mann, sier Nilsen.

– Våre hverdagshelter

Statens vegvesen er overbevist om at den snarrådige innsatsen til Arne Oddvar Nilsen berget mange menneskeliv denne januardagen.

STORT SKRED: På denne veien stod det både biler og vogntog kort tid før det 50 meter bred og flere meter høye skredet stengte både vei- og jernbane. Foto: Statens vegvesen

– De er ute hver eneste dag og er våre hverdagshelter. All honnør til Mesta som entreprenør som viste handlekraft og profesjonalitet under denne hendelsen. Dette kunne ha fått dramatiske konsekvenser, sier Tore Lysberg, avdelingsdirektør for drift- og vedlikehold i Statens Vegvesen Nord-Norge.

– Man blir skjelven når man hører om slike historier. Vi er utrolig lettet over at det gikk bra. Samtidig er det mange kollegaer som fortsatt har dødsulykken i februar 2021 tett på kroppen, sier Lysberg.

Det har de siste årene gått flere skred mellom Bodø og Fauske.

STORT SKRED: Fra dette fjellet kom skredet feiende over veien og jernbanen. Kort tid før stod det om lag 20 biler på samme sted. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det er et stort potensial for dødsulykker her hvis man ikke får gjort noe med strekningen. Jeg tenker også på konsekvensen dette ville ha fått dersom dette hadde skjedd senere på dagen. Da er trafikken tettere, og lokaltogene suser forbi bare noen meter nedenfor veien, sier Nilsen.

Russisk rulett

Det store sørpeskredet er trolig det største som har gått på denne strekningen. Regn og uvær gjorde at geologer ikke kunne ta seg inn i området umiddelbart.

Hovedforbindelsen mellom Bodø og Fauske ble derfor først åpnet etter noen dager.

– Det er bedre å stenge veiene en gang for mye enn for lite når situasjonen er uoversiktlig og utrygg, sier Lysberg.

Geologer og ansatte i Mesta har etter hendelsen vært på kurs i skredhåndtering.

Det «veihelten» selv er mest overrasket over, er alle de bilistene som ikke respekterer naturkreftene og at veier må stenge.

– Jeg tror ikke de skjønner hvor farlig det er å gjøre slike ting som å forsere et skred eller en stengt vei. Det er som å spille russisk rullet med sitt eget liv når man gjør slike ting, sier Nilsen.