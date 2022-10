Arne (44) har bodd i bil i fire år – nå skal saken opp i retten

– De siste årene har vært vanskelige. Det er ingen ideell situasjon dette her, sier Arne Eriksen til TV 2.

Nye undersøkelser fra en brannekspert gjør at han nå håper han kan bli renvasket og få utbetalt brannforsikringen sin.

Meldingen som endret alt

Året er 2018. Eriksen bor i Sverige, men drar hjem til Risberget i Innlandet for å gjøre klar huset sitt for vinteren.

KALDT: – Det blir minusgrader her inne nå mot vinteren. Det er kaldt om natta, sier Arne Eriksen, som bor i en gammel campingvogn. Foto: Olav Wold / TV 2

– Jeg skrur på strømmen i huset slik at vannet ikke skal fryse, og fikser samtidig et par andre ting før jeg setter meg i bilen for å kjøre tilbake til Sverige.

Tre dager senere tikker det inn en melding på telefonen hans.

– Det står at strømabonnementet mitt er sagt opp, forteller Eriksen.

Han ringer strømselskapet for å høre hva som har skjedd og finner etter hvert ut av at huset har brent ned til grunnen.

Eriksen hevder at dette er første gangen han hører om brannen.

Han drar tilbake til Risjordet, og blir møtt av det han beskriver som et forferdelig syn.

FULL FYR: Her står huset til Arne Eriksen i full fyr. Foto: Politiet

– Alt jeg eide var borte. Det eneste som var igjen var en stor askehaug og restene av en husvegg.

Det var Østlendingen som først omtalte saken.

– Det er alt jeg har

Da huset til Eriksen brant ned, ble han mistenkt av politiet for å ha påtent sin egen bolig. Mistanken kom etter at forsikringsselskapet varslet politiet om bestridende forklaringer fra Eriksen.

Eriksen fikk aldri erstatning av forsikringsselskapet, selv om saken til politiet ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

I april skal saken opp i retten. Nå har Eriksen saksøkt forsikringsselskapet for ikke å utbetale forsikringspengene.

– Jeg er glad for å kanskje få en avklaring på denne saken. Det er forferdelig å bli anklaget for å ha tent på egen bolig, men det verste er at jeg ikke har noe sted å bo, sier Eriksen.

I over tre år har han bodd i en stasjonsvogn på branntomten. Bilen måtte til slutt vrakes og Eriksen har nå lånt en gammel campingvogn.

FUKT: Den gamle campingvognen Arne Eriksen bor i er full av mugg og fuktskader. Foto: Olav Wold / TV 2

– Det lukter litt stramt her. Det er mugg og fukt langs hele veggen, sier Eriksen mens han viser TV 2 rundt i vogna.

– Det er ikke varme her heller, så jeg må kle på meg alt jeg har for å holde varmen om natta. Jeg har ikke råd til et annet sted å bo, så jeg har ikke et annet alternativ.

Eriksen forteller at han fikk tilbud om et sted å bo av kommunen i etterkant av husbrannen. Det har han imidlertid takket nei til.

BESTEVENN: Arne Eriksen orker ikke tanken på å flytte fra hunden sin. Foto: Olav Wold / TV 2

– Hunden er min bestevenn. Det er alt jeg har igjen. I kommunalboligen er det ikke lov til å ha hund, så det var ikke aktuelt, sier Eriksen.

– Jeg kan ikke se for meg en hverdag uten hunden.

Ser klar brannårsak

I sommer tok Eriksen kontakt med el-takstmann og brannetterforsker Jon Henrik Leere i selskapet Brannetterforskning.

Til TV 2 sier Leere at han ikke er i tvil om hva som har skjedd.

– Jeg sjekket sikringsskapet. Dette har jo ligget en stund, men det er stor grunn til å tro at brannen har startet på grunn av et dårlig elektrisk anlegg.

Han forklarer at deler av en kobberledning har brent helt bort. Ifølge Leere er dette en tydelig brannårsak.

SOLEKLAR ÅRSAK: Brannetterforsker Jan Henrik Leere er ikke i tvil om hva som var årsaken til husbrannen. Foto: Trond Schieldrop.

– Temperaturen på brannen i huset i seg selv hadde ikke klart å brenne opp en slik ledning. Temperaturen må være oppe i

3 000 til 5 000 grader for at noe sånt skal skje.

– Jeg etterforsker flere slike saker i året. For meg er det en soleklar sak at brannen startet i sikringsskapet, sier Leere.

Leeres rapport blir sentral når saken skal opp i retten.

Ble ikke undersøkt

Da politiet opprettet sak med Eriksen som mistenkt, foretok politiet en teknisk brannundersøkelse av tomten. I undersøkelsen ble det blant annet brukt en brannhund fra Kripos.

Det politiet derimot ikke undersøkte, var sikringsskapet.

– Etasjene over kjelleren på huset ble ikke undersøkt grunnet fare for at gulvet skulle rase sammen og at åstedet var utrygt. Dersom det var elektriske installasjoner, som for eksempel sikringsskap, i etasjene over kjelleren så er ikke de undersøkt.

IKKE TYDELIG ÅRSAK: Politiet fant aldri en tydelig brannårsak og henla saken mot Arne Eriksen i 2020. Det forteller politiadvokat Maria Husebye Fossen. Foto: Politiet

Det sier politiadvokat Maria Husebye Fossen i Innlandet politidistrikt til TV 2.

– Vi klarte ikke finne en entydig brannårsak og det var ikke tilstrekkelig bevis i saken til å finne ut akkurat hva som hadde skjedd. Derfor ble saken henlagt februar 2020.

Fossen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og viser til at saken nå skal opp for retten.

TV 2 har vært i kontakt med forsikringsselskapet og advokaten som representerer selskapet i retten. De ønsker ikke å kommentere saken før et mulig rettsoppgjør.

Mange i lignende situasjon

Eriksens advokat, Thorsteinn Skansbo, mener saken er problematisk.

– Politiet har vurdert han uskyldig, da er det problematisk at forsikringsselskapet ikke har utbetalt forsikringspenger, sier Skansbo.

– Å måtte leve med denne mistanken har blitt en stor belastning for min klient. Om det nå viser seg at denne brannen har en klar elektisk årsak i retten vil dette være en katastrofe.

MANGLER RESSURSER: Advokat Thorsteinn Skansbo mener politiet mangler ressurser og fagfolk for å gjøre en grundig brannetterforskning. Foto: Marte Christensen / TV 2

Ifølge Skansbo er mange som står i en lignende situasjon.

– Akkurat nå jobber jeg med rundt ti tilsvarende saker. Eriksen er dessverre ikke et enkelttilfelle.

Noe av det mest problematiske, ifølge Skansbo, er skeivfordelingen i retten.

– Forsikringsselskapene har enormt med ressurser. Når man blir mistenkt for å ha påsatt en brann blir også rettshjelpsforsikringen annullert. Det betyr at det følger enorme kostander for de som ønsker å ta saken videre til retten, sier Skansbo.

– Brukt opp alle sparepengene

At det har kostet dyrt er Eriksen ikke i tvil om.

– Jeg har brukt alle sparepengene mine på dette, flere hundre tusen, og jeg gir meg ikke. Jeg drømmer om et nytt hus.

MISTET ALT: Arne Eriksen mistet alt han eide i husbrannen Foto: Olav Wold / TV 2

Han forteller at saken har vært en påkjenning, også psykisk.

– Ryktene har florert i lokalsamfunnet og det er vanskelig å leve med slike beskyldninger. Jeg føler meg veldig alene, og dette har vært en enorm påkjenning psykisk, sier Eriksen.