Arne (41) var på Nav-tiltak – så fikk han spørsmålet som endret alt

Elleve timers arbeidsdager på en barneskole, haugevis med evalueringer, kalenderen full av skoletimer som måtte planlegges, en syk mor, et lite barn og et flytteprosjekt.

I 2017 befant Arne Lindmo seg midt i en tidsklemme, etter flere år med mange påkjenninger i livet.

– Det gikk mange måneder der jeg prøvde å balansere alt det jeg hadde ansvar for. Jeg slet meg helt ut og kollapset til slutt. Kroppen orket ikke mer. Jeg orket ingenting og slet med å sove, forteller han.

Samme år valgte 41-åringen å si opp lærerjobben. Plutselig sto han nå på bar bakke som arbeidsledig. Hjemme hadde han kone og et lite barn.

KOLLAPSET: Etter mange påkjenninger sa det stopp for Arne Lindmo (41). Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Skrev over hundre søknader

Lindmo forteller at det var vanskelig å be om hjelp.

– Jeg hadde nok et selvbilde av å være den som hjelper, og det ødelegges når man plutselig må snu og spørre andre om hjelp. Siden det å spørre om hjelp kommer med så mange negative følelser, så er det naturlig å prøve å skyve det fra seg.

Han beskriver at følelsen av utbrenthet og depresjon ble sittende i kroppen en god stund. Men han skjønte at han trengte hjelp, og søkte etter hvert dette hos Nav, tilbake i 2017.

Når man registrerer seg som jobbsøker hos Nav er det et krav at man søker på jobber. På veien får man veiledning og tilbakemeldinger.

– Det gikk et par år, jeg prøvde mye rart. Jeg skrev sikkert over hundre søknader, forteller Lindmo.

Lindmo har syv år med høyere utdanning og 10 års arbeidserfaring som lærer. Han var vant til hektiske dager og mange baller i luften.

Drømmen til 41-åringen fra Oslo var imidlertid å skrive:

– Jeg har hatt lyst til å bli forfatter siden jeg var seks år. På videregående skrev jeg westernbok og kjærlighetsdikt på rim. Jeg tenkte ikke seriøst på å bli forfatter, men lekte med tanken. Jeg har alltid likt å skrive, forteller han.

– Fryktelig demoralisert

Men å skifte karrierevei skulle vise seg å bli vanskeligere enn først antatt.

Lindmo søkte på alt mulig av jobber. Unntatt lærerjobber - det var det eneste han var sikker på at han ikke ville jobbe med.

Det som ventet han, var han ikke forberedt på. For til tross for både utdanning, erfaring og referanser, fikk han ikke noe tilbud om fast jobb.

– Jeg ble fryktelig demoralisert i starten. Mest fordi jeg trodde det kom til å bli lett å få en ny jobb, forteller han.

JOBBSØKERPROSESS: Mellom 2017 og 2018 brukte Arne Lindmo nesten all tiden sin på å skrive jobbsøknader. Likevel fikk han ingen fast jobb. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Lindmo forteller om en periode med depresjon og frustrasjon.

I ettertid har han reflektert rundt hva som gjorde at han ikke nådde. frem.

Til slutt ble han så frustrert at han gjorde det han absolutt ikke ønsket. Han tok en jobb som lærer i noen måneder, rett før pandemien brøt ut.

Men så, i 2020, ble Lindmo henvist fra veilederen sin hos Nav til et nytt type arbeidstiltak; såkalt utvidet oppfølging.

Hva er utvidet oppfølging? Utvidet oppfølging er et av mange tiltak Nav har for å hjelpe folk tilbake i arbeid. Dette skiller seg fra en vanlig jobbsøkerprosess ved at jobbspesialistene følger kandidaten tett og prøver å finne riktig arbeidsgiver til kandidaten, fremfor å «selge inn» kandidaten. I tiltaket kan man få støtte i form av for eksempel tiltakspenger, hvis man ikke får støtten dekket innenfor andre regler. Målgruppen for oppfølgingstjenester i egen regi, er personer som har behov for individuell bistand for å få og beholde en vanlig, lønnet jobb. Tiltaket ble startet i 2017. Kilde: Nav

Et uventet møte

På dette Nav-tiltaket traff han Monika Persen. Hun tenkte nytt omkring hvordan man skal få folk ut i arbeid.

– Jeg tenker på det litt som å kjøre bil. Jeg kjører bilen og kandidaten sitter ved siden av og leser kartet, forteller Persen.

JOBBSPESIALIST: Monika Persen forteller at flere som kommer til henne, ender opp med helt andre jobber enn de først trodde. Foto: Privat

Hun understreker viktigheten av å ha en god relasjon med kandidaten.

– Det er viktig å bygge en relasjon til kandidaten. Vi må stole på hverandre og samarbeide. Jeg må bli kjent med vedkommende for å finne en passende jobb, sier hun.

Persen forteller at klientene hennes nokså ofte ender opp med jobber de trodde de ikke kunne få.

Lindmo beskriver Persen som svært positiv og lett å snakke med.

– Hun prøvde å finne ut hva jeg var god på, og å finne noe som kunne matche, sier han.

Spørsmålet som endret alt

Persen ble kjent med Lindmo sine drømmer om å skrive, og forsøkte å finne praksisplass for ham i et forlag.

Men det endte i en vegg av avslag.

Men jobbspesialisten gav ikke opp og fant til slutt et lite barnebokforlag; Figenschou. De kunne tilby en praksisplass, men var tydelige på at de ikke kunne gi Lindmo fast jobb.

Lindmo var likevel positiv.

– Jeg forventet det ikke i det hele tatt. Det er imponerende at hun klarte å koble meg til forlagsbransjen.

– Jeg ville aldri ha tenkt på det selv, eller hatt tro på at det var mulig å komme inn den døra, sier han.

På forlaget fikk han opplæring i oversetterarbeid og kursing om bokbransjen, hvordan den fungerer, hva forleggere er på jakt etter av historier og ikke minst, hva barna ønsker seg.

Men han skrev ingenting selv.

– Han fortalte bare at da han jobbet som lærer, så pleide han å fortelle historier til elevene sine i norsktimene. En av historiene hadde visstnok gjort så inntrykk at barna lå våkne om natten, forteller forleggeren Anitra Figenschou.

Hun ble nysgjerrig på hva slags historier dette var. Og på siste dag av praksisen fikk Lindmo spørsmålet som endret alt: Ville han levere inn noe han selv hadde skrevet?

Han satte seg ned og skrev de tre første kapitlene av det som etter hvert skulle bli barneboka «Trollheim».

PÅ PAPIRET: Arne Lindmo satte seg ned og skrev det som skulle bli de første tre kapitlene av debutboken sin. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– I stedet for kritiske tilbakemeldinger, som jeg hadde forberedt meg på, fikk jeg skikkelig god tilbakemelding. Hun sa at starten var lovende, og ville utfordre meg til å fullføre. Hvis jeg klarte å avslutte like bra som jeg startet skulle hun vurdere å gå videre med boken, sier Lindmo.

– Det tente en gnist i meg som egentlig bare hadde ligget og ulmet siden jeg var liten.

– Skrev i et strekk

Figenschou likte altså de første kapitlene så godt at hun valgte å ta samarbeidet videre. Nå uten den samme, tette oppfølgingen fra Nav.

– Den perioden skrev jeg fra jeg sto opp til jeg la meg, i ett strekk. Jeg leverte et ferdig førsteutkast. Hun likte det så godt at vi skrev en kontrakt på tre bøker, forteller Lindmo.

FØRSTE GANG: Arne Lindmo får se den ferdige boken sin for første gang. Foto: Figenschou forlag

Han kunne puste ut.

– På Nav-tiltak er det vanskelig å planlegge noe. Man vet ikke helt hvor man er eller hvor man skal og er liksom på et slags mellomstadium. Det er lite trygghet og lite forutsigbarhet.

Persen, jobbspesialtisten i Nav, slapp ikke Lindmo ut av tankene helt ennå. Hun lurte på hvordan det gikk.

En dag hun jobbet sent bestemte hun seg for å ringe han for å høre om hvordan det gikk.

– Han sa bare at «Monika, du retta livet mitt». Det er derfor jeg er så glad for jobben min, forteller Persen.

Prisbelønt

I august 2022 gav Figenschou ut den første boken «Kråkeslottets hemmelighet». Oppfølgeren ble gitt ut like etterpå, og den tredje er rett rundt hjørnet.

17. november i år, mellom skriving, markedsføring og møter, kom en uventet beskjed.

Debutboken til Lindmo hadde vunnet Ark sin barnebokpris og fikk tittelen «Årets beste barnebok». I juryen sitter over 10.000 barn.

ET LYKKETREFF: Anitra Figenschou beskriver møtet med Arne Lindmo som et lykketreff. Foto: Tora Marie Norberg

«Kråkeslottets hemmelighet» klatret oppover på bestselgerlistene.

– Plutselig ble jeg kjent blant barna, og boken ble spredt. Ventelistene på bibliotekene ble lange. På et tidspunkt var det nesten 60 personer som sto på liste i noen av de store byene. Barna ønsket å låne og lese den.

– Det var helt fantastisk, sier Lindmo med glede i stemmen.

PRISBELØNT: Her viser Arne Lindmo stolt frem beviset på at debutboken hans vant ARKs barnebokpris. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

For det lille barnebokforlaget, som jobbspesialist Persen hadde kommet over, var gleden også stor.

– Det er en uvirkelig følelse av at det du har jobbet for at skulle skje, plutselig og endelig skjedde, forteller Figenschou.

Lindmo skryter av at Nav har arbeidstiltak som det han fikk være en del av.

– Når jeg kom inn på bestselgerlistene begynte det å gå opp for meg at det kunne gå an å leve av å skrive.

FAMILIETID: Nå har Lindmo mer overskudd i hverdagen, og kan bruke tid sammen med sønnen sini Alexander (8), er snart i målgruppen til pappas bokserie. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Nå skriver Arne på den femte boken i serien.

– Så nå skal jeg prøve å leve som forfatter så lenge det går. Jeg prøver å ha en optimistisk, men også litt realistisk tilnærming, sier han.