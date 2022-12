Arne (29) om boligsalget: – Nesten litt uvirkelig

MARERITT: For Arne Rånnerud og samboeren ble drømmen om å flytte sammen nesten et økonomisk mareritt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Arne Rånnerud (29) og Andrea Engebrethsen (29) hadde hver sin leilighet, men bestemte seg i sommer for at det var tid for å flytte sammen.

– Plutselig en dag kommer Andrea hjem og sier: «Vi må på visning, jeg har funnet drømmeleiligheten», sier Rånnerud.

Selv trakk han litt på det, ettersom han trodde leiligheten var langt over deres budsjett. Den hadde imidlertid ligget ute en stund, og var allerede blitt satt ned 300.000 kroner, så han lot seg overtale.

Paret falt pladask for leiligheten på visning. Da det var tid for budrunde dagen etter, var det ingen interessenter.

– Da tenkte vi at det var en ypperlig mulighet til å prøve å få boligen under prisantydning, sier Rånnerud.

BOLIGJAKT: Arne og samboeren har vært på boligjakt siden i sommer. Drømmeleiligheten fant de i september. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

La inn skambud

Drømmeleiligheten var en fireroms loftsleilighet over to plan på Grünerløkka i Oslo. Prisantydningen hadde blitt satt ned til 8.950.000 kroner.

Paret bestemte seg for å legge inn et skambud.

– Vi la inn et bud på én million kroner under takst, som vi selvfølgelig ikke fikk godkjent, sier Rånnerud.

De fikk likevel presset prisen ytterligere ned, og kjøpte leiligheten til 450.000 kroner under opprinnelig takst.

– Jeg hadde ikke tro på at vi skulle få den leiligheten, så vi ble selvfølgelig veldig glade, sier Rånnerud.

Paret sikret seg leiligheten på Grünerløkka i september. For å få råd til den, hadde de makset finansieringsbeviset og var helt avhengig av et godt boligsalg på hver sin kant.

Siden de allerede hadde én god erfaring, var de ikke spesielt bekymret på det tidspunktet.

IKKE BEKYMRET: Arne har fulgt med på boligmarkedet denne høsten, men var ikke spesielt bekymret med tanke på å selge selv. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hadde endret seg betraktelig

Da paret begynte sin boligjakt sammen, bestemte de seg for at de skulle selge Rånnerud sin leilighet først.

– Ved å selge den først, ville vi få vite litt mer om hva vi kunne kjøpe for.

Det boligsalget kunne knapt gått bedre.

Leiligheten ble lagt ut for salg med en prisantydning på 3,8 millioner kroner i juli. Den havnet aldri i en budrunde, og ble kuppet etter første visning til 375.000 kroner over prisantydning.

Derfor var paret ved godt mot, selv om de hadde kjøpt en leilighet helt i toppsjiktet av det de hadde råd til.

I oktober la de ut leiligheten til Engebrethsen for salg.

Da fikk de erfare at boligmarkedet hadde endret seg betraktelig bare på noen måneder.

– Det kom få på visning og ble ikke lagt inn noen bud i etterkant. Vi måtte holde flere visninger, og begynte å bli redde for om det ikke skulle gå, sier Rånnerud.

VISNINGSKLAR: Leiligheten måtte hele tiden holdes visningsklar og det meste av livet var pakket ned i pappesker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Helt på smertegrensen

Ettersom ukene gikk, nærmet overtakelsen av den nye leiligheten seg.

– Vi ble veldig slitne og usikre. Vi ville ikke ende i en situasjon med to boliger, men måtte begynne å regne på hvordan det ville påvirke økonomien vår, sier han.

Etter i overkant av en måned med visninger, fikk de endelig solgt boligen. Selv om det var til cirka 300.000 kroner under den opprinnelige prisantydningen, ble de lettet.

– Det var helt på smertegrensen av hva finansieringsbeviset vårt tålte, men det var likevel en ekstrem lettelse. At markedet kunne endre seg så brått, er nesten litt uvirkelig, sier Rånnerud.

DRASTISK: – Det var en merkelig følelse å oppleve at markedet forandret seg så drastisk på så kort tid, sier Arne. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Megler: Mulig å gjøre gode kjøp

Mandag kom Eiendom Norge med en boligbombe.

Fra september til oktober sank boligprisene med 2,2 prosent. Dette er den svakeste utviklingen siden finanskrisen brøt ut for 14 år siden.

Boligprisfallet står i sterk kontrast til årets første seks måneder, hvor boligprisene steg med hele 8,8 prosent, ifølge Eiendom Norge.

– Paret føler nok at de har gjort en god deal, sier Nina Friis Stensland, som er partner og eiendomsmeglerfullmektig i Aktiv.

For selv om mange må belage seg på å selge til en litt lavere pris i dagens marked, er det også muligheter for å kjøpe seg opp i prisklasse, sånn som Rånnerud og Engebrethsen har gjort.

– Når boligmarkedet faller, slik som det gjør nå, har man mulighet til å kjøpe seg en bolig man kanskje ikke hadde hatt råd til ellers. Dette vil være en god investering man kan tjene på når markedet stabiliserer seg eller får et oppsving igjen, sier megleren.

POSITIV: Nina Friis Stensland ser med positivitet på hvordan boligmarkedet vil utvikle seg i 2023. Foto: Privat

– Var ekstraordinært

Friis Stensland forteller at hun ser stor variasjon i om boligene selges over eller under takst nå.

– Hva prisantydningen er basert på, er det viktigste. Noen ønsker å gå høyt ut, men er innforstått med at man risikerer å selge til under prisantydning. Andre ønsker å gå lavere ut for å få folk på visning, og priser seg dermed riktigere i forhold til prisnedgangen.

Eiendomsmegleren minner om at vi kommer fra et unormalt høyt prisnivå under pandemien.

– Vi skal huske på at boligmarkedet under pandemien var helt ekstraordinært, og det vil være et mer normalt boligmarked fremover. Derfor oppfordrer jeg alle som vurderer å selge bolig, til å følge hjertet og planen du hadde i utgangspunktet, sier Friis Stensland.

En fordel å være to

For Arne Rånnerud og Andrea Engebrethsen er det først nå de kan begynne å glede seg over boligkjøpet.

– Det har vært så mye usikkerhet rundt boliglånsrenten, og det tok så lang tid å selge. Derfor er det først nå at jeg har begynt å glede meg over at vi endelig skal flytte inn i ny bolig, sier Rånnerud.

OVERTAKELSE: Arne gleder seg til overtakelse av den nye leiligheten om noen uker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sammen har de nå ett boliglån, som er lavere enn hva de hadde når de bodde hver for seg.

– Vi fikk et finansieringsbevis fra banken, og har også satt opp et eget budsjett med utgangspunkt i at boliglånsrenten når fem prosent. I tillegg har vi fordelen ved å være to som deler på utgiftene, så vi er ikke så bekymret, sier han.

Selv om en rekke eksperter mener boligmarkedet vil synke ytterligere fremover, har paret kjøpt en leilighet for å bli værende en stund.

– Dette er en bolig vi kommer til å sitte på i mange år fremover.