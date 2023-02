Armie Hammer sier han ble seksuelt misbrukt av pastor som barn

Det har vært stille fra den kansellerte skuespilleren Armie Hammer helt siden en rekke voldtektsanklager sjokkerte Hollywood i 2021.

Angivelige ofre hevdet at han ved flere anledninger brukte sin kjendisstatus til å manipulere dem til sengs, og at han har drukket blodet deres og fantasert om å spise menneskekjøtt.

I et intervju med den amerikanske nettavisen Air Mail, deler han nå sin side av historien.

Hevder han ble misbrukt

Til Air Mail avslører Hammer blant annet at han vurderte selvmord etter at anklagene kostet ham karrieren, og at han som 13-åring ble seksuelt misbrukt av en pastor.

ETTERFORSKET: I 2021 ble den tidligere skuespilleren Armie Hammer etterforsket for seksuelt overgrep. Foto: Richard Shotwell

Han forteller at de traumatiske opplevelsene som 13-åring førte til en interesse for BDSM.

– Jeg ble introdusert for seksualitet på en skummel måte, hvor jeg ikke hadde kontroll. Det førte til at jeg ville ha kontroll i situasjonen, seksuelt.

Det sier Hammer til Air Mail, ifølge Variety.

Hammer benekter å ha begått noen kriminelle handlinger i forbindelse med voldtektsanklagene, men innrømmer å ha vært følelsesmessig fornærmende mot tidligere partnere han har møtt over nettet.

Han forteller videre at den vanskelige tiden gjorde at han ønsket å ta livet sitt.

– En drittsekk

Hammer har tidligere vært gift med den amerikanske TV-profilen Elizabeth Chambers. De var gift i ti år, og har to barn sammen.

Skilsmissen ble derimot kjent før anklagene mot den tidligere skuespilleren.

TIDLIGERE PAR: Elizabeth Chambers og Armie Hammer sammen på visning av Hotel Mumbai i 2019. Foto: Charles Sykes / Invision / SP

I lyset av voldtektsanklagene postet ekskona et innlegg på Instagram, hvor hun fortale at hun var «sjokkert, sønderknust og ødelagt».

«Jeg innså ikke hvor mye jeg ikke visste. Hvert eneste offer for overgrep og eller misbruk får støtte fra meg. Jeg oppfordrer alle som har opplevd denne smerten, til å søke den hjelpen hun eller han trenger for å helbrede.», skriver hun på Instagram.

I intervjuet med Air Mail går Hammer i detalj på spesifikke anklager og maler et helt annet bilde av hva som skjedde enn det de angivelige ofrene gjorde i 2021.

Han benekter all form for kriminell handling, men sier at han har vært en «drittsekk».

– Jeg er her for å eie mine feil, ta ansvar for det faktum at jeg var en drittsekk, at jeg var egoistisk, at jeg brukte folk for å få meg til å føle meg bedre, og når jeg var ferdig, så gikk jeg videre, sier Hammer.

Han forteller at han nå er en sunnere, gladere og mer balansert person.

– Jeg er i stand til å være der for barna mine på en måte jeg aldri har vært før. Jeg er virkelig takknemlig for livet mitt, bedringen min og alt. Jeg ville ikke gått tilbake og gjort om det som har skjedd meg.