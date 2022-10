Arild (62) har fanget 4000 mus: – Mer enn en plage

I over 20 år har Arild William Thomsen kjempet mot mus som invaderer eiendommen hans. Han fører sirlig statistikk over hvor mange som har havnet i fella.

Den langdryge musekampen startet da bergenseren kjøpte småbruket, som ligger i et myrområde ved Vallset i Stange kommune.

Og nylig viste statistikken han fører at han har fanget over 4000 mus på 20 år.

Musekaos

– Dette er mer enn en plage. Av og til går det utover psyken, sier musefangeren og viser oss ark etter ark. Der han har satt en strek per fanget mus.

OVERSIKT: Romertall brukes for å markere hver eneste musefangst. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

– Da jeg flyttet hit, var det helt kaos. Musene pilte rundt over alt, både på eiendommen og i huset.

Han prøvde seg først med musegift. Men resultatet var en voldsom stank fra skadedyr som ble liggende i veggene.

Derfor har han de siste 20 årene hatt 40-50 musefeller på eiendommen og i huset.

Hver morgen sjekker han fellene, som er fylt med peanøttsmør.

Da TV 2 var med ble fangsten fire mus.

FANGST: Her er fangstarkene som er ført gjennom 20 år. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

Får ikke sove

Fellene er plassert inne i huset, i garasjene og på låven der Arild William mekker på veteranbiler og motorsykler.

– Uten denne jakten kunne jeg ikke bodd her. For dette er dyr som gjør stor skade, sier musefangeren.

Søvnen blir det så som så med i perioder.

TATT: Disse fire musene gikk i fella dagen TV2 var på besøk. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

– Når jeg prøver å sove, hører jeg lyden av mus som gnager i veggene. Så blir jeg forbanna, slår i veggen og ber dem holde kjeft. Men det går ikke mer enn ti minutters tid før gnagingen er i gang igjen.

Han hører også at musene møter hverandre på natten.

– De begynner å slåss og skråle, så det ikke er sjans til å få sove.

Viser levende mus nåde

Til tross for at han jakter mus dag etter dag, forteller Arild William at han er veldig glad i dyr.

– Jeg har ingenting i mot mus, bare de ikke plager meg. Men uten feller og fangst hadde det vært umulig å bo her.

STRATEGISK: Feller er utplassert flere steder inne i huset. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

I noen av fellene fanges mus levende. Disse blir ikke avlivet.

– Jeg samler de som er i live i et bur. Og kjører dem langt til skogs. Dette har jeg gjort med flere hundre mus. Så lenge de er i live, skal de ha det godt. Men ikke på min eiendom.

– Har du vurdert å skaffe deg katt for å bli kvitt skadedyrene?

– Ja, men det går ikke. Jeg er mye borte og vil ikke etterlate husdyr alene her.

– Lokalavisen Hamar Arbeiderblad har laget en serie saker om deg. Hva sier folk?

– For det første sier de at jeg ikke er riktig klok. Så sier de lykke til med å selge huset. Men det er ikke til salgs, så det spiller ingen rolle, ler bergenseren.

– Du må jo være Norges beste musefanger?

– Det kan vel hende det er noen som har tatt mer. Men det er ikke sikkert det er alle som er så sprø at de krysser av for hver eneste en de fanger.

I BUR: Her er buret Arild William samler mus som er levende i. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

– Hvorfor gjør du det?

– Det er for å se hvor ille det er.

Arild William får ofte spørsmål om hvordan han orker å bo i et hus omringet av mus.

– Hvorfor flytter du ikke?

– Jeg elsker plassen min. Og det selv med mus. Det er så fritt og fint her. Og drømmen min da jeg bodde i Bergen var å få tak i et lite rødt hus i skogen på østlandet, sier han og fortsetter:

– Jeg blir. Her skal jeg bli båret ut med beina først.