Arif reagerer på henleggelse: – Ekstremt skuffet

Anmeldelsen mot Atle Antonsen ble før helgen henlagt på bevisets stilling.

Antonsen ble anmeldt av redaktør og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd etter en hendelse på en bar i Oslo en lørdag kveld i oktober.

Antonsen har i etterkant beklaget hendelsen, og blant annet uttalt at han må «revurdere sitt forhold til alkohol».

Søndag skriver artisten Arif Murakami, bedre kjent kun under fornavnet Arif, i et innlegg på Instagram at han er ekstremt skuffet over at saken ble henlagt.

– Jeg er ekstremt skuffet over oss. At man ikke stiller mennesker med slike holdninger til ansvar, er for meg helt latterlig, skriver Murakami.

Artisten har gitt TV 2 tillatelse til å sitere ham fra innlegget. Han har ingen ytterligere kommentarer.

HENLAGT: Oslo statsadvokatembeter henla fredag saken mot komiker Atle Antonsen som gjelder hatefulle ytringer fremsatt mot Sumaya Jirde Ali 23. oktober i år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Ikke rart vi ikke har tillit

Arif skriver at det er «dessverre ikke et sjokk» for ham at denne saken ble henlagt.

– Det er virkelig ikke rart vi ikke har tillit til politiet og «systemet» som er ment for å beskytte oss, sier han.

I innlegget skriver Arif videre at han er «lei av å høre folk si at det ikke finnes rasistiske holdninger i Norge».

– Jeg er så lei av at vi må bare være stille, tåle og godta hver eneste gang noe rasistisk blir sagt og gjort mot minoriteter. Hvis det ikke er konsekvenser for folk som oppfører seg på denne måten, så kommer vi aldri til å forandre på det, fortsetter han.

TILLIT: Førsteamanuensis Hadi Strømmen Lile forklarer hva som kunne bidratt til å styrke tilliten til «systemet» etter henleggelsen mot Atle Antonsen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Enhver sak kan svekke tillit

Hadi Strømmen Lile er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold. Han har uttalt seg om saken mot Antonsen flere ganger den siste uken.

– Kan henleggelser av saker bidra til å svekke tilliten til politiet og «systemet»?

– Det kan det gjøre hos en gruppe mennesker, men det kan enhver sak der det er sterke interessetrekninger, der saken går imot deres interesser.

Han mener statsadvokaten kunne vært mer pedagogisk og jobbet mer med å få frem de ulike vurderingene i hendelsen, gitt den offentlige interessen knyttet til saken.

– Hvis argumentasjonen er tydelig, pedagogisk og lettere å forstå, kan det styrke tilliten, mener han.

– Ingen ytterligere kommentarer

TV 2 har lagt fram Arifs innlegg til statsadvokat Ingelin Haug.

– Jeg har dessverre ikke ytterligere kommentarer til henleggelsen enn det som fremkommer av henleggelsesvedtaket, sier hun til TV 2

Statsadvokat Ingelin Hauge skriver i sin begrunnelse for henleggelsen at de ikke er i tvil om at Antonsen sa til Sumaya Jirde Ali «du er for mørkhudet til å være her».

TV 2 har også fremlagt Instagram-innlegget for Antonsens advokat, Marianne Klausen. Hun har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Forbauset

I et Facebook-innlegg stiller også idéhistoriker Dag Herbjørnsrud, i likhet med Lile, spørsmål ved begrunnelsen til statsadvokaten.

– Jeg må si jeg er forbauset over den ufullstendige og mangelfulle teksten, på snaue to sider, skriver han.

Herbjørnsrud har gitt TV 2 tillatelse til å sitere deler av innlegget hans, hvor han understreker at han ikke tar stilling til om Antonsen bør straffes eller ikke.

– Dette skrives som en oppfordring om at det bør tas en mer seriøs gjennomgang av saken, og det må skrives en skikkelig avgjørelsestekst.

– Oslo statsadvokatembeter, og det norske rettssystemet, bør ikke være bekjent av et hastverksarbeid som skaper flere spørsmål enn det besvarer, mener han.

Oslo statsadvokatembeter har heller ingen kommentar til kritikken fra Herbjørnsrud, skriver Hauge til TV 2.

– Hvordan kan de henlegge?

Artisten Arif stiller flere spørsmål ved henleggelsen.

«Prøv å se for dere hva som hadde skjedd om det var en stor, eldre, mørk mann som sa og gjorde dette mot en ung hvit norsk kvinne. Tror dere saken har blitt henlagt?».

«Hvordan kan politiet med all den informasjonen de har fått, flere vitner, og innrømmelse fra gjerningsmannen, henlegge saken?», spør han også.

Det var flere vitner til stede, blant andre komiker Magnus Devold. Han har fortalt at han «reagerte med vantro» på hendelsen.

Rimelig tvil

Det er hvorvidt ytringen er kvalifisert krenkende, samt om handlingen er grovt uaktsom, som avgjør vurdering av straffeansvar etter rasismeparagrafen.

Det må finnes bevist at Antonsen har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Jirde Ali.

Statsadvokaten vurderer at «ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt.»

Det foreligger derfor rimelig tvil om vilkårene for straff etter rasismeparagrafen, mener Statsadvokaten. Politiet ønsket å tiltale ham etter rasismeparagrafen.

– Kampen er ikke over

Artisten Arif skriver i sitt innlegg at «kampen ikke er over», selv om denne saken er henlagt.

Den populære artisten avslutter innlegget med følgende:

– Det er ikke sikkert at vi klarer å forandre folks holdninger, men opplever man diskriminering, så MÅ man ta det videre.