Arfan Bhatti etterlyst for terroren i Oslo

Politiet mener norsk-pakistaneren kan kobles til terroren ved utestedene London pub og Per på hjørnet i Oslo i sommer.

Den norske islamisten har oppholdt seg i Pakistan den siste tiden. Derfor har norske myndigheter nylig og i all hemmelighet bedt om hjelp fra pakistansk politi, ifølge TV 2s kilder.

Nå er Bhatti i tillegg etterlyst over hele verden via det internasjonale politisamarbeidet Interpol.

Det er Oslo politidistrikt som etterforsker masseskytingen 25. juni. På en pressekonferanse fredag opplyser politiet at de etterlyser en mann i 40-årene som er norsk statsborger. Mannen er siktet og etterlyst for medvirkning til terrorhandling i forbindelse med masseskytingen.

Ifølge TV 2s kilder er at det altså Bhatti de etterlyser.

På pressekonferansen sier politiadvokat Børge Enoksen at de ikke ønsker å gå ut med navn på den etterlyste.

PAKISTAN: Dette er et av områdene hvor Arfan Bhatti har oppholdt seg i flere perioder. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Politiet har i utgangpunktet taushetsplikt og vi overholder den. Vi kommenterer at det er en mann, norsk statsborger i 40-årene som er siktet for medvirkning til terrorhandling, sier Enoksen.

Bekrefter: Er i Pakistan

Fra før av er 43 år gamle Zaniar Matapour pågrepet og siktet.

Etter det TV 2 kjenner til, har Arfan Bhatti og Zaniar Matapour hatt en relasjon i noe tid.

Bhattis tidligere forsvarer John Christian Elden sier at han også har forstått at de to siktede i saken har kjent hverandre i noe tid.

Elden skriver i en e-post til TV 2 at han ikke har noen opplysninger om saken.

Elden opplyser at han har snakket med Bhatti i dag om opplysningene om at han er etterlyst.

– Han er i Pakistan på kjent adresse. Han har ikke hørt noe fra politiet om at de ønsker kontakt, skriver Elden.

– Hvem er forsvarer for Bhatti nå?

– Han har ingen saker på seg som vi kjenner til eller er orientert om, så vi har ikke skaffet han noen forsvarer, skriver Elden.

Elden sier han ikke har hørt noe fra norsk politi.

– De har ikke gitt noe opplysninger om at han er verken siktet eller mistenkt. Politiet har fått tilbud gjennom hele sommeren om å avhøre og snakke med ham, men de har ikke gitt noen tilbakemelding om behov for avhør, sier Elden og fortsetter:

– Han har også vært på den norske ambassaden i Pakistan flere ganger i løpet av sommeren, blant annet for å få nye pass. Så det er vanskelig å skjønne at politiet har problemer med å få tak i ham, hvis de ønsker det.

DREPT: To personer ble drept da siktede Zaniar Matapour skjøt mot gjester ved to utesteder i Oslo sentrum i juni. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ekstrem islamist

Arfan Bhatti er en av Norges mest profilerte islamister. Han er også en tidligere lederskikkelse i gruppa Profetens Umma.

Norge og Pakistan har ingen utleveringsavtale, men likevel har flere siktede og etterlyste personer i alvorlige straffesaker tidligere blitt utlevert til Norge.

– Hva tenker du om at Norge ikke har en utleveringsavtale med Pakistan?

– Jeg tenker at vi har et godt samarbeid med pakistanske myndigheter, sier Enoksen.

Politiadvokaten sier at han ikke utelukker flere pågripelser i saken.

SIKTET: 43 år gamle Zaniar Matapour og Arfan Bhatti har hatt en relasjon i noe tid etter det TV 2 kjenner til. Foto: Politiet

Bistår

Natt til lørdag 25. juni fikk politiet inn melding om skyting i Rosenkrantz' gate i Oslo. Fem minutter senere var gjerningsmannen pågrepet. To mennesker ble drept og over 20 ble såret i skytingen.

Politiets sikkerhetstjeneste vurderer angrepet som en ekstrem islamistisk terrorhandling, og mener Matapour har blitt kraftig radikalisert.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ingen kommentar til den siste utviklingen i saken.

– Vi kan bekrefte at vi bistår Oslo politidistrikt med skytingen den 25. juni, utover det har vi ingen kommentar, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, til TV 2.

ETTERFORSKER: Politiet har gjort 570 avhør i forbindelse med etterforskningen av Oslo-skytingen, opplyser politiadvokat Børge Enoksen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Terror-hypotese styrket

43 år gamle Matapour er siktet for å ha begått drap og drapsforsøk med terrorhensikt. Han har nektet å la seg avhøre i saken. Mandag ble han varetektsfengslet i fire nye uker.

Politiets terror-hypotese er styrket i saken.

– Hypotesen om at angrepet ble gjort med terrorhensikt, er styrket, sier Enoksen i Oslo-politiet.

På fredagens pressekonferanse opplyser politiet også at antallet fornærmede i saken har økt.

Sist politiet kommenterte antallet fornærmede, var tallet litt over 240. Det siste tallet nå er over 260 fornærmede. Det er gjennomført i alt 570 avhør.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække er inhabil i saker om Arfan Bhatti. Nyhetssjef Fredrik Kirkevold har ansvar for dekningen.