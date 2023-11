Årets handletrend:

Stadig flere vil handle brukt under årets julehandel. Nordmenn har endret holdninger de siste årene, tror bransjen.

Det går mot Black Friday, jul og travle handledager.

Bærekraft og gjenbruk er i vinden, samtidig som nordmenns privatøkonomi har blitt påvirket av rentehevninger og dyrtid.

Det gjør at stadig flere tar aktive grep på handlerunden.

Må utvide



– Akkurat nå ser jeg på en dress til jul, for å spare litt penger. Du kan få samme produkt om det er nytt eller brukt, så da utnytter jeg den muligheten, forteller Torstein Brommeland (23).



Han er blant mange som har dratt innom Fretex det siste året.

FINKLÆR: Torstein Brommeland kjøper gjerne brukt før årets festsesong. Foto: Frode Hoff / TV 2

Landets største bruktkjede har hatt fem prosent økning i omsetning per oktober, mot samme tid i fjor.

– Vi ser helt klart en kjempeøkning i etterspørsel og salg. Nå må sorteringsanleggene øke produksjonskapasiteten på brukte klær, sko og tilbehør, for å møte etterspørselen i våre butikker. Vi er i skikkelig fin drift og tar grep for å kunne utvide, sier kjedeleder Hilde Kjønstad.

Julebonanza



Den 1. november åpnet Fretex i Bergen sentrum sin årlige juleavdeling.

Da sto køene sto rundt hjørnet av bygget før åpning, og kjeden satte omsetningsrekord på julepynt.

HØYTID: Flere ser ut til å gjøre julehandelen billigere ved å handle brukt. Sko er den mest solgte varen hos Fretex i år. Foto: Frode Hoff / TV 2

Spesielt sko, finklær, julepynt og typiske julegaver går raskt ut av butikken nå.

– Vi ser at barrierene mot å kjøpe brukte gaver brytes ned. Nå er det gjerne et mål i seg selv at gavene skal være brukt, og det syns vi er veldig fint og lurt, sier daglig leder Eirik Mork.

Ungdommen strømmer til

Butikken hans har sett en økning på alle varegrupper det siste året.

Særlig får de stadig flere unge kunder.

– Vi er ganske sikre på at det handler om økt fokus på bærekraft, spesielt innen klesbransjen. Det er tydelig at det er et mål i seg selv med vintage og gjenbruk, mens det tidligere var en underordnet ting.

HEKTISK: Daglig leder Eirik Mork fyller stadig på hyllene i Fretex ved Lars Hilles gate i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Samtidig ser Mork økningen i pågangen i sammenheng med at stadig flere sliter økonomisk.

– Vi kan i alle fall håpe at vi kan være et rimelig alternativ for dem som trenger det. Samtidig er man med på å støtte Frelsesarmeen hver gang man handler her, så Frelsesarmeen kan hjelpe de som trenger det mest.

Gavene Fretex mottar, deles ut eller selges fra kjedens 39 butikker, der ti prosent av bruksomsetningen går til Frelsesarmeens sosiale arbeid.

– Ski, klær og leker

I hele år har besøks- og annonsetallene for Finn.no, Norges største bruktmarked på nett, ligget over fjoråret.

– Vi tror det er to årsaker, nemlig en strammere økonomisk situasjon for mange nordmenn og større bevissthet og aksept rundt gjenbruk, sier pressekontakt Linda Glomlien.

GAVE: Skal man tro bransjegigantene, vil flere pakker under treet denne julen være brukte. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Finn fører ikke statistikk på hva som blir solgt til jul, men sier det typisk går mye av sportsutstyr som ski, klær og leker til barn.

– Det er hyggelig å se at det er trendy å kjøpe brukt og at folk er bevisste på å gi bort istedenfor å kaste. Det har blitt mer akseptabelt å gi bort brukte ting i gave, og dette faktisk har blitt normalen for flere og flere.