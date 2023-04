Are: – Jeg taper penger hver halvtime jeg må vente

STREIK: Are Leira må smøre seg med tålmodighet mandag morgen. Storstreiken har fått konsekvenser for en rekke fergesamband. Foto: Arne Rovick / TV 2

Etter at LO og NHO ikke ble enige om en løsning i forhandlingene søndag ettermiddag, er over 25.000 medlemmer i LO og YS tatt ut i streik fra mandag morgen.

Det er første gang siden krigen er det streik i et såkalt mellomoppgjør, hvor det forhandles om lønn.

Flere fergesamband over hele landet rammes hardt og mange ferger blir tatt helt ut av drift.

Ved fergesambandet Sykkylven–Magerholm i Ålesund må en rekke bilister smøre seg med tålmodighet.

– Jeg er avhengig av ferge på vei til jobb. Jeg har fastpris på det jeg gjør, så jeg taper penger for hver halvtime og time jeg må vente, sier Are Leira.

STREIK: En rekke ferjesamband rammes av streiken mandag. Her ved Halhjem ferjekai går det langt fra ikke like raskt å komme seg til Sandvikvåg som vanlig. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Kommer for sent

Leira er på vei til Sykkylven og har ikke planlagt for forsinkelser som følge av streiken mandag morgen.

– Jeg kommer for sent på jobb, og det er det ingen som dekker.

En av to ferjer i streik, og 23 daglige avganger er innstilt.

Selv om Leira rammes, støtter han streikeretten.

– Vi bruker mye energi på streik i Norge, men jeg håper det løser seg for dem som skal på jobb i morgen, og at de får betingelsene de skal ha i fremtiden. De får ha lykke til med sin sak, sier Leira.

Disse ferjesambandene rammes av streiken 11 av 16 riksvegferjesamband blir berørt med følgende konsekvenser: Drag - Kjøpsvik: Sambandet vil bli stengt. Rederi: Fjord1 Bognes - Lødingen: Rute B vil bli innstilt. Rederi: Torghatten Nord Halsa - Kanestraum: Rute C vil være innstilt. Rederi: Fjord1 Molde – Vestnes: Rute B vil være innstilt. Rederi: Boreal Sjø AS Festøya - Solavågen: Rute C vil være innstilt. Rederi: Norled AS Anda - Lote: Rute B vil være innstilt. Rederi: Fjord1 Oppedal - Lavik: Rute B vil være innstilt. Rederi: Norled AS Sandvikvåg - Halhjem: Rute 4 og 5 vil bli innstilt. Rederi: Torghatten Nord Mortavika - Arsvågen: Rute D vil bli innstilt. Rederi: Fjord1 Hjelmeland - Nesvik - Ombo (Skipavik): Rute 1 vil bli innstilt. Rederi: Norled Moss - Horten: Rute D vil være innstilt. Rederi: Bastø Fosen Samtidig er det flere ferjesamband på fylkesveg som blir berørt: Refsnes - Flesnes Melbu- Fiskebøl Levang – Nesna Herøysambandet Lurøysambandet Hofles – Geisnes – Lund Brekstad - Valset Hareid -Sulesund Seivika- Tømmervåg Magerholm- Sykkylven Skjærsholmane - Ranavik Gjermundshavn – Årsnes Buavåg -Langevåg Utne -Kvandal Kilde: Statens vegvesen

– Beregne god tid

Statens vegvesen oppfordrer folk som skal til og fra jobb med ferje, om å beregne god tid.

Da TV 2 var ved Halhjem ferjekai i Os i 7-tiden mandag morgen, hadde det allerede begynt å bli en lang kø.

To av fem ferjer er innstilt. Dermed kan det bli lenge å vente på dem som skal til og fra Halhjem og Sandvikvåg i Vestland.

– Vi oppfordrer trafikantene til å oppsøke oppdatert ruteinformasjon på rederienes nettsider i forbindelse med streiken, sier Dag Hole, avdelingsdirektør Ferje i Statens vegvesen.

KAN BLI TOMT: Ringnes sier at det kan bli tomt for øl og brus om få dager, dersom streiken fortsetter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Alltid røft for dem som rammes

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) erkjenner at storstreiken får konsekvenser.

– På kort sikt er det alltid røft for dem som rammes. Selvfølgelig har det en kostnad for de som ikke får den ferga de skulle eller bedriftene som må stenge ned, sier han.

Samtidig mener han at streiken er et sunnhetstegn.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener det er et sunnhetstegn at det er streik. Foto: Alf Simensen

– Streik er et lovlig virkemiddel. Over tid har nettopp det at vi har gode fagforeninger og solide arbeidsgivere sørget for at folk i Norge har hatt en ordentlig lønnsutvikling og et levende arbeidsliv, sier Slagsvold Vedum.

Han forteller at regjeringen ikke skal blande seg inn i forhandlingene.

– Partene gjør forhandlingene, og det er deres plikt og ansvar å komme frem til en enighet. Regjeringen skal ikke blande seg direkte inn i oppgjøret.

I STREIK: Dette er en av to ferjer som står stille som følge av streik mandag. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Dette er konsekvensene

Flere fergesamband over hele landet rammes av streiken og mange ferger blir tatt helt ut av drift.

Bryggerier som Ringnes og Hansa Borg stanser produksjonen. Ringnes varsler at det kan bli tomt for deres varer om få dager, dersom streiken fortsetter. De produserer blant annet solo, pepsi max og øl.

Godteriprodusenten Nidar stanser all produksjon av sjokolade og godteri fra og med mandag.

Ikea stenger ett av sine varehus i Oslo, mens Felleskjøpet har reduserte åpningstider i flere butikker som følge av streiken.

Industribedrifter rammes hardt. Blant annet streiker rundt 1.000 ansatte i Aibel og 2.703 ansatte i Aker Solutions. Hydro Aluminium på Karmøy og i Årdal rammes også, og må gradvis trappe ned produksjonen.

Trappes opp

Fredag trappes streiken ytterligere opp, og streikeuttaket blir utvidet med ytterligere 16.561 medlemmer, og dermed vil totalt 38.000 LO-medlemmer være i streik.

Av de streikende i LO som er tatt ut mandag, er 2.500 elektrikere, 1.600 ansatte i næringsmiddelindustrien og 3.000 Industri Energi-medlemmer.

Dette kommer i tillegg til 1.441 YS medlemmer, som vil utvides til 1.900 YS-organiserte fra og med fredag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier LO er klare til å streike så lenge som nødvendig.

– Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler, sier Følsvik, ifølge NTB.