Arbeidsgiver: – Har full tillit til Sindre Finnes

HAR TILLIT: Sindre Finnes jobber i NHOs største landsforening, Norsk Industri. Mens NHO sentralt har svært strenge regler for aksjehandel, mener Finnes´arbeidsgiver at den omfattende aksjehandelen i medlemsbedrifter, ikke er noe problem. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Slik saken står i dag har Sindre Finnes min tillit, sier direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes er fagsjef i Norsk Industri. Det er NHOs største landsforening med over 3 000 bedrifter. Finnes har drevet omfattende aksjehandel i NHOs medlemsbedrifter. Mens Solberg var statsminister handlet ektemannen aksjer over 3600 ganger.

FAGSJEF: Sindre Finnes jobber med statistikk og økonomisk analyse i Norsk Industri. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I motsetning til de fleste andre ansatte i Norsk Industri , står det ikke på nettsiden til NHO-foreningen hva Finnes jobber med.

– Han jobber med blant annet statistikk og økonomisk analyse, opplyser kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal i Norsk Industri.



Må ha forhåndssamtykke

I NHO sentralt er reglene strenge for ansattes handel i enkeltaksjer.

Medlemmer av ledergruppen i NHO kan ikke handle i enkeltaksjer. Det er også strengt hvis du er NHO-ansatt utenfor ledergruppen. Handel i enkelt-aksjer vil kreve et klart forhånds-samtykke.

Nina Kraugerud Ertzaas, kommunikasjonsdirektør i NHO, sier dette går fram av ansettelses-kontraktene som benyttes.



Her står det at: «Arbeidstaker kan.. ikke investere i, eller på andre måter ha interesser i, virksomhet som må antas å være i konflikt med arbeidsgivers interesser uten Arbeidsgivers skriftlige forhåndssamtykke.»

– Kan brudd på dette få konsekvenser for en ansatt?



– Vi legger til grunn at NHOs retningslinjer følges. Eventuelle avvik må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og vil i så fall være en personalsak, sier Kraugerud Ertzaas.

Landsforeningen Norsk Industri har også etiske retninglinjer, generell arbeidsinstruks og arbeidsavtale, som de ansatte må forholde seg til.

Mottar børssensitiv informasjon

– Hovedregelen for våre ansatte er at de må følge norsk lov. Det vil si at de ikke må komme i konflikt med eventuell børssensitiv informasjon. Det er lov å eie enkeltaksjer for de ansatte på samme måte, som for alle andre norske borgere, slik reglene har vært frem til idag, sier administrerende direktør, Stein Lier-Hansen, i Norsk Industri.

Landsforeningen mottar informasjon, som kan påvirke børskursene.

– Når Norsk Industri får børssensitiv info, så får vi den mellom kl. 7 og 8 på morgenen, når børsen er stengt og man ikke kan handle. Den behandles strengt fortrolig frem mot offentliggjøring kl. 08.00, ifølge Lier-Hansen.

Finnes får full støtte fra sin arbeidsgiver, som mener han har opptrådt korrekt.

TILLIT: Adm.direktør Stein Lie-Hansen i NHO-foreningen, Norsk Industri, sier fagsjef Sindre Finnes ikke har brutt noen interne regler for aksjehandel. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Det betyr at det han har drevet med ikke har vært i strid med interne regler, men om det er forenlig fremover basert på dagens debatt i det norske samfunnet, må vi komme tilbake til.

Lier-Hansen ser ingen grunn til å granske Finnes aksjehandel i forhold til den jobben han gjør.

– Ettersom vi ikke anser at våre interne regler er brutt, er det heller ikke vår jobb å etterforske. Slik saken står i dag har Sindre Finnes min tillit.