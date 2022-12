– Arbeiderpartiet er så store som vi fortjener å være

BARNETEKKE: Kunnskapsminister Tonje Brenna trives best med barn. Her på Gamlebyen skole i Oslo. Foto: Per Haugen / TV 2

Kunnskapsminister Tonje Brenna (35) legger bak seg et år med historiens lengste lærerstreik - og historisk lave meningsmålinger for Arbeiderpartiet.

Hvordan synes hun det har gått?

– Jeg synes vi har fått til mye bra. Særlig det vi har gjort på barnehage er jeg veldig, veldig stolt av. Både med tanke på pris og å stramme til på reguleringene hos de private barnehagene, sånn at mer av pengene blir i barnehagen, sier Brenna.

Men statsråden legger ikke skjul på at regjeringen har en jobb å gjøre på nyåret, for å få folks tillit.

Tretti ganger julepynt

TV 2 møter Brenna i biblioteket på Gamlebyen skole i Oslo, der hun raskt blir en naturlig del av tredjeklassingenes juleverksted.

Dette har hun gjort før.

– Det er kanskje gang nummer tretti. I år har det blitt veldig mye julepynt, sier Brenna.

JULEGILDE: Kunnskapsministeren og tredjeklassingene på Gamlebyen skole er enige - det er julepølse som er aller best. Foto: Per Haugen / TV 2

Selv om akkurat elevene i Oslo slapp årets streik, har elever landet rundt vært lite på skolen de siste årene. Det gikk raskt fra pandemi til historiens lengste lærerstreik.

– Det aller viktigste både etter pandemi og streik, er at ungene får komme tilbake på skolen. Ha en normal hverdag, treffe igjen læreren sin, være sammen med vennene sine. Lære sammen og være sammen, sier kunnskapsministeren.

Etter fire lange måneder endte streiken med tvungen lønnsnemnd i slutten av september.

– Har dere vært med på å svekke streikeretten?

– Nei, det mener jeg ikke vi har. Det var den lengste lærerstreiken i historien, og det er klart skolen er en enormt viktig del av barn og unges liv. Det gjør at det er ganske mange hensyn som skal balanseres mot hverandre, sier Brenna.

JULEBØLL: Det utveksles historier om hva slags sprell Rampenissen har funnet på i år. Foto: Per Haugen / TV 2

Oppslutning i fritt fall

Julegaven Ap nok ikke ønsket seg var en måling på 14,6 prosent i Vårt land uken før jul, med regjeringsmakker Sp under sperregrensen. Den siste i rekken av dårlige målinger, som med denne når sitt bunnpunkt.

Det finnes like mange forklaringer på hvorfor Ap gjør det dårlig på målinger, som det finnes medlemmer i Ap, blir det sagt.

Brenna tror årsaken er sammensatt, men:

– Arbeiderpartiet er så store som vi fortjener å være på et vis. Det er ikke noen naturlov som sier at vi er et stort eller lite parti. Vi må jobbe, vi som alle andre for å få folks tillit.

Og for å få til det, mener hun partiet må bli bredere.

– Vi må vise at vi er et interesseparti for helt vanlige folk i Norge og prøve å finne de løsningene som mange nok nikker til og kan kjenne seg igjen i.

– Men oppslutningen på meningsmålingene viser at det har vi ikke lykkes helt med, og da er det bare å jobbe på, sier Brenna.

– Vil slagordet «nå er det vanlige folks tur» bli med inn i neste år?

– Det var jo et valgkampslagord som kanskje fungerte litt bedre som valgkamp for å karikere motsetningene, enn det gjør når man styrer et land.

Spørsmålet «alle» lurer på

Og som Brenna selv ikke er så interessert i å snakke om. Er hun en nestlederkandidat for Ap?

– Svaret du får er like ærlig nå som alle de andre gangene jeg har blitt spurt om det. Min jobb nå er å være den beste ministeren for kunnskap jeg kan.

I en rekke saker det siste året har Brenna blitt trukket frem som en yndet kandidat, både til nestledervervet - og til rollen som fremtidig partileder.

– Altså, det er jo veldig hyggelig å få skryt. Jeg tror alle mennesker synes det, sier Brenna.

– Jeg kommer til å svare på det spørsmålet når vi kommer dit, men det må du nesten vente til 2023 med å få svar på.

NESTLEDER?: Det spørsmålet vil Brenna først forholde seg til på nyåret. Foto: Per Haugen / TV 2

All I want for christmas

Ryktene vil ha det til at Brenna er en karaoke-entusiast, men den karrieren er midlertidig lagt på is.

– Jeg har dessverre begynt å befinne meg litt i utkanten av karaokegjengen, fordi jeg rett og slett ikke får gått noe særlig på byen. Men sånn er denne jobben, sier hun.

– Men ville du valgt Mariah Carey eller Jussi Björling?

– Mariah Carey.

Kunnskapsministeren kan nå avkrefte overfor TV 2 at hunden hennes Jussi er oppkalt etter den svenske sangeren.

Snarere er han oppkalt etter den den brune hunden i krimserien Wallander, og den danske krimforfatteren Jussi Adler Olsen. For det blir mye krim mellom statsråds-slaga.

– Jeg leser krim til alle årstider og alle høytider og alle lavtider. Det er det beste jeg vet, sier Brenna.