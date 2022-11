Aps partisekretær går ut mot Giske - tillegger ham et stort ansvar for splittelse

TRENGER SAMLING: Partisekretær Kjersti Stenseng ber alle Aps ledere på ulike nivå ta ansvar for samling i partiet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Partileder Jonas Gahr Støre kalte Hoem modig etter at hun gikk ut mot Giske i Debatten på NRK torsdag.

Hoem beskyldte Giske for å hakke mot Ap-ledelsen og bidra til å skade partiet.

Nå følger partisekretær Kjersti Stenseng opp kritikken i et svar på spørsmål fra TV 2.

Stenseng understreker først at hun gjentatte ganger de siste dagene har sagt at noe av det beste Arbeiderpartiet har er engasjerte medlemmer, tillitsvalgte og velgere.

– Det er ikke et problem at Giske er leder i et lokallag som støtter Arbeiderpartiets verdier og arbeid, sier Stenseng.

– Stort ansvar

Så kritiserer hun Aps tidligere nestleder for å ha vært hovedperson i saker som har splittet Arbeiderpartiet.

– Giske har et stort ansvar, fordi han er ikke bare lokallagsleder. Han er tidligere nestleder, stortingsrepresentant og statsråd og har vært hovedperson i saker og diskusjoner som har splittet partiet vårt.

Hun oppfordrer Giske og andre i partiet til å ta ansvar og dempe konfliktene.

– Nå trenger vi samling. Det har alle vi som er ledere på ulike nivå ansvar for, inkludert Trond Giske, sier Stenseng.

OPPGJØR: Det ble høy temperatur i studio da Arbeiderpartiets dårlige målinger var tema i Debatten på NRK. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB og Berit Roald / NTB

Giske: – Må si ifra

Trond Giske sier til TV 2 at han er helt enig med Stenseng i at Ap trenger mange engasjerte medlemmer, og at hans lokallag, Nidaros sosialdemokratiske forum, skal bidra til det.

– Jeg er også enig i at vi må ha samling og unngå splittelser. Da må vi diskutere sak og ikke person. Og vi må ha god takhøyde for politisk debatt. Det viktigste med medlemsdemokratiet er at folk kan bidra med sine erfaringer og meninger og være med og påvirke politikken som skal føres, sier han og fortsetter:

– Da må vi si fra, både når vi er enige i politikken og når medlemmene mener noe annet enn ledelsen. Det er da vi utvikler oss og kan få større oppslutning.

– Del av problemet

Hoem tok i Debatten avstand fra at Giske ifølge henne fremstiller seg som en lederskikkelse på venstresiden i Ap, samtidig som han gir partiledelsen skylda for dårlig oppslutning.

– Jeg mener bare at Trond også må anerkjenne at han er en del av problemet med at mange syns det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet, sa Hoem torsdag.

Fredag morgen uttrykte statsminister Jonas Gahr Støre sin støtte til AUF-lederen i Politisk Kvarter.

– Jeg tror hun har mye rett. Jeg forstår det Astrid Hoem sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre i Arbeiderpartiet. Vi har en ganske vond sak bak oss, og det er ikke noe poeng å glemme den, kommenterte Støre.

Slår ring om AUF-lederen

Tillitsvalgte i AUF hyller i dag Hoems knallharde oppgjør med Giske.

– Jeg synes hun er en strålende representant og gjør det veldig bra, sier tidligere leder i Oslo AUF og vara til Stortinget, Agnes Nærland Viljugrein, til TV 2.

Hun sier det er veldig viktig at Arbeiderpartiet får tid til å diskutere politikk, og da må det være lov å gå ut og mene at Giske står i veien for det.

Selv om mange er enig i Giskes politiske budskap, var oppgjøret nødvendig, mener hun.

– Det var viktig å få sprukket den bobla slik at vi kan diskutere sak.

I tillegg har flere AUF-ere uttrykt sin støtte på sosiale medier. Deriblant nestleder Gaute Børstad Skjervø, og sentralstyremedlem Fredrik Sørlie.

Helt enig med kloke @astridwilla. Parodisk at det er Trond Giske(!) som skal forklare hvorfor Arbeiderpartiet synker på målingene. Vi trenger løsninger for framtidas Norge, ikke utdatert populisme. — Gaute B. Skjervø (@gautebs) November 10, 2022

Ap-leder i Trondheim ut mot Støre

Samtidig retter lederen i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet, en sterk kritikk mot det hun mener er et personangrep på Trond Giske fra Støre, skriver Adresseavisen.

– Det er 10 måneder til et kommunevalg. Vi må slutte med sånne personangrep og begynne å snakke om politikk. Vi kan ikke holde på med det her, sier hun.

Bjørnbet roser Giskes innsats som lokallagsleder for Nidaros sosialdemokratiske forum, og sier han sørger for å sette politiske temaer på dagsorden og får folk får diskutere ting de er opptatt av.

Det er ikke å være illojal mot partiet, fastslår hun.

– Jeg vil ikke gå inn i en polemikk rundt det. Men jeg mener at Jonas og alle andre i Arbeiderpartiet nå må slutte å drive med personangrep og begynne å diskutere politikk, sier Bjørnbet til Adresseavisen.