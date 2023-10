Aps nye stjerneskudd: – Mannen min har ikke aksjer

KOLLEKTIV: For tiden bor den nyslåtte kunnskapsministeren i kollektiv med digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) – i regjeringens representasjonsanlegg. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg har ikke aksjer, og det har ikke mannen min heller, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Det er like greit å forsikre om det først som sist, i en tid der den ene habilitets- og aksjeskandalen har fulgt den andre.

– Mannen min sluttet med aksjer da han traff meg, sier hun, og byr på en imitasjon av barneskolelæreren hun er gift med:

– «Da investerte jeg alle aksjene mine i deg», sier Nordtun, og følger opp med den karakteristiske høye latteren hun er kjent for.

– Har det der blitt kjærlighetsspråket når man er gift med en politiker?

– Ha ha, nå er det det, det er det går i.

Statsrådskollektiv

TV 2 møtte den nyslåtte kunnskapsministeren i regjeringens representasjonsanlegg, der hun i påvente av egen statsrådsbolig bor i kollektiv med den også ferske digitaliseringsministeren, Karianne Tung (Ap).

Torsdag var hun i sin første stortingsmiddag på Slottet. Det er mange ting hun nå skal gjøre for første gang, og mer enn nok å sette seg inn i.

«ROOMIES»: Kari Nessa Nordtun og Karianne Tung, her på vei til gallamiddag på Slottet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun innrømmer at hun tenker mye på den siste tids habilitetssaker.

– Det er viktig at det blir tatt tak i og at man lærer av de feilene som er gjort. At man endrer prosedyrer, går videre og tar tak i det.

Selv har hun tatt over den tidligere statsrådsposten til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, som er en av seks politikere som skal i habilitetshøring i starten av november, fordi hun ga styreverv til en god venn.



– Alle gjør så godt de kan, og så gjør folk feil. Det er også menneskelig. Men det er vi som har ansvar i den jobben vi sitter i nå, sier Nordtun.



Ola Borten Moe (Sp), Anniken Huitfeldt (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap) har alle gått av som statsråder etter habilitetssaker. De må møte til høring sammen med Tonje Brenna, Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg, hvis ektemann drev storstilt aksjehandel bak hennes rygg da hun var statsminister.

STERKT ØNSKET: Kari Nessa Nordtun skal ha vært på toppen av Støres statsrådsliste ifølge kilder TV 2 har snakket med. Foto: Lise Åserud

– Passe på og være bevisst

Men ifølge Nordtun står det ikke på opplæringen man får når man blir statsråd: Sikkerhetsrutiner, habilitetsregler, journalføring, arkiveringsregler, hvor mye man kan motta i gave, hva som må registreres, for å nevne noe.

– Og det er veldig viktig og veldig bra. Men man trenger folk til å hjelpe å passe på når det er mange sånne regler. Det er viktig å ha en god gjennomgang sånn at vi er bevisst på de tingene i denne stillingen her.

Det er helt essensielt for å få tillit, mener hun.

– Det er krevende og tar lang tid å bygge opp, og lett å rive ned.

– Er du redd for å trå feil? At det er noe du ikke har fått med deg?

– Man må være veldig på hele tiden. Du tenker hele tiden igjennom det. Er det noen i dagens saksdokumenter jeg har relasjoner til? Man må passe på, være bevisst, og gå de rundene, sier Nordtun.

ORDFØRER: Nordtun ble Ap-ordfører i Stavanger etter 24 år med Høyre-styre. Ap ble det største partiet i årets kommunevalg, men borgerlig side vant. Foto: Carina Johansen

Har dårlig tid

Det var ikke bare bare å takke ja til jobben som statsråd for den tidligere Stavanger-ordføreren. Det var en kjent sak at Nordtun var sterkt ønsket av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), men at det var vanskelige avveininger på hjemmebane.



Det var veldig viktig for Nordtun at gjengen hjemme hadde et godt lag rundt seg før hun sa ja til jobben.



Hun tenker mye på de tre sønnene i sin nye hverdag: Håkon på åtte, Henrik på seks og Jens på halvannet. Sistnevnte er ikke oppkalt etter Nato-sjef Jens Stoltenberg, selv om han ifølge rogalendingen er en «flinke mann».

SLOTTSPLASSEN: Pappa Tore Nordtun (74), eldstesønn Håkon Nordtun Ertzeid (8) og søster Eli Nessa (49) tok imot Kari Nessa Nordtun da hun ble utnevnt til statsråd. Foto: TV 2

– Hvordan føles det nå?

– Det føles bra, men det er jo mye å sette seg inn i. Jeg er klar til å jobbe og stå på til det beste for ungene våre.

Hun sier barn og unges oppvekstvilkår er det som ligger hennes hjerte nærmest: Hvis de skal få de beste mulighetene i livet, må de ha en god og trygg start.

– Det vil jeg være med å bidra til. En gang er det over. Dette er ikke en jobb du har resten av livet, så jeg har ikke veldig god til å gjøre en stor forskjell heller, sier kunnskapsministeren og legger til:

– Og ja, det betyr noe hvem som styrer landet.