Apple åpner døren for samisk: – En verdensrevolusjon

TROMSØ (TV 2): Etter mange års kamp, åpner Apple døren for det samiske språkteknologisenteret «Divvun». Forskerne kaller det et «paradigmeskifte».

– Jeg syns det er viktig hvis du er same, at du snakker samisk og går i en samisk klasse. Ellers kan et så sjeldent språk glemmes, sier Matheo Oskal Hansen (11).

Han går i 6. trinn ved Prestvannet skole i Tromsø, og er del av den samiske klassen.



Han og kameraten Johan Baal (11) skal først synge for skolen, og deretter på markering på Radisson Blu i Tromsø tirsdag.

– Vi er litt spente, men vi gleder oss, sier Oskal Hansen.

JOIK: Matheo Oskal Hansen og Johan Baal sang solovers da en av de samiske klassene på Prestvannet skole joiket for resten av skolen og ordfører Gunnar Wilhelmsen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Alvorlig truet

Men det nordmenn flest tar for gitt, som at ens eget språk skal være tilgjengelig på telefonen, har ikke samer kunne tatt for gitt.

– Jeg tror ikke det finnes, men jeg har veldig lyst på det. Jeg hadde håpet at de hadde laget ny oppdatering hvor det går an å ha samisk språk på telefonen, sier Oskal Hansen.

Det er flere positive tendenser når det gjelder samisk språkundervisning. Antallet elever som har valgt samisk som andrespråk på videregående, har økt med nesten 30 prosent siden i fjor, ifølge Utdanningsdirektoratet.



Men, tross en positiv tendens, er de samiske språkene truede. Nordsamisk regnes som et truet språk, mens lulesamisk og sørsamisk regnes som alvorlig truede språk, ifølge UNESCO.



MUNTERT: Markeringen av samenes nasjonaldag var gøy for både liten og stor på Prestvannet skole mandag. Her leker ordfører Gunnar Wilhelmsen med flere av de samiske elevene. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

I dag har 380 elever i Norge samisk som andrespråk – og 203 elever har samisk som førstespråk, viser ferske tall for skoleåret 2023-24.



Nå har det imidlertid kommet en nyhet som omtales som et paradigmeskifte for det samiske språket – og det fra California i USA.

– Verdensrevolusjon



– Frem til nå har vi opplevd en språklig, digital diskriminering. Nå er det slutt på det, sier Maja Lisa Kappfjell.

Hun er overingeniør og lingvist ved språkteknologisenteret, Divvun, ved UiT.

MANGE ÅRS KAMP: Maja Lisa Kappfjell ved Divvun, mener nyheten om at Apple la til de samiske språkene i programvaren er et paradigmeskifte. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Etter mange års kamp, åpner Apple døren for språkforskergruppen Divvun på Universitetet i Tromsø.



– Dette er en verdensrevolusjon, ikke bare for det samiske språk, men for verdens urfolk og minoritetsspråk. Får samisk innpass, betyr det at resten av minoritetsspråkene kan få det også, sier Kappfjell.



Rødtekst og «autocorrect»

Med den aller nyeste oppdateringen til Apple, er samiske språk for første gang tilgjengelig som tastatur, der det er en integrert del av systemet.

Det å være «inne i varmen» hos Apple, betyr det at man etter hvert vil ha de samme språkfunksjonene som norsk har.

– I praksis betyr det at det blir mye lavere terskel for skoleungdom å bruke samisk på telefonen fordi det er enkelt. Når det er enkelt, tar man det i bruk, sier Linda Wiechetek, senioringeniør og lingvist, Divvun.

SPRÅKTEKNOLOGISENTER: Maja Lisa Kappfjell og Linda Wiechetek er svært glade for den etterlengtede nyheten fra USA.. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Tidligere har man måttet laste ned en ekstern app, som det jevnlig har blitt krøll med når Apple gjør endringer og oppdaterer programvaren.

– Nå er det slutt på de problemene og man vil for eksempel få språkstøtte med rødtekst og autocorrect, og det er bare starten, sier Wiechetek.



– Trenger ikke lese norsk



Oskall Hansen (11) og Baal (11) syns det høres spennende ut. De vil ha mest mulig samisk i hverdagen.

– Da trenger jeg ikke lese på norsk så mye, sier Oskal Hansen.