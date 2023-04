Apotekene i beredskap: – Bekymringsfullt

Storstreiken til LO og YS er inne i sin andre dag.

25.000 medlemmer er tatt ut i streik, og det er varslet en opptrapping med ytterligere 15.000 medlemmer som tas ut fredag.

PostNord bekreftet tirsdag at de har sendt ut permitteringsvarsel til nesten alle sine ansatte, med virkning fra fredag.

Dermed vil PostNords kjernevirksomhet bli fullstendig rammet, skriver selskapet i en pressemelding.

Dersom permitteringene trer i kraft, vil det berøre flere av landets apotek, får TV 2 opplyst.



Søker om dispensasjon

Boots apotek sier de har søkt om dispensasjon for levering av livsviktige medisiner til sykehus og sykehusapotek. Altså at kjeden vil få frem medisinene på tross av permitteringen.

BERØRES: Boots kommunikasjonssjef, Anne Margrethe Aldin Thune, opplyser at de vil rammes dersom permitteringene trer i kraft. Foto: Berit Roald/NTB

– Vi har PostNord som transportør på ganske mye av vår virksomhet. Det vil påvirke oss hvis det blir en eskalering, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune til TV 2.

Hun forteller at også vanlige apotek kan bli rammet av streiken.

– For apotekkunder vil langvarig streik bety at apotek kan bli tomme for enkelte legemidler og enkelte andre varer.

Thune understreker at varebeholdningen til apotekkjeden bør holde for en lengre periode, med forbehold om at folk ikke hamstrer.

– Hvis folk kun kjøper det man trenger, bør beholdningen på apotekene vare lenge, sier Thune.

– Kan ikke garantere

Thune sier at apotekene vanligvis har en tilstrekkelig varebeholdning. Før en eventuell opptrappingen av streiken fredag, jobber de intensivt med å sende ut ekstra varer til apotekene, sykehus og sykehusapotek.

– Når man er i situasjoner som denne, hvor man ikke kan garantere levering av livsviktige medisiner og utstyr, er det bekymringsverdig. Derfor har vi satt beredskap internt for å intensivt ivareta dette så godt vi kan, sier Thune.

Det er særlig sesongrelaterte varer de sender ut til apotekene, som solprodukter og allergimedisin.

Thune forteller at de jobber med å ivareta apotekene og kundene så godt de kan.



– Distriktene rammes

Farmasiet.no er Norges største nettapotek. Markedsføringssjef i Farmasiet, Hanne Kjærnes, sier de vil rammes av permitteringene i stor grad.

– Den største konsekvensen av streiken er levering av varer ut til kundene, da PostNord har varslet permittering av sine ansatte. Det vil gjøre at en stor del av ordrene våre ikke kan leveres, som hovedsakelig vil gå utover distriktene, sier Kjærnes.

ENKELTE RAMMES: Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Farmasiet, Hanne Kjærnes, sier storbyene går klar av PostNord-permitteringer, mens det kan bli problematisk for kunder i distriktene. Foto: Ilja C. Hendel

Hun legger til:

– Der kan vi da verken levere reseptfrie eller reseptbelagte varer dersom streiken utvides.

Kjærnes forsikrer om at kunder i storbyene og Østlands-området vil få varer levert som normalt, via andre transportører enn PostNord.



Berøres ikke like mye

Apotek1 berøres i mindre grad av at PostNord permitterer ansatte, opplyser pressesjef Silje Ensrud i Apotek1-gruppen.

FORHOLDSREGLER: Pressesjef i Apotek1-gruppen Silje Ensrud sier de vil «forskutere varebeholdningen». Foto: Apotek1

Hun sier de bare har ni apotek i Nordland der PostNord leverer varene. Ved netthandel har kundene mulighet til å velge andre leveringsmetoder.

Kjeden vil likevel være i forkant med vareleveranse for å sikre en solid varebeholdning.

– I tillegg til å søke dispensasjon vil vi også gjøre andre tiltak for å sikre levering til de apotekene det gjelder. Dette innebærer blant annet å forskuttere vareleveranser så langt det går, sier Ensrud.

TV 2 har tirsdag kveld ikke lyktes med å få svar fra kjeden Vitusapotek.

Får inn dispensjonssøknader

LO opplyser til TV 2 at de tirsdag kveld så langt har mottatt og behandlet 25 dispensjonssøknader.

– Vi sitter ikke på oversikten over alle søknadene om dispensasjoner, disse sender bedriftene til NHO før de eventuelt oversendes LO. Dispensasjonssøknader skal være begrunnet i å avverge fare for liv eller helse eller å avverge betydelig materiell skade, skriver sekretær i LO, Terje Olsson, i en e-post.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier de har et dispensasjonsutvalg som håndterer denne typen henvendelser.

– Alle henvendelser blir håndtert i henhold til avtalen med LO. Vi står i en krevende konflikt med LO.

Hun legger til:

– Vi finner det ikke riktig å gå inn i detaljer om omfang av søknader eller hvilke bedrifter som har søkt.