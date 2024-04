Apotek-drapet: Dette vet vi om den siktede mannen

Torsdag ettermiddag pågrep politiet en mann og siktet ham for å ha drept Miriam Daniela Ayres Cea (35) ved Boots apotek i Arendal sentrum.

Politiets hovedteori er at 35-åringen, som jobbet på apoteket, var et helt tilfeldig offer.

Mannen skulle fredag formiddag i avhør med politiet, men der ga han beskjed om at han ikke ønsker å forklare seg, har hans forsvarer opplyst. Lørdag blir han fremstilt for varetektsfengsling.

Nabo møtte siktede

Samtidig er politiets krimteknikere i full gang med å undersøke mannens bolig, som ligger noen kilometer fra åstedet.

EN SISTE HILSEN: Det er lagt ned blomster og kort til avdøde Miriam Daniela Ayres Cea (35). Foto: Privat / TV 2

TV 2 har snakket med flere av hans nærmeste naboer.

En av dem, Brit Eik (71), snakket med siktede torsdag morgen, altså etter drapet, men før han ble pågrepet.

– Da kom han og spurte om å låne kaffe. Han hadde mistet bankkortet sitt sa han. Han sto på utsiden og ventet mens jeg var inne og hentet kaffe. Da visste jo ikke jeg at han var involvert, så det var skummelt. Jeg ble skjelven i beina, sier hun.

BOR I OMRÅDET: Brit Eik (71) synes det er forferdelig å tenke på at naboen er siktet for et drap. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Naboen sier hun fikk frysninger da hun sto opp fredag og så politiets krimteknikere hjemme hos siktede.

– Han stoppet alltid og klappet bikkja, så pratet vi og ja... Han var en hyggelig fyr, sier hun.

Mistet lappen

Den drapssiktede mannen er ikke ukjent for politiet fra tidligere. Han er straffedømt flere ganger.

Den eldste dommen TV 2 er kjent med er fra 2005. Det fremgår av dommen at han på det tidspunktet var uføretrygdet, noe naboer forteller at han er også i dag.

Mannen ble dømt for totalt ni lovbrudd til en betinget fengselsstraff. De fleste lovbruddene var tyverier eller forsøk på tyverier av gjenstander med relativt lav verdi.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Vanja Bruvoll har ikke villet si stort om hva politiet vet om den siktede mannen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han mistet også retten til å føre motorvogn i fire år fordi han flere ganger hadde kjørt i beruset tilstand.

Så gikk det mange år før han igjen ble domfelt i 2020. Da fikk han 18 dager i fengsel for trusler mot to Nav-ansatte. I retten forklarte mannen at han var sint fordi han «var avskåret fra å disponere over egen økonomi».

Nav hadde på det tidspunktet fattet et vedtak om tvungen styring av mannens økonomi, og de hadde kalt ham inn til et møte for å snakke om veien videre.

FINKJEMMES: Åstedet ved Boots apotek i Arendal sentrum er undersøkt grundig av politiets krimteknikere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

På møtet sa mannen angivelig at «nå er det like før». De ansatte opplevde situasjonen som «svært skremmende», forklarte de i retten.

Tiltalt for knivtrusler

Året etter ble han dømt for flere tyverier fra ulike forretninger i Arendal. Varene kostet mellom 139 kroner og 1899 kroner. Han stjal blant annet fem bokser cola og en salat.

Under tyveriene ble siktede stanset av en vekter, men han fortsatte likevel å gå inn i nye butikker og stjele, ifølge dommen.

Det står også at mannen fikk en påtaleunnlatelse for et tyveri i 2020, altså at politiet mente han var skyldig i et tyveri, men at de likevel valgte ikke å straffeforfølge ham.

Retten dømte mannen til å betale en bot på 12.000 kroner.

POLITISTASJONEN: Arendal-politiet har siktedes navn flere steder i sine arkiver. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Den siste dommen fikk arendalitten i fjor. Da ble han dømt for å ha båret kniv på offentlig sted og fikk 5000 kroner i bot.

I november i fjor mener politiet at mannen, som hatt bostedsadresser i Arendal i hele sitt liv, var på en 7-Eleven i Oslo sentrum. Der skal han ha truet to personer med kniv.

Han er tiltalt for truslene og skal i utgangspunktet møte i Oslo tingrett to dager i mai.

Hadde daglig kontakt

En annen av mannens naboer, Rune Guttormsen (71), hadde daglig kontakt med siktede.

– Jeg synes det er skremmende. Jeg fikk greie på dette i dag, og det har ikke fått tid til å synke inn men jeg synes det er uhyggelig, sier Guttormsen.

NABO: Rune Guttormsen (71) hilste på siktede nesten hver dag, forteller han til TV 2. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Guttormsen anslår at siktede flyttet inn i nabohuset for fem til seks år siden. Han beskriver de siste dagene som «fryktelig ekle».

– Vi har et barnebarn som er i byen om ettermiddag og kveld på dansing og vi synes ikke det har vært greit at de skal være i byen, sier 62-åringen.

Guttormsen er også sterkt kritisk til politiets kommunikasjon med innbyggerne de siste dagene.

– Jeg synes ingenting om det. Vi har ikke fått noen ting, og det som har stått i avisene synes jeg har vært mangelfullt, sier han.

Han beskriver nabolaget som stille og rolig, stort sett bebodd av godt voksne mennesker.

– Jeg er ikke betrygget før det står i avisa at de har tatt den rette, men frem til det er bekreftet eller han har tilstått føler man seg ikke helt trygg, sier han.

Fikk politiet på døra

Camilla Bomodden bor i en gate like ved. Hun går daglig tur med hunden Toxy forbi huset som fredag undersøkes av krimteknikere.

Som mange andre i Arendal har hun vært preget av usikkerheten etter at drapet på Boots-apoteket ble kjent tirsdag morgen.

– Det har opplevdes utrygt. Jeg har holdt meg borte fra sentrum de siste dagene, sier hun.

PREGET: Camilla Bodommen jobber på SFO bare et steinkast den siktede mannens bolig. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Den siktede mannen står fremdeles registrert på en adresse der han tidligere har bodd. TV 2 har snakket med mannen som eier huset i dag, som forteller at siktede ikke har bodd der de siste to årene.

Han kjenner ikke til siktede i det hele tatt, men forteller at det for omtrent et år siden dukket opp et brev til mannen fra politiet i postkassen.



Også mannens leietaker har opplevd å at politiet har kommet på døra og lett etter mannen i 60-årene, forteller eieren.

Politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt har ikke villet si stort om hva politiet vet om siktede, annet enn å si at de er kjent med ham fra før.

– I denne saken og på generelt grunnlag er det alltid sånn at vi ser på straffehistorikk i en etterforskning. Hvor relevant straffehistorikken hans er, vil tiden vise, sier Bruvoll til TV 2.