Apotek-drapet: Derfor holdt politiet tett i 30 timer

ARENDAL (TV 2): Da politiet fant en død kvinne midt i Arendal, startet de umiddelbart drapsetterforskning. Det tok mer enn et døgn før offentligheten fikk vite om det.

Tirsdag klokken 09.27 varslet Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) politiet om at en kvinne var funnet skadd ved Boots apotek i Arendal sentrum.

35 år gamle Miriam Daniela Ayres Cea, som var ansatt ved apoteket, ble erklært død på stedet etter at man først hadde forsøkt livreddende førstehjelp.

Utenfor apoteket ble forbipasserende og pressen fortalt at årsaken til politioppbudet var at det hadde skjedd «en liten ulykke».

Etter noen timer sa politiet at det var snakk om en alvorlig hendelse.

TILSTEDEVÆRELSE: Politifolk fra hele Agder politidistrikt ble onsdag kalt inn til Arendal for å trygge befolkningen og være i beredskap. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

«Vi vet foreløpig ikke om det dreier seg om noe straffbart eller om det kan være en ulykke», skrev politiadvokat Vanja Bruvoll i en pressemelding.

– Kan ikke bare se og føle

Klokken 17 tirsdag ettermiddag stilte politiadvokaten opp til et intervju med TV 2. På spørsmål om de da lette etter en gjerningsperson, svarte hun:

– Nei. Vi har ikke fastslått per nå at det er blitt begått en straffbar handling, så da har vi heller ikke noen gjerningsperson å lete etter.



Bruvoll presiserer torsdag at da hun uttalte at de ikke hadde gjort aktive søk etter gjerningsperson, mente hun én spesifikk gjerningsperson.

VET IKKE: Politiadvokat Vanja Bruvoll leder drapsetterforskningen. Politiet vet ikke hvem gjerningspersonen er. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det betyr at det er en ukjent gjerningsperson, men vi søker selvfølgelig etter gjerningspersoner. Selvfølgelig leter vi etter en person som har forårsaket en annens død.



Ikke før onsdag ettermiddag, nesten 30 timer etter drapet, sa politiet at de står overfor drap, og at en ukjent gjerningsperson var på frifot.

Dette har skjedd Tirsdag klokken 09.27: Politiet mottar den første meldingen fra AMK.

Tirsdag klokken 10.55: Politiet skriver at en kvinne er erklært død etter en alvorlig hendelse. De sier de ikke vet om det dreier seg om noe straffbart eller om det kan være en ulykke. Onsdag klokken 14: Politiet sier at kvinnen trolig er drept – og at gjerningspersonen ikke er pågrepet. Torsdag klokken 11: Politiet sier at de hele tiden etterforsket saken som drap. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot. Torsdag klokken 19: Politiet opplyser at en mann i 60-årene er pågrepet og siktet for drapet. Fredag klokken 11: Siktede opplyser, via sin forsvarer, at han ikke ønsker å forklare seg og at han ikke har tatt stilling til siktelsen. Fredag klokken 13.45: Politiet opplyser at avdøde er Miriam Daniela Ayres Cia (35). De mener mistankegrunnlaget mot siktede er styrket og senker beredskapen i kommunen. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i Agder tingrett, rettssted Kristiansand, lørdag klokken 12.00.

Samtidig hevet de beredskapen i Arendal og ba publikum om å være årvåkne.

– Kunne dere informert folk om alvoret tidligere?

– Nei, vi kunne ikke det fordi politiet ikke har medisinsk fagkunnskap. Vi er avhengige av rettsmedisinsk personell i Oslo. Vi kan ikke selv bare se, tenke eller føle at det er et drap. Vi må få dette verifisert, sier Bruvoll torsdag.

Pågrepet mannen torsdag

Samtidig forteller hun at saken har blitt behandlet som et drap fra start.



– Jeg sa på pressekonferansen at vi ikke kunne fastslå at det var et drap før obduksjonsrapporten forelå, men vi tok utgangspunkt i det verst tenkelige hendelsesforløpet, sier Bruvoll og legger til:

– Det er en enkel tidslinje: Vi får inn meldingen 09.27 og starter full etterforskning som at det skal være et drap.

Torsdag kveld, omtrent 2,5 døgn etter at den første meldingen kom inn til AMK, opplyste politiet at de pågrep og siktet en mann for drap torsdag ettermiddag.

– Etterforskningen så langt tilsier at den siktede ikke har relasjon til avdøde. Selve pågripelsen kan jeg ikke gå nærmere innpå, sa politiadvokaten.

Fredag ettermiddag opplyser politiet at mistanken mot den drapssiktede mannen er styrket. Samtidig senket de den høye beredskapen i distriktet.

Reagerer på lokalavis

Lokalavisen Agderposten har tidligere skrevet at det dreier seg om et knivdrap, og at politiet har kontroll på det antatte drapsvåpenet.

Disse opplysningene ønsker ikke politiet å bekrefte.

– På generelt grunnlag kan jeg si at årsaken til at vi ikke går ut med det, er at det kan føre til direkte skade i saken. Når dette blir kjent, kan det svekke bevisverdien av avhør og annen etterforskning. Så det synes vi ikke noe om, sier Bruvoll.

– Vi tenker at når vi gir en klar instruks om at vi ikke går ut med detaljer i saken, så har vi en veldig god grunn til det, sier hun.

Sjefredaktør Katrine Lia i Agderposten sier til TV 2 at hun ikke ønsker å gå i en polemikk med politiet, men at avisen aldri har oppfattet noen instruks om ikke å gå ut med enkelte opplysninger.

– Vi tar også mange hensyn i denne saken, og vi har opplysninger vi lar være å publisere. Vi har ingen intensjoner om å ødelegge politiets etterforskning, sier hun.

REDAKSJON: Lokalavisen Agderposten følger drapssaken i Arendal svært tett. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Så er dette en drapssak midt i Arendal sentrum. Det er mange som har sett og hørt ting, og det går også mange rykter. Altså er det et utrolig stort informasjonsbehov. Vi sitter med andre vurderinger enn politiet og har andre hensyn å ta.

Tror folk forstår

Bruvoll ønsker heller ikke å svare på om det var tegn til ytre vold på åstedet.



– Vi kommenterer ikke detaljer i etterforskningen. I denne saken så var vi avhengig av å få bekreftelse fra rettsmedisinsk, men vi behandlet det som et drap fra første stund, sier hun.

Likevel sto politiet tirsdag kveld, overfor pressen, fast ved at det var helt uklart om det var snakk om et drap eller en ulykke.

ÅSTED: Flere innbyggere i Arendal har lagt ned blomster og tent lys ved åstedet der 35-åringen ble drept. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bruvoll mener ikke dette kan oppleves forvirrende.

– Jeg har inntrykk av at folk har forstått dette. Vi får beskjed om at en kvinne er død, vi vet ikke hva hun er utsatt for, da setter vi alle ressursene på. Vi kan ikke begynne å peke ut personer, men søker bredt, sier Bruvoll.

Bruvoll sier at hun ikke kjenner til at politiet til forbipasserende har omtalt hendelsen som «en liten ulykke».



– Det er en opplysning som etterforskningsledelsen ikke kjenner til. Det kan jeg ikke uttale meg om, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med Eva Johnsen Holm, bistandsadvokaten til de etterlatte, som ikke ønsker å kommentere saken.

Den siktede mannens forsvarer har ikke ønsket å kommentere saken så langt.