Åpnet seg om problemer med alkohol – slik går det nå

I dag kan influenseren nyte et glass rødvin uten at dette er problematisk.

Tidligere i 2023 fortalte influenser Belinda Jakobsen (37) åpent om hvordan alkoholen hadde tatt over livet hennes i et intervju hos God morgen Norge – vendepunktet kom da hun ble fersket med vodka i tekoppen.



Nå forteller Jakobsen til TV 2 at hun hadde en hvit måned i januar, men at hun i dag kan nyte et glass rødvin uten at dette er problematisk.



Smilte på TV – gråt da det var ferdig

Influenseren sier at hun ønsket å fortelle om det i håp om å gjøre dette lettere for andre som står i lignende situasjon.

– Hvis jeg kan gjøre dette lettere for andre, så er det verdt det. Jeg ville være den personen jeg selv hadde trengt for tre år siden. Noen må jo bane vei først, men det er det mest ubehagelige jeg har gjort.

Hun forklarer at hun hadde med seg en coach gjennom denne prosessen.

– Jeg smilte på TV, men gråt da jeg var ferdig. Det var veldig skummelt.



At dette var skummelt begrunner Jakobsen i følelsen av skam, men understreker hvor viktig det er å fjerne denne skammen.

SKUMMELT: Influenser Belinda Jakobsen forteller til TV 2 at det var skummelt å åpne seg opp om dette. Foto: Privat

– Det begynte med en livsmestrings-reise. Når du jobber med deg selv for å få det bedre, er det viktig å ta tak i skammen og fortelle om dette til noen.

Hun omtaler temaet som tabubelagt og sier det er derfor hun følte på skam.

– De fleste som sliter med alkohol drikker i skjul og skjulte handlinger blir ofte sett på som en svakhet til å ikke kunne håndtere følelsene sine bedre.

Hun trekker også frem sosiale medier som en bidragsyter til denne følelsen.

– Det har vært mer fokus på å vise baksiden av medaljen den siste tiden, men vi har mange år bak oss med glansbilder av urealistiske liv som har fått mange til å føle på skam.

Kan ta et glass rødvin i dag

Jakobsen skiller seg sterkt fra merkelappen alkoholiker og understreker at det er en forskjell på det, og å ha «hverdagslige» utfordringer med alkohol.

– Når du snakker om disse tingene vil de fleste sette deg i alkoholiker-boksen, men dette stemmer ikke for alle. Det må være greit å kunne stå i en gråsone.

Trenger du noen å snakke med? Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse. Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Anonyme Alkoholikere kontakttelefon 911 77 770 er bemannet alle dager fra 18.00-22.00 og alle hverdager fra 11.00-15.00.



Nå beskriver hun et kontrollert forhold til alkoholen.

– I dag har jeg et kjempefint og avslappet forhold til alkohol og jeg har kommet til et sted hvor jeg kan ta det tilbake inn i livet mitt.



Det var særlig én ting som var avgjørende for at hun kunne komme dit hun er i dag.

– Det var viktig for meg å få hjelp av profesjonelle til å finne ut av hvorfor jeg brukte alkohol. Dette har hjulpet meg såpass mye at jeg er på et sted nå hvor jeg kan nyte et glass rødvin og aldri bruke det som et verktøy igjen.

Hun forklarer at det er sjelden hun drikker i dag, men hvis det hender, så holder det med ett eller to glass.

– Hvis jeg skal røre alkohol nå, så må det komme fra et genuint ønske om å drikke, og at dette skal skje bevisst. Da sjekker jeg med kroppen min om jeg vil drikke for å slappe av eller om det kun er fordi jeg har lyst.



Hundrevis av meldinger

Etter at hun åpnet opp om problemene, forteller Jakobsen at det rant inn med meldinger.

– Jeg var forberedt på å bli dømt, men jeg har aldri fått så mange støttende meldinger før, sier hun og beskriver at det var mange som kjente seg igjen i situasjonen hennes.

ELLEVILL RESPONS: Influenseren beskriver en enorm respons som fulgte etter at hun snakket ut. Foto: Kristoffer Myhre

– Det har fjernet hele skammen min og skammen til hundrevis av andre. Dette er noe av det viktigste jeg har gjort.



Nå sitter influenseren på et godt tips til hvordan man kan bli mer bevisst på alkoholinntaket sitt, noe hun sier har hjulpet henne selv.

– Sjekk innom med kroppen, hva har den egentlig behov for? Tenk konsekvenser, hva føler du om dette? Er det noen andre ting du kan gjøre i stedet for å drikke? Se også på det store bildet, hva du holder på med.

Hun fortsetter:

– Når du har sjekket av på disse tre, gå tilbake til tankene dine og spør hva du vil gjøre akkurat nå, da blir det lettere å ta andre avgjørelser.

– Alt handler om å lære, være ærlig med seg selv i stedet for å være flink.