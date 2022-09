Åpner opp om den nye hverdagen: – Jeg har fått mange hundre tilbakemeldinger

Under Arendalsuka i august meddelte Une Bastholm at hun ville trekke seg som MDG-leder av personlige, familiære årsaker. Det til tross for at hun kun tre måneder tidligere ble gjenvalgt som leder, og i utgangspunktet skulle hatt vervet frem til 2024.

– Jeg var nødt til å ta noen grep selv, forteller Bastholm til God morgen Norge – én måned senere.

I løpet av de siste ukene har hun fått massiv respons.

TRAKK SEG: Une Bastholm trakk seg som partileder for MDG på en pressekonferansen under Arendalsuka. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

– Jeg har fått mange hundre tilbakemeldinger. Det er mye fra småbarnsforeldre, særlig kvinner, men også menn. Veldig mange kjenner seg igjen. Jeg har bare fått støtte, faktisk.

Også folk som var småbarnsforeldre for 20-30 år siden har tatt kontakt.

– De skriver at er det én ting de angrer på, så er det at de ikke var mer med ungene. De har kanskje vært aller mest rørende, fordi det er noe vi vet og noe som er forsket på, så det er veldig vanlig å tenke.

«Peak-press»

Bastholm beskriver 30-årene for «peak-press». Årene hvor man gjerne vil toppe både karrieren og småbarnslivet hjemme.

– Jeg tror at folk er forskjellige, og jeg er nok en som er litt ambisiøs og vil jobbe mye og sånt, så folk må velge litt den balansen der selv. Jeg tror samfunnet vårt, hvert fall arbeidslivet, har litt for høy terskel for å si at: «Nå trenger jeg å jobbe litt mindre fordi jeg har mye hjemme, uten at det betyr at jeg er mindre dedikert arbeidstaker eller engasjert i jobben».

– Hvordan har hverdagen vært etter at du trakk deg som partileder?

– Mye er ganske likt på den måten at jeg har samme arbeidssted, som er Stortinget. Jeg har fortsatt de to jentene mine som jeg starter dagen med. Jeg bidrar litt mer hjemme nå med hverdagslogistikken, for det har vært veldig skjevt fordelt før. Samboeren min Peter har tatt nesten alt, vil jeg si.

Innad i partiet har det den siste tiden foregått en omorganisering.

– Når man går av som partileder, så kan du ikke snakke med fryktelig mange før du gjør det, så vi har ikke forberedt hele organisasjonen på det her, så nå er det ganske mye tid som går med til å finne ut av den nye situasjonen. Også er jeg stortingsrepresentant og får lov til å jobbe med viktige saker som for eksempel strømkrisa og energipolitikk.

Innførte nye regler

Bastholms avgjørelse har i ettertid skapt debatt, og som senere har ført til endringer for andre politikere med familie – blant annet i Venstre.

Leder i Venstre, Guri Melby, forteller at hun og kollegaen på mange måter er i samme situasjon. Begge har to barn, og med en krevende jobb opplever de at de ikke får vært med barna, eller bidratt hjemme, så mye som de ønsker.

GJØR ENDRINGER: Venstre har gjort flere endringer etter Une Bastholm sin avgang. Foto: Terje Pedersen/ NTB

– Da Une sa at hun gikk av så tenkte jeg to ting. For det første var jeg veldig trist, for jeg mener det er synd for norsk politikk. Une er en veldig dyktig politiker. For det andre, så tenkte jeg at vi i Venstre måtte gå gjennom hvordan vi jobber for å sikre at folk i ulike livssituasjoner kan være politikere og jobbe for oss som er politikere,

Som følger av dette har de nå innført nye regler for å sikre at politikken er for alle. De lyder som følger:

Folk skal jobbe normal arbeidstid.

Gruppemøtene skal ha en maksimal lengde.

Lederne må ta ansvar for at ansatte avspaserer.

Det blir forbudt å pålegge store jobber med frist til neste morgen.

Historisk sett er det flest kvinner som har måttet ofre karriere til fordel for småbarnslivet. Melby håper at disse reglene også skal gjøre det mulig for mennene å bidra hjemme, og at de ikke er avhengig av å ha en kone som tar seg av alt hjemme mens de er på jobb. Hun påpeker at dette handler om flere perspektiver:

– For det første handler det om likestilling, men så handler det også om at jeg tror at folk blir bedre i jobben sin av å ha flere ting i livet sitt. Jeg har fått noen reaksjoner og. Det er noen politikere for eksempel, som har sagt at vi ikke kan skru av og at vi må være tilgjengelige hele tiden – og jeg vet ikke om jeg er enig i det, sier hun og utdyper:

– Jeg tror jeg blir en bedre politiker av at jeg har tid til å komme hjem og følge guttene mine på fotballtrening, at jeg kan gå på foreldremøter, at jeg kan snakke med venner og at jeg kan ha andre folk i livet mitt som gir meg litt andre perspektiver enn det jeg får hvis jeg bare henger på Stortinget.

Håper på ringvirkninger

Også i MDG har de en stund hatt tiltak som omhandler møterammer. Hun synes det er positivt at flere har mer fokus på dette.

– Jeg må si at jeg er så glad for at det får den type effekten utover mitt liv og mitt parti. Den store debatten som har vært etter at jeg gikk av om hvor godt er egentlig arbeidslivet og at politikken må være mer tilpasset småbarnsforeldre, og kanskje spesielt småbarnsmødre.

– Det er viktig for meg å si at jeg ikke har trukket meg ut av politikken, selv om jeg trakk meg som leder. Jeg håper det kan vise at du fortsatt kan ha et sterkt engasjement, være dedikert, holde fast på hjertesakene dine eller den jobben du har, men kanskje trappe litt ned likevel.

Melby forteller at hun har møtt andre deler av arbeidslivet, som er glad for endringene de har gjort.

– Det er ofte sånn at vi som er i politikken, eller vi som har profilerte jobber, kan gå foran for andre. Så hvis dette gjør at en kvinne eller mann i en lokal sparebank et sted føler at de kan si at de må være mer hjemme eller at de ikke kan logge på akkurat nå, så har vi hvert fall oppnådd noe. Jeg er veldig glad for at Une også har engasjert seg i debatten etterpå, sånn at vi kan gjøre det lettere for dem som kommer etter.