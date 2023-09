Åpner opp om den dramatiske sommeren: – Hun reddet meg

Årets sommerferie ble alt annet enn hva KrF-leder, Olaug Bollestad og ektemannen Jan Frode Bollestad hadde sett for seg. Olaug sin plan var å drive valgkamp for å sikre partiet flest mulig stemmer i forkant av årets kommunevalg, og ta seg litt ferie mellom slagene.

I starten av juli er hun og Jan Frode på vei til Justøy og Hedmarkstoppen. I Lillesand på Sørlandet stopper de på en bensinstasjon for å lade bilen. Det er her dramatikken starter.

Det bøtter ned med regn og Jan Frode, som har kjørt bilen fram til nå, går en tur innom toalettet mens de venter.

– Da han kommer ut igjen ser jeg på han og tenker: «Hm, hva er dette for noe?», sier Olaug til TV 2.

Han setter seg inn i bilen igjen. Blikkene møtes, men det er som at han ikke er hjemme i sitt eget hodet, forklarer hun.

– Jeg så det på øynene. Jeg så at han ikke var den han pleier å være og jeg så litt på munnen at den gikk ned på den ene siden.

Ringte 113

Olaug, som selv har jobbet som sykepleier i mange år, reagerer raskt. Hun ber han strekke ut armene og tester grepet hans. Høyre side har ikke like stor kraft og hun bestemmer seg for å ringe 113.

Jan Frode tenker imidlertid at alt er som normalt.

–Jeg kjente ingenting. Olaug sa: «Du har jo hjerneblødning!». Jeg svarte: «Det har jeg ikke, nå tuller du». Men når Olaug kommer med betraktninger pleier det å holde mål, så jeg gadd ikke å diskutere det, forteller Jan Frode.

I løpet av ni minutter kommer ambulansen og Jan Frode blir sendt til Sørlandet sykehus Kristiansand.

– Det gikk kjempefort og jeg er kjempeglad for at vi reagerte så fort. Det må alle gjøre, og det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.

På sykehuset finner de ut at Jan Frode har en hjerneblødning, slik kona mistenkte. Det er ikke første gang han opplever dette.

I 2000 hadde han blødninger utenpå hjernen, mens denne gangen var de inne i selve hjernen.

– Legene var veldig opptatt av at de måtte få stoppet blødningen, sånn at det ikke ødela vevet rundt og få en større hjerneskade enn nødvendig.

Retter pekefinger

Mens dramatikken pågår på bensinstasjonen oppdager Olaug i sidesynet at folk filmer fra en kafé ved siden av.

I tillegg til å være en profilert politiker, har ekteparet vært deltakere i TV 2-programmet «Sofa» – i tillegg til at de har de en stor følgerskare på sosiale medier.

– De så nok at det var meg og Jan Frode, for vi kjører den gule KrF-bilen med bilder på. Men det var først etter at Jan Frode dro til sykehuset, at det kommer bort en person og spør om jeg trenger hjelp. Det er flott, men man må heller ringe og spørre om hjelp, sier hun og påpeker:

– Også ambulansesjåfører forteller det samme og det virker som at det har blitt en greie. Det er ikke alle som har jobbet på 113-telefonen som meg og vet hva man skal gjøre. Derfor er det kjempeviktig å ringe etter hjelp fremfor å filme.

Kroppen sa stopp

Med tiden blir Jan Frode flyttet over til Stavanger. Så får han komme hjem igjen. Kort tid etter skjer det en ny dramatisk situasjon. Olaug går rett i bakken.

– Jeg er veldig trøtt. Det hadde gått i ett siden han ble syk, også var det valgkamp i tillegg. Jeg står i dusjen og kjenner at det begynner å svartne for meg. Jeg holder meg fast i blandingsbatteriet og tenker at jeg hvert fall må få såpen ut av håret før jeg går ut og legger meg på gulvet.

Jan Frode ligger og sover. Det er datteren deres som hører et brak i førsteetasje.

– Hun hører ingen som roper: «Hva er det som skjer?!». Det pleier alltid Olaug å gjøre hvis det er en situasjon hun ikke helt har kontroll på. Det kom ingen sånne og da tenker hun at det er mor i huset, forteller ektemannen.



Datteren finner moren i dusjen, med føttene gjennom dusjdørene. Hun våkner opp med kuttskader, men har vært heldig. Igjen skjønte Olaug hva som hadde skjedd. Hun har hatt et blodtrykksfall, men familien ringer ambulansen likevel – og Olaug blir fraktet til sykehuset.

Politikeren blir sykmeldt i et par uker, og var nå både pasient og pårørende. Da Jan Frode ble syk første gang i 2000, fryktet hun at hun skulle miste han. Den gang hadde de fire små barn og Olaug måtte selv ta ansvar for alle fem. Nå var situasjonen annerledes.

– Det er da vi merket at vi har voksne unger. De satte meg i en stol med strikketøyet og satte Jan Frode i stolen ved siden av – med nok drikke og spilte kort med han for å trene hjernen opp igjen. De tok ansvar, malte huset, luket i hagen og gjorde alt. Nå kan jeg faktisk lene meg på mine voksne unger, og det er en fantastisk følelse.

I tillegg opplevde politikeren at hun kunne lene seg på sitt eget parti.

– Vi har bygd et lag og da jeg ble sykmeldt steg andre fram, og det er nydelig. For meg, å kjenne på alt dette, gjør at jeg får en følelse av at vi har gjort noe bra.

Sterkere sammen

Ekteparet legger ikke skjul på at disse hendelsene har knyttet dem enda tettere sammen.

– Hvis vi klarer å løse tunge ting i fellesskap, så blir båndene sterkere, sier Olaug.

Derfor var det ekstra vanskelig å dra fra han for å drive valgkamp, da hun ble friskmeldt.

– Det var helt grusomt. Derfor fikk jeg to veldig gode venner av oss, hvor hun ene er hjelpepleier, til å passe veldig godt på han. De stilte opp, og det samme gjorde ungene våre, så jeg opplevde at jeg igjen kunne lene meg på dem, men jeg ville helst hatt kontrollen selv, sier hun lattermildt.

ENDTE GODT: Jan Frode Bollestad fikk ingen varige men, og Olaug Bollestad er tilbake i full jobb. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Hva betyr Olaug for deg, Jan Frode?



– Hun betyr alt, som hun alltid har gjort. Det blir ekstra når man har hatt slike opplevelser. Jeg hadde ikke noe vondt og kjente ikke noe på kroppen, så jeg kunne bare ha kjørt videre og det kunne ha blitt en katastrofe. Så hun har jo reddet meg.



Heldigvis fikk ikke Jan Frode noen varige mén – han trenger bare å hvile litt mer enn normalt. Valgkampen endte også godt, ifølge lederen selv.

– Det var ikke så verst det heller, så det var bra, avslutter Olaug.